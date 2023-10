Sisuturundus

Luminor

2. oktoober kell 21:00 Kuula







Sinu ettevõtte makseterminal on nüüd mobiilis

Luminor pakub ettevõtjatele uut ja mugavat kaardimaksete vastuvõtmise lahendust, mida saab kasutada just seal, kus parasjagu vaja – olgu selleks kohaks hulgiladu või kodukohvik. Selleks on vaja vaid nutitelefoni ja mobiilirakendust.

Luminori klienditeenuste juhi Kaspar Korgi sõnul on uue lahenduse pakkumine osa panga mõtteviisist – olla olemas kõigi ettevõtjate jaoks olenemata nende suurusest või asukohast. „See sobib hästi nii alustavale mikroettevõtjale kui ka suuremale tegijale, kellel pole pidevat kaardimaksete vastuvõtmise vajadust,“ rääkis Kork. „Tegu on mugava lahendusega, mida saab kasutada just siis kui vaja ja just seal, kus vaja. Teenusel puudub liitumis- ja kuutasu ning teenuse eest tasutakse vaid siis, kui seda kasutatakse.“

Kaasaskantavast terminalist palju mugavam

Luminori uus makseterminali lahendus toimib täpselt samamoodi kui tavaline makseterminal, kuid suure lisaseadme asemel saab nüüd mugavalt mobiilirakenduse Google Play poest alla laadida ning enda Android telefoni või tahvelarvutit makseterminalina kasutada. Rakendus töötab kõigi viipemaksefunktsiooniga kaartide ja nutiseadmetega. Kui kaarditehing on tehtud, siis saab vajaliku tšeki kas e-maili või QR-koodi abil edastada ostjale. Müüjale jäävad tehingud ajalukku ning vajadusel saab kviitungi e-postiga saata ostjale ka hiljem.

Teenuse eest tasud vaid seda kasutades

Arvestades ettevõtjate hooajalisi vajadusi, siis Luminor kaardimakserakenduse kasutamise eest kuutasu ei võta. See eristab lahendust ka teistest kaardimakseterminalidest, mille eest tuleb pidevat renditasu maksta. Telefoni ja rakendusega kaardimakset vastu võttes tuleb tasuda 0,99% tehingu maksumuselt, millele lisandub kaks senti. Kõik kliendid, kes taotlevad Luminor Phone POS lahendust enne 8. novembrit, saavad seda kasutada aasta lõpuni tasuta.

Mobiilirakenduse ja telefoni kasutamine makseterminalina on väga turvaline. „Selliste rakenduste pakkumisel on väga ranged reeglid ja tingimused, mida tuleb täita. Selle kasutamine on nii müüjale kui ka ostjale igati turvaline,“ kinnitas Luminor kaardimakse lahenduste tootejuht Kalev Kivvistik.

Sobib paljudele – ole sa põllumees, korilane või kalamees

Paljud ettevõtted on väga hooajapõhised ning uus rakendus katab hästi ära ka selliste ettevõtete vajaduse. „On ju palju neid, kes müüvad oma tooteid laatadel või jõulumüükidel. Nende hulgas on ka poeomanikke, kel on kaardimakselahendus kaupluses olemas, aga mõnikord on vaja just sellist mugavat kaasaskantavat lahendust lisaks. Mobiil on ju igaühel tänapäeval pidevalt taskus,“ kirjeldas Kivvistik. „Samuti sobib see hästi erinevatele talunikele, kes sügiseti otse talust kartulit, porgandit ja muud köögivilja müügiks pakuvad. Või ka kalameestele, kes sadamas oma saaki müüvad. Variante on palju.“

Kindlasti sobib see ka näiteks iluteenindajatele, kes mõnes salongis tooli rendivad. Ja muidugi ka suurematele ettevõtetele, kes reeglina arveldavad arvete alusel, aga kellel satub vahel sekka ka mõni eraisikust klient, kes tahab näiteks hulgilaost ehitusmaterjali ja tööriistu osta ning nende eest kohapeal maksta. Siis on hea, kui selline mobiilirakendus on kohe taskust võtta. Nagu ka siis, kui plaanis mõneks nädalavahetuseks kodukohvik püsti panna. Sellise teenuse kasutamise näol võib olla kindel, et kõik soovijad saavad oma rabarberilimonaadi ja kohupiimakoogi kätte ilma, et peaks neid sularahaautomaati otsima saatma või kehvemal juhul kliendist ilma jääma.

Eestlased eelistavad kaardimakseid

Vajadus sellise lihtsa ja mobiilse rakenduse järele on suur, sest ilma kaardimaksevõimaluseta oma tooteid ja teenuseid müüa on aina keerulisem. Seda kinnitab ka statistika, mille kohaselt on kaardimakse eelistamine sularahatehingule aasta-aastalt kasvanud. Näiteks tehti tänavu teises kvartalis Eesti Panga statistika kohaselt müügikohtades kaarditehinguid 1,9 miljardi euro eest, samal ajal võeti pangaautomaatidest sularaha välja 1 miljardi euro ulatuses . Statistikale viidates rõhutas Luminori klienditeenuste juht Kaspar Kork, et igaüks, kes tahab alustada äritegevusega, peab mõtlema sellele, kuidas kaardimakseid vastu võtta.

Luminori pakutavat makserakendust saab kasutada Android telefonides. Selle kasutamisega alustamine on lihtne: hakka Luminori ärikliendiks, täida taotlus ning laadi alla rakendus. See töötab igal pool, kus töötab ka mobiil ehk vajalik on kas mobiililevi või wifi-võrk. 99% Eestist on juba kaetud kvaliteetse leviga, seega saab makserakendust kasutada sisuliselt igal pool. Luminori tootejuht Kalev Kivvistik täpsustas, et kui lähtuda ainult teenusest endast , siis saab seda kasutada ka Eesti piiridest väljaspool. „Lõuna-Eesti põllumees, kes tegeleb müügiga näiteks ka Lätis, võib meie pakutavat lahendust ka sealses levialas kasutada,“ lisas Kivvistik. Kokkuvõttes on tegu lihtsa ja mugava lahendusega, mis ettevõtjate vajadused kaardimaksete vastuvõtmiseks igati täidab.