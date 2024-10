Tagasi ST 07.10.24, 09:13 Pühademüügid on tulemas. Kuidas vähendada e-poe kulusid? Sujuv makseprotsess on ülimalt tähtis osa e-poe ostukogemusest. Kogu vaev ja pingutus kliendile meeldiva ostukogemuse pakkumisest võib minna luhta, kui toote eest tasudes tabab klienti mõni ebameeldiv üllatus või takistus. Selleks võib olla nii soovitud makseviisi puudumine, tehnilised takistused toimingu lõpuleviimiseks kui ka ebamugav makse kinnitamise protsess.

Pühademüügid on tulemas. Kuidas vähendada e-poe kulusid? Maksekeskus.ee töötajad teavad. Foto: Ellen Rudi

Enne eelseisvat pühademüüki tasub kaupmehel veenduda, et kõik vajalikud makseviisid on e-poes olemas ning soodsa hinnaga ja püsikuludeta

Ära lõhu harjumuspäraseid lahendusi

Eestis ja Balti riikides laiemalt on endiselt eelistatuim viis e-ostu eest tasumiseks pangamakse või nn pangalink, millega Maksekeskuse andmetel tasutakse 75–80% ostudest. Kui minna detailsemaks, siis kõige enam tasutakse Swedbanki pangmaksega, järgnevad SEB ja LHV. Luminor ja Coop Pank jagavad selles edetabelis kohad neli ja viis.

Pangamakse puhul on oluline pakkuda klientidele ootuspärast maksete kinnitamise kogemust. Siinne e-ostleja on harjunud, et veebipoes makseviisina oma kodupank valides jõuab ta otsejoones panga keskkonda, kus end tuvastada ja makse kinnitada. Nii on see olnud juba enam kui kümme aastat. Lisaks harjumuspärasusele on oluline roll ka turvatunde loomisel.

Mõned makselahenduse pakkujad on seda teekonda muutnud, kuvades vahevaateid või paludes isik tuvastada ja makse kinnitada väljaspool panga keskkonda. E-ostlejates võib selline lahendus tekitada küsimusi ja kahtlusi, mis omakorda vähendab edukate ostude hulka. Mida tuttavam on makse kinnitamise teekond, seda parem kaupmehele.

Kuigi pangamaksed on üldiselt küllaltki töökindlad, siis sellele vaatamata võib pankadel esineda nii lühiajalisi kui ka teinekord pikemaid tehnilisi viperusi, mille tõttu tasumine on häiritud. Kui aga suure panga klientidel on maksmine takistatud, mõjutab see otseselt ka e-poodi. Tehnilistesse detailidesse laskumata on võimalik pangapoolsete viperustega seotud riske vähendada, kui e-poes on kasutusel varulahendust pakkuv makselahendus . Nii saab vähendada riske, mis seotud ajutiste pangapoolsete tehniliste probleemidega.

Apple Pay ja Google Pay tõstavad kaardimaksete osakaalu

Kaardimaksetel on siinses e-kaubanduses alati oma koht olnud, kuid nende tähtsus kohalikele klientidele müües pole liiga suur olnud. See on aga muutumas, kui ülimugavad Apple Pay ja Google Pay üha enam populaarsust koguvad. Maksekeskuse klientide hulgas on e-poode, kus Apple Payd kasutatakse isegi kuni 20–30% ostude eest tasumiseks.

Just mugavus, aga seejuures ka turvalisus, on mõlema makselahenduse puhul peamised argumendid, miks need üha suuremat kasutust leiavad. Makse kinnitamine pelgalt näotuvastuse, sõrmejälje või vajadusel PIN-koodiga tagab pangamaksega võrreldes kuni kolm korda kiirema makse kinnitamise. E-ostlejad, kes on korra tasunud Apple Payga, eelistavad seda ka järgmiste ostude eest tasumiseks.

Kaupmehed peavad seda trendi arvestama. Kaardimaksete vastuvõtmine pole kohustuslik mitte ainult välismaale müüvatele e-poodidele, vaid tõusmas ka oluliseks makseviisiks Eesti sees.

Pühademüügiks püsikulud alla

Novembrikuu toob endaga kaasa aasta suurima ostufestivali – musta reede –, millele järgnevad kohe jõulumüügid. Kaupmehel on ülimalt oluline pakkuda oma klientidele parimat ostukogemust, kuid samas hoida maksekulud kontrolli all . Mugavad makselahendused, nagu pangamaksed, Apple Pay, Google Pay ja maksa-hiljem lahendused , aitavad e-poodidel suurendada müüki, kuid paratamatult kaasnevad nendega kulud, mis erinevate makseviiside puhul on erinevad.

Kõige soodsamad tehingukulud kaasnevad pangamaksetega. Kaardimaksed, sh Apple Pay ja Google Pay, on veidi kulukamad, kuid klientidele seeläbi pakutav mugavus ostu vormistamiseks kaalub igal juhul üles mõnevõrra kallima tehingutasu.

Lisaks tehingutasudele tuleb kaupmehel jälgida, kas makseteenuse osutaja küsib ka kuutasusid või rakendab miinimumarvet. Väikeste ja keskmise suurusega e-poodidele võib fikseeritud püsitasu moodustada olulise osa igakuisest makselahenduse kogukulust, muutes nii tehingutasu oluliselt kõrgemaks, kui algul tunduda võis. See mängib suurt rolli eriti hooajalistest müükidest sõltuvatel e-poodidel. Suure käibe korral ei ole püsikulu osakaal kuigi suur, kuid madalhooajal võib see olla jällegi ebamõistlikult kõrge.

Maksetega koos ka mugav kaupade saatmine Kas tead, et lisaks maksetele saab Maksekeskuse kaudu korraldada mugavalt ka e-ostude saatmise? Tarne+ teenusega saad soodsalt saata Omniva ja DPD pakke tarnefirmadega eraldi arveldamata . Kõik käib mugavalt ja automaatselt Maksekeskuse kaudu. Peale ostu eest tasumist on saadetis juba automaatselt registreeritud, trüki vaid pakisilt ja saada teele. Teenuse kasutuselevõtt on imelihtne. Uuri täpsemalt siit >>

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun