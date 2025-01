Tagasi ST 30.01.25, 10:14 Ühest köögist Baltikumi tippu – Baltest 20 Kakskümmend aastat tagasi valmistas Erkki Aun erilise hoolega oma vanematele ühe köögimööbli komplekti – Baltesti esimese. Sellel hetkel ei osanud keegi neist arvata, kui suure teekonna algust see veel tähistama hakkab. Vanemate köök seisab siiani, peaaegu nagu uus, vankumatu tõestusena Baltesti pühendumisest meisterlikkusele. Kahekümne aasta vältel on kasvanud väikesest algusest arvestatav pereettevõte, mis on sisustanud tänaseks rohkem kui 35 000 kodu Eestis ja mujal maailmas. Selle aja jooksul on teenitud välja püsiv usaldus nii koduomanike, sisearhitektide kui ka kinnisvaraarendajate poolt.

20 aastat tagasi Baltestiga alustanud Erkki Aun on ettevõtte juhtimise üle andnud järgmisele põlvkonnale, poegadele Andreasele ja Henryle.

Südamega tehtud projektist, mis algas Viljandis kõigest kahe töötajaga, on praeguseks kasvanud Baltikumi võimekaim eritellimusmööbli tootja. Esimesele salongile Tartus järgnesid peagi esindused Tallinnas ja Viljandis. 2015. aasta tõi kaasa märkimisväärse tehase laienduse ning kaks aastat hiljem loodi premium-klassi mööblibränd Aunman. Tänaseks on Baltest kasvanud 50pealiseks kollektiiviks. Ettevõtte juhtimine on üle läinud järgmisele põlvkonnale – Erkki poegadele Andreasele ja Henryle, kelle käe all on toimunud muljetavaldav tehnoloogiline areng ning laienemine.

Kõrged standardid toovad kasvu

Tehnoloogilised valikud on otsustatud alati kõrgema kvaliteedi ja vastupidavuse huvides. „Kui valisime näiteks servakantimise meetodite vahel, siis valisime laseri asemel PUR-tehnoloogia,“ selgitab Henry. „PUR-tehnoloogia on olemasolevatest variantidest selgelt parim, tänu kõrgemale temperatuuri- ja niiskuskindlusele. Kandime kõikide mööbliplaatide servad juba kohe tehases. Oleme sellepoolest siin turul samuti ainsad.“ Nähtamatute servade kantimine takistab ka formaldehüüdide levikut ning lisab veel rohkem niiskuskindlust. Sellised teadlikud valikud on teinud Baltestist ainsa Eesti eritellimusmööbli valmistaja, kes saab pakkuda 5aastast garantiid.

Selline pühendumus kvaliteedile on loonud aluse märkimisväärseks kasvuks. Teise põlvkonna eestvedamisel on Baltestist saanud usaldusväärne partner Eesti suurimatele kinnisvaraarendajatele. Koostöö algab juba majade planeerimise faasis. „Suur au on töötada koos Eesti parimate arendajatega, sealhulgas näiteks koduostjate poolt esimeseks ja teiseks valitud Liveni ning Merkoga,“ märgib Andreas. Professionaalsete kinnisvaraarendajatega kogutud suurprojektide kogemused annavad olulise konkurentsieelise ka eraklientide juures. „Kõige värskem know-how jõuab alati otse meie klientide kodudesse,“ lisab Andreas kindlameelselt.

Mida toob tulevik?

Tulevikku vaatab Baltest ambitsioonikalt. Fookuses on kliendisõbralikkus, innovatsioon, laienemine ja keskkond. „Testime rakendust, mis võimaldab tellijatel jälgida oma mööbli teekonda reaalajas – tehnilisest projekteerimisest, saagimisest ja puurimisest kuni transpordi ootel valmistooteni,“ avab lähimaid plaane Henry. Ettevõtte areng jätkub ka teistes suundades – laienemas on nii Baltesti kui ka Aunmani salongivõrgustik ning arendamisel on uus e-pood. Keskkonnamõjusid vähendatakse miinimumi viidud materjalikuludega, seda tänu viimasele IMOS tarkvarale. „Oleme toonud Eestisse uusi lahendusi ja trende, nii jätkub see ka edaspidi. Koostöö maailma tippudega, kes jagavad meie väärtusi nii kvaliteedi kui ka innovatsiooni puhul, hoiab meid alati sammukese kohalikust turust ees,“ lisab Andreas optimistlikult.

Üks selliseid partnereid on näiteks Belgia köögitehnika tootja Novy. Premium-klassi õhupuhastite ja pliidiplaatide vallas tuntud ettevõte toob sel aastal turule märkimisväärse uuenduse – Novy Undercover. Tegemist on nähtamatu induktsioonpliidiga, mis töötab keraamilise tööpinna kaudu. „Lahendus on koostöös Cosentinoga, kes on samuti üks juhtivaid kivitööpindade valmistajaid. Kui teiste tootjate nähtamatute induktsioonide võimsus jääb 1100–2300 W vahele, siis Novy iga ala pakub 3700 W – see tähendab, et liiter vett keeb poole kiiremini,“ selgitab Henry innustunult.

Kahekümne aastaga on Baltest aidanud luua kümneid tuhandeid unikaalseid kodusid. Juubeliaasta toob kaasa mitu praktilist uuendust – avatakse esimene Aunmani salong Tartus ning käivitatakse kliendirakendus, mis võimaldab jälgida mööbli tootmise teekonda reaalajas. „Uued salongid sisustame kõige värskemate 2025. aasta lahenduste ja trendide järgi,“ lisab ootuspõnevust Andreas. „Kahekümneaastase eduloo taga on meie suurepärane meeskond, nõudlikud kliendid ja usaldusväärsed partnerid – täname teid kõiki!“

