ASUS Republic of Gamers tutvustab täiesti uue kujundusega sülearvuteid Zephyrus G14 ja G16

Esimesed ROG Nebula OLED ekraanidega ROG-i mänguritele suunatud sülearvutid on nüüd õhemas ja kergemas raamis.

● Täiesti uus raami disain: Neid sülearvuteid määratleb CNC-masintöödeldud alumiiniumist raam, Slashi valgustusmassiiv ja uhiuus värvitoon Platinum White ● Tehisintellekt viib jõudluse uutesse kõrgustesse: Mõlemad sülearvutid on varustatud Intel®, AMD ja NVIDIA® 40 seeria graafikaprotsessorite tipptasemel tehisintellekt-kiirendusega kiipidega ● Esimesed ROG Nebula ekraaniga ROG OLED sülearvutid: Mõlemas sülearvutis on ROG-ile jõudnud kiired, heledad ja erksad G-SYNC® toega OLED-ekraanid ● Ülitõhus jahutus: Kolme ventilaatori tehnoloogia, vedelmetall ja kõrgeima spetsifikatsiooniga Zephyrus G16 aurukamber aitavad uuesti määratleda õhukest ja kerget jõudlust

TAIPEI, Taiwan, 9. jaanuar 2024 — ASUS Republic of Gamers (ROG) teatas täna 2024. aasta mudelitest Zephyrus G14 ja Zephyrus G16, mis on uusimad ülivõimsate õhukeste ja kergete sülearvutite hiilgavas valikus. Nendel masinatel on uus CNC-masintöödeldud alumiiniumist raam, kohandatav Slashi valgustusmassiiv ja uhiuus värvitoon Platinum White ning Intel®, AMD ja NVIDIA® tipptasemel tehisintellekti kiirendusega kiibid, mis on valmis mängijaid ja loojaid jõudluse uutesse kõrgustesse viima. Nii Zephyrus G14 kui ka G16 on varustatud ROG Nebula ekraaniga, hämmastavalt värvitäpsete OLED-paneelidega, mis on G-SYNC®- toega võimelised pakkuma ka uskumatuid mängukogemusi. Ülitõhus jahutustehnoloogia, muu hulgas kolme ventilaatori tehnoloogia, vedelmetall ja valitud mudelite aurukambrid, võimaldavad sülearvutitel Zephyrus G14 ja G16 hõlpsalt hingata, hoolimata nende ülimalt kaasaskantavast disainist.

Täiesti uus raami disain

2024. aasta mudelid Zephyrus G14 ja Zephyrus G16 on seest ja väljast täielikult ümber kujundatud. Mõlemal on uhiuus ja täielikult alumiiniumist CNC-masintöödeldud raam, mis tagab ideaalse kombinatsiooni kaalu vähendamisest, konstruktsiooni jäikusest ning raami suuremast ruumist. See võimaldab servast-servani klaviatuuri disaini, samuti suuremaid ja valjemaid kõlareid, millel on suurepärane bassitundlikkus kuni 100 Hz. Kõlarid on 25% suuremad kui eelmine põlvkond, 47% suurema helitugevusega, et saada rohkem kaasahaaravaid helikogemusi kui eales varem. Zephyrus G14 ja G16 on varustatud ka suuremate individuaalsete klahvikorkide ja suurema puuteplaadiga, mis tagab suurepärase trükkimise, täpse kerimise ning sujuva mängimise. Nii 2024. aasta Zephyrus G14 kui ka Zephyrus G16 on varustatud kolmekuulise Xbox Game Pass Ultimate’iga , mis annab juurdepääsu sadadele suurepärastele mängudele.

Sellel esmaklassilisel alumiiniumist raamil on ka uhiuus värvitoon, Platinum White. Sarnaselt oma nimekaimust metallile on ka Platinum White’il julge ja läikiv matt viimistlus, mis näitab tõelist luksust. 2024. aasta mudelitel Zephyrus G14 ja G16 on kaanel ka uhiuus LED-valgustuse massiiv. See Slash valgustuse massiiv järgib diagonaali üle sülearvutite kaane, on animeeritud järjestustega ja võimalusega täielikult kohandada ainulaadset mustrit, mis võimaldab kasutajatel tagada, et nad ei sulandu kunagi rahvahulka. Zephyrus G14 on 1,59 cm paks ja ainult 1,5 kg, samas kui suurem Zephyrus G16 on vaid 1,49 cm paks ja kaalub vaid 1,85 kg. Need üliõhukesed ja ülimalt kaasaskantavad masinad määratlevad uuesti õhukeste ja kergete mängimiseks mõeldud sülearvutite võimalused.

Tehisintellekt viib jõudluse uutesse kõrgustesse

Kuni AMD Ryzen™ 8000 seeria protsessoriga ja AMD Ryzen AI toega Zephyrus G14 on valmis tulevikuks, toetades Windows Studio tootlikkuse tööriistu, nagu automaatne kadreerimine, silmakontakti korrigeerimine ja täiustatud taustaefektid videokõnedes. Zephyrus G14-l on ka kuni NVIDIA GeForce RTX™ 4070 sülearvuti graafikaprotsessor, millel on juurdepääs täiustatud funktsioonidele, nagu DLSS 3.5, Frame Generation ja Ray Reconstruction, et parandada visuaalsust ning tundlikkust kõige nõudlikumates mängudes.

Zephyrus G16 seevastu on kuni Intel Core™ Ultra 9 protsessoriga 185H, millel on 11 TOPSI tehisintellekti arvutusvõimsust, ning kuni NVIDIA GeForce RTX 4090 sülearvuti GPU-ga, mis tagab uskumatu jõudluse kõigis uusimates mängudes ning loomingulistes rakendustes. Spetsiaalsete tehisintellekti toega tööriistadega, nagu Omniverse® ja Stable Diffusion, saavad kasutajad pilves pikad järjekorrad vahele jätta ja luua pilte kohapeal vaid mõne sekundiga. Videotöötluse ja 3D-renderduse projektid on tehisintellekti kiirendusega üle kahe korra kiiremad, tarbides samal ajal vähem energiat, mis pikendab aku tööiga. See riistvara, millel on täielik juurdepääs uusimatele tehisintellektiga kiirendatud tehnoloogiatele, suudab hõlpsasti käsitseda uusimat loomistarkvara ja mänge, ilma et peaks higistama.

Esimesed ROG Nebula ekraaniga ROG OLED mänguritele mõeldud sülearvutid

OLED on kohal. ROGIL on hea meel teatada, et Zephyrus G14 ja Zephyrus G16 on mõlemad varustatud esimeste OLED-paneelidega, mis kaunistavad ROG mängimiseks mõeldud sülearvutit. Zephyrus G14-l on 3K eraldusvõime, 120 Hz paneel ja Zephyrus G16-l on 2,5K 240 Hz ekraan, mõlemad seadmed pakuvad kiiretesse mängudesse uskumatut visuaalset täpsust ja pildikvaliteeti. Tõeliste mänguritele suunatud sülearvutitena on ROGIL ka au teatada, et tänu partnerlusele Samsungi ja NVIDIAGA on need juhtivad sülearvuti OLED-paneelid, millel on G-SYNC tugi, pakkudes uskumatut liikumise selgust isegi siis, kui kaadrisagedus hetkeks langeb.

ROG Nebula ekraani OLED-paneelidena on neil kõik, mida mängijad vajavad. Mõlemal valikul on kuvasuhe 16:10, VESA DisplayHDR™ True Black 500 ja hämmastav 1 000 000:1 kontrasti suhe. OLED-piksli tõeliste mustade värvidega saavad HDR-sisu ja mängud tõeliselt särada. Ekraanidel on ka DCI-P3 värviruumi 100% katvus ja Delta E täpsus vähem kui 1, mis muudab need mängupaneelid võrdselt võimeliseks põhiekraaniks sisuloojatele, kes nõuavad oma töös värvitäpsust. Mängijate jaoks kõrvaldab uskumatult kiire 0,2 ms hallist-hallini reaktsiooniaeg praktiliselt varikujutised ja tagab puhtaima võimaliku pildi iga ekraanivärskendusega.

Zephyrus G14

Ülitõhus jahutus

Üliõhukesed ja võimsad sülearvutid nõuavad uskumatult tõhusaid jahutuslahendusi, seega on Zephyrus G14 ja G16 oma eelise säilitamiseks varustatud intelligentse jahutuse uusimate täiustustega. Suure jõudlusega vedelmetalli termiline ühend protsessoril ja teise põlvkonna Arc Flow Fans™-i ventilaatorite kasutuselevõtt suunab soojuse tõhusalt raamist välja. Tri-fan-tehnoloogia, mis kasutab kolmandat abiventilaatorit, mis aitab liigutada õhuvoolu üle emaplaadile paigaldatud pinnakomponentide ja aitab GPU-st soojust saada, tõmbab masinast veelgi soojust välja. Zephyrus G16 mudelid, mis on varustatud NVIDIA GeForce RTX 4080 sülearvuti GPU-ga või NVIDIA GeForce RTX 4090 sülearvuti GPU-ga, on selle asemel varustatud kohandatud aurukambriga, mis kasutab nende lipulaeva riistvara mahutamiseks kahekordseid ventilaatoreid

Zephyrus G16

Saadavus ja hinnad

Lisateabe saamiseks pöörduge oma kohaliku ASUSE esindaja poole!

