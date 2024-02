Uus rahapesu koolitusplatvorm ametnikele: miks ettevõtted seda vajavad?

Eesti AMLi sertifitseerimiskeskuse haridusplatvormi tegevdirektor Andrei Sribny selgitab, kuidas EdTechi lahendused muudavad AML-maastikku Eestis.

Uute krüptovaluutade ja digitaalsete varade esilekerkimine seab rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse ehk AML/CTF-spetsialistidele uusi väljakutseid.

Eesti on AML/CTF-valdkonnas tegutsenud juba 25 aastat, luues parimaid tavasid ja uusi lahendusi. Viimased aastad on aga sektorilt nõutud veelgi kiiremat kohanemist ja otsuste tegemist. Üheks väljakutseks on olnud kasvav vajadus süstemaatilise hariduse puudumise tõttu rahapesu ametnike järele.

“Veebruaris 2024 käivitame Eestis AML-ametnike veebipõhise koolitusplatvormi, mis võimaldab spetsialistidel omandada veebis keerukaid rahapesuvastaseid oskusi. Platvorm on mõeldud kolmeks koolitustasemeks,” lausus Sribny. “Pangad ja ettevõtted saavad platvormiga liituda avatud API kaudu. Meie jaoks on eriti oluline, et platvorm on loodud Eesti turu jaoks ning võtab arvesse ELi eripärasid, meie seadusi ja juhtumeid, nii et seda saab kasutada esimesest päevast alates reaalses äritegevuses.”

Kuidas platvormi ehitatakse? Mida tähendab kolme taseme koolitus?

Peamine probleem AML-turul on täna süstemaatilise hariduse puudumine – ei ole piisavalt programme ja tunnustatud sertifikaate. Seega jagasime spetsialisti koolitamise ülesande mõtteliselt kolmeks etapiks ja rakendasime need oma platvormis.

Esimene etapp on põhitõed, see annab teadmisi finantskuritegevuse vastaste meetodite, lähenemisviiside ja tavade kohta. See etapp on vajalik neile, kes alustavad oma karjääri, või koolituskursusena korporatsioonide mittepõhitöötajatele. See säästab raha ja aega.

Teine etapp on süvendatud – me laiendame järk-järgult vahendite kogumit ja anname rohkem spetsiifikat jurisdiktsioonide kohta. Pärast seda võib spetsialist kindlalt töötada AML/CTFi teise kaitseliini assistendina. Kolmas etapp on edasijõudnutele, kõrgetasemeliste spetsialistide jaoks, kes kasutavad kõige keerukamaid meetodeid, võttes arvesse kogemusi ja uusi tavasid. Kõigil etappidel õpetame peamist – kuidas leida ja kasutada asjakohast teavet, sest AML-ametniku jaoks käib pidev õppimine.

Seega on see nii B2B kui ka B2C lahendus. Kui me räägime ettevõtlusest, siis kellele te seda kõigepealt adresseerite?

Loomulikult pankadele ja krüptoettevõttetele, neil on suur tehingute maht ja suur vajadus AML-ametnike järele. Nad koolitavad oma töötajaid süstemaatiliselt ja meie eesmärk on saada nende kõige usaldusväärsemaks partneriks. Samuti plaanime koostööd investeerimisfondidega, e-raha pakkujate ja hasartmängu tööstuse ettevõtetega.

Mittetulundusühingute jaoks on meil spetsiaalne riskijuhtimise kursus. Üldiselt orienteerume oma tootevalikus Euroopa Komisjoni riskihinnangule ja meie piirkondlikule riskiskaalale. Kuid on üks tööstusharudest, mis sageli unustatakse, ja me näeme, et rahapesuga seotud riskid on suurenenud ja seetõttu on nõudlus selliste kuritegude vastu võitlemise teenuste järele, see on hasartmängud, kasiinode ja hasartmängudega seotud valdkond. See võib sattuda petturite radarile traditsioonilise ja krüptofinantseerimise reguleerimise taustal.

Nii et te võtate arvesse eripärasid riikide ja sektorite kaupa?

Jah, finantskuritegevuse vastase võitluse, st finantskuritegevuse vastu võitlemise puhul on riskide hindamisel ja lähenemisviiside valikul oluline keskenduda jurisdiktsioonile ja sektorile. Sektori spetsiifikat käsitletakse edasijõudnute tasandil. Õpetame, kuidas analüüsida kurjategijate lähenemisviise sõltuvalt sektorist. Miks see on oluline? Traditsiooniline rahandus ja digitaalne rahandus, krüptorahatehingud – neil on palju sarnasusi, kuid ka olulisi erinevusi. Rahapesuametnik peab mõistma, kuidas protsess toimib "kapoti all". Kui me räägime krüptoettevõtetest, siis me koolitame, et mõista, kuidas tehnoloogia toimib, kuidas tehingud toimivad. See võimaldab näha nõrkusi ja neid kaitsta. Panganduses analüüsitakse tehingu allikaid. Krüptorahanduses, kui makse käib plokiahelas läbi plokkide, on tegemist teistsuguse anonüümsuse tasemega ja teistsuguse teabe edastamise viisiga. Me aitame seda valdkonda läbipaistvamaks muuta.

Ütlete, et rahapesu tõkestamise õppimine on elukestev protsess. Miks?

See on töö rahanduse, õiguse ja majandusliku turvalisuse ristumiskohas. Tuleb lugeda ja mõista seadust, leida kiiresti kõik muudatused, kommentaarid ja uued direktiivid ning neid rakendada. AML-ametnikud lõikavad oma tööga kurjategijate tuluallikaid ära – kõlab nagu superkangelaste töö, ja nii see ka on. Kuid kurjategijad ei seisa paigal, on uusi ründamisviise, siis meil on me uusi viise, kuidas võidelda vastu, ja see tekitab vajaduse pideva koolituse järele. Seepärast otsustasime pakkuda pankadele ja krüptofirmadele regulaarset ümberõpet põhi- ja mittespetsialistide jaoks. Tegelikult võtame endale ülesandeks selliste klientide jaoks AML/CTF-teadmistebaasi ajakohastamise ja aktiivsena hoidmise. Olgu selleks siis õigusaktid, juhtumid, tavad ja palju muud, mida on töö käigus vaja.

Kas teie lõpetajad saavad haridustunnistuse või muu dokumendi?

Kursuse lõpus saavad meie õpilased täiendkoolituspunktid, mida aktsepteerib iga ettevõte, see on akrediteeritud tunnistus. Kuid meil on siin suured plaanid, me oleme omandamas profiili sertifikaate, et muuta meie kursus universaalseks ja asjakohaseks kõigile, kes soovivad seda keerulist elukutset õppida.

Kas AML on suur kogukond? Kuidas toimub praegu juhtumite jagamine?

Me sooviksime näha siin rohkem võrgustike loomist, eriti erasektori spetsialistide, ettevõtete ja avaliku sektori vahel. Seega on meie teine ambitsioon luua AML-ametnike kogukond, kus me saame vabalt kogemusi vahetada. Kõigepealt tahame ühendada Läänemere piirkonna riikide jõupingutused ja seejärel kolleege teistest ELi osadest. Praegu on meil üsna suur ekspertide baas Eestist, Lätist ja Leedust. Kursuse loomise käigus suhtlesime paljude kolleegidega maailma eri osadest, otsides iga mooduli jaoks ainealaseid eksperte. Jah, muidugi on Eesti AML-kool tugev, see on 25 aastat tööd ja kogemust. Me tahame seda suunda edasi arendada.