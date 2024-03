Sisuturundus

ASUS tutvustab maailma esimest topeltekraaniga 14-tollist OLED-sülearvutit Zenbook DUO

Kaks 14-tollist 3K 120 Hz OLED puuteekraani esmaklassilises ülikaasaskantavas sülearvutis pakuvad tohutut tööruumi erakordse mitmekülgsuse ja vaevatu multitegumtöö jaoks

ASUS teatas revolutsioonilisest uuest ja maailma esimesest ülikaasaskantavast sülearvutist Zenbook DUO (2024) UX8406 , mis on varustatud kahe 14-tollise 3K 120 Hz OLED puuteekraaniga . Oma eemaldatava täissuuruses Bluetooth® ASUS ErgoSense’i klaviatuuri ja puuteplaadiga on see uskumatu seade kirjutab ümber mobiilse liikuvuse reeglistiku.

See Intel EVO™ Edition Zenbook DUO ühendab asjatundlikult mitmekülgsuse ja suurepärase mobiilsuse 1,35 kg kaaluvas pakendis. Kaks täissuuruses 3K 120 Hz ASUS Lumina oled 16:10 ekraani on ühendatud tasapinnalise 180° hingega, et laiendada visuaalset tööruumi koheselt kuni massiivse 19,8 tollini, mida saab kasutada vertikaalses või horisontaalses asendis ja mitmekülgsetes kasutamisrežiimides — sülearvuti, kahe ekraaniga, lauaarvuti või jagamisrežiim — mida juhib intuitiivne ASUS ScreenXperti tarkvara. Laetava klaviatuuri saab eemaldada, et võimaldada visuaalse tööruumi täielikku kasutamist, või asetada alumisele ekraanile, et saada traditsiooniline sülearvutikogemus.

• Revolutsiooniline disain: Kaks 14-tollist 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED 16:10 puuteekraani 1,35 kg ülikaasaskantavas seadmes loovad 19,8-tollise visuaalse tööruumi • Vaevatult mitmekülgne: mitu režiimi, sealhulgas topeltekraan, sülearvuti, lauaarvuti ja jagamine • Ülimalt võimekas: Intel® Core™ Ultra 9 protsessor; esmaklassiline audiovisuaalne kogemus; 2 x Thunderbolt™ 4, USB 3.2 Gen 1 A-tüüpi, HDMI® 2.1 (TMDS) • AI toega: vaevatu sisu loomine reageeriva, täiustatud graafika, integreeritud tehisintellekti kiirendusega protsessoriga ja Windows Copilotiga

Zenbook DUO maksimeerib tootlikkust ja mänguaega kogu päeva kuni Intel Core™ Ultra 9 protsessoriga, millel on integreeritud NPU (neuraalne protsessor) tehisintellektiga kiirendamiseks, kuni 32 GB LPDDR5x mälu, kuni 2 TB PCIe® 4.0 SSD ja pika tööeaga 75 Wh aku ning Harman Kardoni sertifitseeritud Dolby Atmos® helisüsteem.

Zenbook DUO on on loodud jätkusuutlikkust ja vastupidavust silmas pidades. See sisaldab erinevaid ringlussevõetud materjale ja on seadme eluea maksimeerimiseks testitud USA MIL-STD-810H standardite kohaselt.

Revolutsiooniline disain

Zenbook DUO on maailma esimene kahe ekraaniga sülearvuti, millel on kaks 14-tollist 3K 120 Hz OLED puuteekraani. Sellel uskumatul seadmel on kaks ekraani, eemaldatav klaviatuur ja tugijalg, mis on ühendatud üheks kompaktseks , kasutajakeskseks disainiks – see kirjutab ümber liikuva mitmekülgsuse reeglistiku. See Intel EVO™ Editioni sertifitseeritud sülearvuti ühendab asjatundlikult mitmekülgsuse ja suurepärase mobiilsuse 1,35 kg kaaluvas pakendis.

Premium ASUS Lumina OLED-ekraanid on Dolby Vision® sertifitseeritud, Pantone® Validated ja neil on kinoklassi 100% DCI-P3 värvihaare, et tagada ere ning täpne värviesitus. Need on ka VESA DisplayHDR™ True Black 500 sertifitseeritud kõige sügavamate musta tasemete jaoks. Puutetundlikud ekraanid toetavad suure täpsusega pliiatsisisendit, kasutades valikulist 4096 rõhutaseme ASUS Peni, ja sisseehitatud ScreenXperti tarkvara võimaldab nutitelefonilaadset mitmepuutežesti tuge intuitiivseks kasutamiseks: kasutajad saavad käivitada virtuaalse klaviatuuri, maksimeerida akna ja palju muud lihtsate mitme sõrmega žestidega.

Zenbook DUO eemaldatav klaviatuur sobib kahe ekraani vahele, et see oleks kandmisel praktiline. See disain parandab kaasaskantavust ja mugavust, võimaldades kasutajatel klaviatuuri sujuvalt kasutada või laadida igal ajal ilma lisaseadeteta. Alumise ekraani serval olevad pogo-tihvtühendused tagavad vaevatu dokkimise, kusjuures automaatse paigutamise magnetid on pogo-tihvtidel ja teise ekraani nurkades, et veelgi parandada üldist kasutuskogemust.

Vaevata mitmekülgne

ASUSE sülearvutitel on kasutajakeskne disain, mis eristab neid teistest. Ainulaadselt on Zenbook DUO varustatud ülimalt vaikse, täissuuruses ASUS ErgoSense’i Bluetooth-klaviatuuriga, millel on integreeritud puuteplaat, ja see on kombineeritud tasapinnalise 180° ekraani hingega ja mugava sisseehitatud tugijalaga, mis võimaldab mitmeid mitmekülgseid kasutamisrežiime. Intuitiivne ScreenXperti tarkvara võimaldab hõlpsasti kontrollida ekraani sisu kõikides režiimides.

• Kahe ekraani režiim: Traadita klaviatuuriga kasutamisel pakub see režiim 19,8 tolli ekraanipinda, mida saab kasutada ühe ulatusliku ekraanina ViewMaxi funktsiooni kaudu. Teise võimalusena saab kahte 16:10 ekraani kasutada iseseisvalt, hõlpsa aknahaldusega rakenduse vahetamise funktsiooni kaudu, mis annab kasutajatele täieliku kontrolli rakenduse akende üle, vähendades katkestusi ja aidates kasutajatel säilitada keskendumist käimasolevale ülesandele.

• Töölaua režiim: Vertikaalselt joondatud hing võimaldab sülearvutit kasutada kahe kõrvuti vertikaalpaigutuses ekraaniga. Koos traadita klaviatuuriga on see ideaalne programmeerijatele, teadlastele, kirjanikele ja neile, kes vajavad juurdepääsu suurtele andmelehtedele selliste asjade jaoks nagu finantsanalüüs — ja palju muud. Kasutajad saavad kuvada oma tootlikkusrakendused ühel ekraanil, samas kui teisel kuvatakse viitematerjale, dokumente või uurimisallikaid. Teise võimalusena saavad nad ViewMaxi funktsiooni abil kuvada sisu kogu ekraani laiuses, andes neile tohutu 19,8-tollise ekraani.

• Sülearvutirežiim: Kasutajad saavad asetada ASUS ErgoSense’i Bluetooth-klaviatuuri ja puuteplaadi alumisele ekraanile ning nautida traditsioonilist sülearvuti stiilis kogemust, millel on 14-tolline ekraan ja kõrge 16:10 kuvasuhe. Pogo-tihvtühendus laadib klaviatuuri automaatselt. Teise võimalusena saab alumist ekraani vajaduse korral konfigureerida täissuuruses virtuaalseks klaviatuuriks, nii et kasutajad ei pea liikuma koos klaviatuuriga, kui ruumi on vähe.

• Jagamisrežiim: Võimaldab sisu lihtsat jagamist kohumistel ja esitlustel. 180° hing võimalda asetada ekraanid tasaselt ja igaüks saab ekraane vaadata, ilma et peaks kokku kogumema, edendades paremat kaasatust ja arutelu. Peale selle saab ülemisel ekraanil olevat sisu vajaduse korral 180° pöörata.

Ülimalt võimekas

Hoolimata oma ülikompaktsest vormitegurist ei ohverda Zenbook DUO jõudlust ega funktsionaalsust. Selle võimekust toetab Inteli protsessorite uusim põlvkond — kuni täiesti uus Core Ultra 9 H-seeria— kombinatsioonis kuni 32 GB LPDDR5x RAM ja kuni 2 TB PCIe 4.0 SSD. Ümberkujundatud 75 Wh suure mahutavusega aku on keskkonnasõbraliku pikema tööeaga, mis toetab kuni 20% rohkem laadimistsükleid kui eelmine põlvkond . Intel EVO Editioni sülearvutina ärkab Zenbooki DUO koheselt, laadib kiiresti ja tagab kogu päeva kestva aku, nii et kasutajad saavad kindlalt ilma laaduriteta reisida.

Intel Core Ultra protsessoritel on Inteli esimene integreeritud neuraalprotsessor (NPU), mis pakub spetsiaalset mootorit, mis aitab avada tehisintellekti kogemusi arvutis, kaasahaarava graafika järgmist taset ja suure jõudlusega vähese energiatarbega töötlemist, nii et kasutajad saavad töötada, mängida ning luua ilma aku tööea pärast muretsemata. See on ideaalne töökoormuste nihutamiseks ära CPU-lt ja energiasäästliku AI-kiirenduse pakkumiseks kaasaegsetele AI-toega rakendustele. NPU pakub madala latentsusega tehisintellekti, kiirendades multitegumtöötlust, et muuta Zenbook DUO töö, loovuse ja meelelahutuse jaoks väga tõhusaks. Kõik see võimaldab kasutajatel sujuvalt hallata keerulisi töökoormusi ja suurendada tootlikkust. Ja Zenbook DUO kahe 14-tollise ekraani tohutu ekraaniruumiga saavad kasutajad vaevata käivitada kõik oma lemmikrakendused — ja hoida neid silma peal — samal ajal.

14,6 mm õhukesel raamil ei ole tehtud kompromisse sisend-/väljundportide osas, kas kahe Thunderbolt™ 4 pordi, USB 3.2 Gen 1 A-tüüpi pordi, HDMI® 2.1 (TMDS) pordi ja mugava 3,5 mm helipistikuga, nii et kasutajad ei pea reisides kaasas kandma mahukat dokkimisjaama ega mitut adapterit.

Võrratute meelelahutusvõimaluste jaoks on Zenbook DUO varustatud võimsa Harman Kardoni sertifitseeritud helisüsteemiga, millel on Dolby Atmose sertifikaat ümbritseva mitmemõõtmelise ruumilise heli jaoks.

ASUS on pühendunud oma keskkonnamõju vähendamisele ja Zenbook DUO on valmistatud 90% postindustriaalsest ümbertöödeldud (PIR) magneesium-alumiiniumsulamist. See ületab oluliselt ENERGY STAR® -i energiatõhususe nõudeid kuni 43% ja kõik paberpakendid on valmistatud 100% ümbertöödeldavast FSC™ Mix-sertifikaadiga ja FSC ringlussevõetud paberist. Ranged vastupidavustestid kõige rangemate Ameerika Ühendriikide MIL-STD-810H standardite kohaselt tagavad, et Zenbook DUO on igapäevases kasutuses usaldusväärne ja maksimeerib seadme eluea, et suurendada selle jätkusuutlikkust.

Toode on saadaval hinnaga alates 1999 eur edasimüüjatelt. Vaata ka: www.euronics.ee ja www.rde.ee

Ettevõttest ASUS

ASUS on ülemaailmne tehnoloogialiider, kes pakub maailma kõige uuenduslikumaid ja intuitiivsemaid seadmeid, komponente ja lahendusi, et pakkuda uskumatuid kogemusi, mis täiustavad inimeste elu kõikjal. Oma 5000 ettevõttesisese teadus- ja arendustegevuse eksperdist koosneva meeskonnaga on ASUS ülemaailmselt tuntud tänaste tehnoloogiate pideva ümberkujundamise poolest homseks ning meie meeskond saab iga päev rohkem kui 11 auhinda kvaliteedi, uuenduste ja disaini eest ning on hinnatud Fortune’i maailma kõige imetletumate ettevõtete hulka.