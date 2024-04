Käes on kortermaja renoveerimise aeg

20 aastat tagasi asutatud ehitusega tegelev ettevõte Nexirem tähistab tänavu oma juubelit. Ettevõtte omaniku Andrei Antipenko sõnul on nende aastate jooksul olnud nii edukaid hetki kui ka väljakutseid.

Esimesed viis aastat, mil ettevõte arenes, olid põhikliendid korteriühistud ja siis mindi üle eramutele. Nende aastate jooksul on ettevõte töötanud Tallinnas, Jõhvis, Keilas, Tartus, Narvas. Täna on ettevõte valmis ehitama eramuid ja renoveerima korteriühistuid.

“Alguses, kui olin tudeng, töötasime ka ise, tegime tööd oma kätega,” rääkis Antipenko endast ja äripartner Vladislav Petrovitšist. “Aja jooksul tulid kliendid, kes ütlevad, et ehitage meile maja, siin korteriühistus olete teinud nii lahedalt. Mingi naine tuleb samast üheksakorruselisest majast välja ja ütleb, et ehitate nii toredasti, aga mul on suvemaja Muugal, tehke see mulle majaks,” tõi Antipenko näiteid. Nii see kõik algas, ehitati üles meeskond ehitajatest, tarnijatest, meistritest, saadi kontakte, partnereid ja püsikliente.

Rääkides väljakutsetest, tõdeb Antipenko, et kõige raskem periood oli 2008. aastal, kui oli kriis. “Siis muidugi sai ka meie ettevõte kõvasti pihta. Me töötasime toona suure firmaga, mis langes kokku nagu kaardimajake. Meil oli seal kinni palju raha, samas olid meil kohustused ehituspoodide ja töötajate ees,” rääkis ta. Too ettevõtte läks pankrotti ning nemad ei saanud sealt midagi. “Meil sõna otseses mõttes seisid juuksed püsti, see oli õudusunenägu, katastroof,” nentis Antipenko. Tema sõnul on tema ja ta partner Vladislav ära õppinud oma äri ajama nii, et nad peavad alati kõigiga läbirääkimisi.

Selleks, et ellu jääda, läksid nad ühel hetkel isegi tööle eri kohtadesse, Vladislav jäi tööle Tallinna, juhtides projekte Jõhvis, Andrei läks Moskvasse.

“Minu partner ja mina oleme 50/50 ettevõtet juhtinud juba 20 aastat ja ma ei mäleta, et meil oleks olnud mingeid tülisid või erimeelsusi,” mõtiskleb Antipenko. “Mina olen hea politseinik, tema on halb politseinik ja nii õnnestub meil hästi firmat juhtida ja arendada: käive kasvab, kasum kasvab, klientuur kasvab.”

Ettevõte pakub eelkõige mugavust

Andrei Antipenko sõnul kliendid hindavad neid, ootavad neid ja teevad oma tööd kvaliteetselt. “Kui pakume erakliendile maja ehitamist, siis pakume talle mitte ainult maja ehitamist, vaid ka seda, et ta saaks seda aega mugavalt veeta – et ehitus läheks kergelt, et nad naisega ei lahutaks, et keegi ei hakkaks tülitsema.” Antipenko võrdleb end psühholoogiga, kes püüab manööverdada mehe ja naise vahel.

Kui me räägime äriplaanist, siis Antipenko kirjeldusel on nad alati töötanud nii, et äriplaani ei ole. “Me ei joonistanud ega kirjutanud seda, me ei ole selle peale mõelnud. Kõik käis iseenesest, me oleme fookustatud pigem töö tulemusele, mis rahuldaks klienti täielikult. Kui projekt tuleb, siis me hakkame kohe seda arvutama ja teeme ära. Mitte alati ei olnud need projektid edukad, esimesed projektid olid sageli miinustes. Aga me oleme alati projektid lõpetanud, pole kunagi pooleli jätnud,” meenutas ta.

Kuna väljas on kevad ja paljud korteriühistud mõtlevad oma fassaadi renoveerimisele, andis Antipenko neile nõu. Selleks, et saaks korteriühistut renoveerida, peab olema korteriühistu koosoleku nõusolek. “Hea, kui on olema juba ka projekt, kui klient tuleb minu juurde projektiga ja ütleb, et tahab seda teha, siis läheb lihtsamalt ja kiiremalt. Kui projekt on olemas, siis mina saan teha kohe kalkulatsiooni, leppida kokku tähtajad ja kuupäeva, millal töödega alustame,” rõhutas Antipenko. “Kui projekti ei ole, siis saame ka kokku leppida, et teeme, meil on partnerprojekteerijad olemas, kes saavad sellega abiks olla.”

Mis puudutab tasumist, siis Antipenko sõnul on alati võimalik kokku leppida. “Me alati suhtleme kliendiga. Näiteks kui korteriühistu esimees tuleb ja ütleb: siin on meil projekt sada tuhat aga meil on hetkel olemas ainult 50 000. Kuna me ei ole pangandusasutus, siis ei ole meile kasulik anda laenu või osamakseid, aga kuna meil on piisavalt hea kapital, siis saame need kulud enda peale võtta ja leppida kokku summad ja maksmise graafiku, mida tellija saab endale lubada.”

Iga korteriühistuga on eraldi kokkulepped ja sõbralikud läbirääkimised. Mis puutub ehitusmaterjalide hinnatõusu, siis Antipenko sõnul olid sellised olukorrad, kus eelmisel aastal pidi hinnatõusust rääkima kohe ning hind erines pakkumise ja reaalsuse poolest, kuna pakkumine tehti eelmisel kuul ehk kuu ajaga võisid hinnad muutuda.

Nexirem võtab vastu iga töö. “Alles hiljuti alustasime ühe maja edasi ehitamisega, mida alustasime viis aastat tagasi. Üks külg, siis teine, siis kolmas ja tänavu saime selle maja täielikult valmis.”

Neile, kes mõtlevad, kas teha maja osade kaupa või tervenisti, annab Antipenko nõu, et oluline ja peamine on alustada. “Sa tahad alati tulla oma majja ja tahaksid, et see näeks väljastpoolt ilus välja. Lähed väsinuna töölt koju ja juba kaugelt näed maja, mis teeb sind õnnelikuks. Sa lähed ilusasse majja, lähed puhtasse trepikotta, kus kõik on kenasti värvitud, ilusad plaadid. Sa tunned juba mingit jõudu, energiat,” kirjeldas Antipenko. Lisaks tõi ta esile, et fassaadide soojustamine, mis esialgu tundub kulukas töö, on oluline, sest pikemas perspektiivis on elektriarved madalamad.

Mis puutub tulevastesse ehitushindadesse, siis Antipenko sõnul on ehitusturul langus, ehitushinnad on madalamad ja paljud ehitusmaterjalid on odavnenud. “Ma usun, et praegu on kõige kasumlikum aeg ehituse ja remondi jaoks. On palju firmasid, kes on kaotanud suuri alltöövõtulepinguid ja on valmis tegema midagi väiksema raha eest, see on kindel,” selgitas ta.

Teine soovitus, mida ekspert andis, on see, et peamine on valida pakkujate vahel mitte kõige odavam, sest kõige odavam võib võtta ettemaksu, alustada ja siis kaduda. “Seda juhtub väga tihti. Meie töötame alati ilma ettemaksuta, alustame, teeme tööd ja alles mõne etapi pärast esitame arve juba valmis töö peale,” nentis ta.

Antipenko sõnul on alati võimalik kokkuleppele jõuda, kui inimesed on avatud. “Kui korteriühistu esimees on avatud ja ütleb, et neil on sellised raskused, siis pakun alati mingeid variante sellest lahendusest, et kõigil oleks mugav,” tõi ta näite.

Küsimusele, millele peaks esimees veel tähelepanu pöörama, vastas ta, et ainult see, et pakutakse madalat hinda, ei tähenda, et see tehakse täiuslikult ja kvaliteetselt. Tasub ka vaadata, kas Teatmik on maksuvõlgadega. “Kindlasti küsige portfooliot, mida nad on teinud, milliseid töid nad on teinud, milliseid fassaade,” soovitas spetsialist.