Miks ettevõtliku juhtimise MBA on sinu karjääri lennujaam: kaasakiskuv reis edu suunas

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas potentsiaalselt rohkem saavutada ja teenida ning muuta oma karjäär eesmärgipärasemaks? Kui vastus on jaatav, siis oled sattunud õige artikli juurde! TalTechi ettevõtliku juhtimise MBA programm pakub ainulaadset võimalust arendada juhtimisoskusi, saavutada kõrgemaid eesmärke ja kujundada end tõeliseks juhiks. Ent miks peaksin valima just konkreetse programmi?

Maailmatasemel akrediteering

Programm kuulub maailma 2% ehk 300 parima hulka, omades akrediteeringut prestiižselt Association of MBAsilt (AMBA). Tegemist on esimese ja ainsa AMBA akrediteeringuga mitte ainult Eestis, vaid kogu Baltikumis. AMBA teisteks liimeteks on näiteks Imperial College Business School, London Business School, INSEAD, University College London – School of Management ja HEC Paris.

Individuaalne coaching karjääri arendamiseks

MBA õppekava käigus ei jää Sa oma ambitsioonidega üksi. Sind toetab kogenud coach, kellega kohtud üks-ühele sessioonidel kõigi kolme semestri jooksul. See personaalne juhendamine aitab Sul püstitada selged karjäärieesmärgid ja suunab õigele teele.

Tähelepanu! Tegemist võib olla elumuutva kogemusega. Mõtle enne hoolikalt läbi, kas oled valmis, et karjääriga seotud unistused täituvad palju kiiremini, kui Sa oodata oskaksid. Fakti kinnitamiseks võid lugeda meie MBA vilistlasetega tehtud intervjuusid või kontakteeruda programmijuhiga.

Teooria ja praktika harmoonia ning magistrikraad

Meie MBA programm ei keskendu ainult teoreetilistele teadmistele. Õpingud lõpetab ettevõtte probleemi lahendav projekt, millest saab kooli lõpetamiseks vajalik ärijuhtimisprojekt. See ühendab teooriat ja praktilisi kogemusi, valmistades Sind ette reaalse juhtimismaailma väljakutseteks. Lisaks saad lõpetajana magistrikraadi, mis näiteks Soomes pärast MBA läbimist võimalik ei ole.

Mitmekülgne majandusteaduskond ja võimalused start-up maailmas

TalTechi majandusteaduskond pole mitte ainult Eesti suurim, vaid ka kõige rahvusvahelisem majandushariduse pakkuja. Times Higher Educationi rahvusvahelises edetabelis oleme äri- ja majandusvaldkonnas maailma parimate 301-400 seas ning sotsiaalteaduste vallas jätkuvalt 201-250 seas.

Siin on Sul võimalus mitte ainult õppida, vaid ka käivitada oma start-up, osaleda äriideede konkurssidel ja rahvusvahelistel suvekoolides. Lisaks saad valida valikaineid, mida õppida EuroTeQ ülikoolides, nagu Taani Tehnikaülikool ja Müncheni Tehnikaülikool.

TalTechi majandusteaduskonna õppejõud on hoolikalt valitud teadlased ja oma ala silmapaistvad praktikud, kes annavad Sulle oskuslikult edasi oma teadmisi. Lisaks on Haridus- ja Teadusministeeriumi statistika kohaselt on TalTechi lõpetajate palgatase 26 protsenti kõrgem kõigi Eesti kõrgkoolide lõpetajate keskmisest. Majandusteaduskonna vilistlased on edukad ning ühiskonnas mõjukad kõneisikud.

Paindlik õppimine ja elukestvad võrgustikud

Õpingute ajal toimuvad kohapealsed sessioonid üks kord kuus kolme päeva jooksul, millele lisanduvad veebipõhised sessioonid, tagades paindlikkuse töö- ja pereeluga ühildamisel. Õppekava on võimalik lõpetada 1,5 aastaga. Lisaks annab programm võimaluse luua elukestvaid võrgustikke, sõprussuhteid ja sidemeid, mis on ärijuhtide jaoks üliolulised.

Tulevik, mille kujundad ise

TalTechi MBA ei ole lihtsalt kraad, see on mitmekülgsete karjäärivõimaluste võti. Lõpetajana oled omandanud strateegiliste otsuste tegemise oskused, juhtimisoskused ning oled väga kohanemisvõimeline pidevalt muutuvas ärikeskkonnas. Oled tulevane ettevõtja, juht või spetsialist, valid ise, kuid TalTechi majandusteaduskond annab Sulle selle jaoks vajalikud tööriistad ja teadmised.

Sisseastumistingimused

MBA programmile saab kandideerida alates märtsist, nõudes kõrgharidust ja vähemalt kolmeaastast töökogemust keskastme juhi või spetsialistina. Kui soovid olla osa sellest ainulaadsest kogemusest ja avastada, kuhu Su karjäär võib areneda, siis ära jää maha! Esita oma avaldus ja astu samm lähemale tulevikule, mida oled alati tahtnud.

Lenda veelgi kõrgemale!

Erialale sisseastumine kestab kuni 3.juuli keskpäevani 2024.