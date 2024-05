Artikkel

K-Rauta.ee

Parimad nipid eri tüüpi muruniidukite sujuvaks ja ohutuks kasutamiseks

Muru niitmine on aiapidaja jaoks igasuvine kohustus. Hästi hoolitsetud muru kaunistab nii aeda kui ka maja ning on praktiline. Ilusa muru saavutamiseks on vajalik õige tehnika ja üks oluline osa sellest on kindlasti korralik muruniiduk.

Foto: K-Rauta.ee

Õige muruniiduki leidmine võib olla üsna keeruline, kuna turul on mitmeid eri tüüpi mudeleid, millel omakorda on lai valik lisafunktsioone. Vaatame lähemalt, millised on muruniidukite tüübid ning kuidas neid kõige efektiivsemalt kasutada.

Erinevad muruniiduki tüübid

Muruniidukeid saab liigitada mitut moodi. Näiteks klassikalised lükatavad muruniidukid, murutraktorid ja robotmuruniiduk , aga ka jõuallika järgi. Vaatame lähemalt enamlevinud niidukite tüüpe.

Foto: K-Rauta.ee

Bensiinimootoriga

Bensiinimootoriga muruniiduk on ilmselt üks populaarsemaid valikuid. See sobib väga erinevatesse tingimustesse ja täna suuremale jõudlusele saab hakkama ka tiheda ja pikema muruga.

Üldiselt on seda tüüpi niidukid ka vastupidavad. Seda muidugi juhul, kui masinat õigesti hooldada. Peale igat kasutuskorda tuleb lõiketerad puhastada. Hooaja alguses tasub terad ja mootoriõli üle vaadata ning terasid teritada või vajadusel välja vahetada. Bensiini ei tasu üle talve niidukisse jätta, vaid hooaja alguses masinasse uus ja värske kütus kallata.

Kasutajamugavust häirivad kindlasti müra ja vibratsioon. Müra vastu aitavad kõrvaklapid, vibratsiooni vähendamiseks tasuks valida mudelid, millel on pehmendusega käepidemed. Iseliikuv mudel aitab samuti töö käigule paremini kaasa.

Elektriline

Sel on tavalise bensiinimootoriga muruniiduki ees mitmeid eeliseid, näiteks ei paiska see õhku heitgaase, on vaiksem, kergem ja ei vaja nii palju hooldust.

Küll aga tuleb arvestada, et elektriline muruniiduk on tavaliselt juhtmega. See tähendab, et liikumisulatus on piiratud. Samas väikese aia jaoks ei ole see probleem. Enamus mudelite puhul tuleb ka arvestada väiksema jõudlusega.

Elektrilise muruniiduki kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata juhtme korrasolule. Jälgi enne igat kasutuskorda, et see oleks korras ning et see ei jääks niitmisel teradele ette. Samuti on mõistlik vältida märga muru või vihma.

Akuga

Akuga muruniiduk on sisuliselt sama, mis elektriline, ainult et see on juhtmevaba. Niitmine ei sõltu juhtme pikkusest, vaid aku laetusest. Oma omadustelt on see sarnane elektrilisele muruniidukile, kuid pakub rohkem liikumisvabadust.

Akud on erineva kestusega. Mõistlik on välja arvestada, kui kaua läheb aia niitmiseks ning valida selline akuga muruniiduk, mis suudab selle ühe laadimiskorraga ära teha. Kui aku laeb kiiresti täis, siis ei ole see probleem, kuid ikkagi ei ole meeldiv, kui muruniiduk poole töö pealt seisma jääb.

Aku hoia kuivas ja kindlas kohas, seega ära jäta muruniidukit välja vihma või lauspäikese kätte. Nii tagad akule hea eluea.

Foto: K-Rauta.ee

Robotmuruniiduk

Robotmuruniiduk teeb tööd iseseisvalt. See kaardistab ära niidetava ala ning jaotab ise oma tööaja nii, et muru saaks ühtlaselt niidetud. Aku tühjenedes läheb see laadima ja jätkab siis tööd. Robotmuruniiduki kasutamine on mugav ja säästab aega.

Robotniiduk – aga kui suur?

Robotniiduki suuruse valimine sõltub muru pindalast ja takistuste hulgast. Tootjate poolt antud ruutmeetrite arv kehtib tasasel murul, kus puuduvad takistused. Kui sinu aias on palju lillepeenraid, puid, põõsaid ja muid takistusi, võib vajalik niiduala olla kuni kahekordne võrreldes tootja poolt märgitud pindalaga. Seetõttu on oluline arvestada mururoboti valimisel mitte ainult muru suuruse, vaid ka aia ülesehitusega ja selles leiduvate takistuste hulgaga.

Kui robotniiduk teeb iseseisvalt aias tööd, tuleb hoolitseda selle eest, et see kuidagi viga ei saaks. Väldi olukordi, kus masinale võib midagi peale kukkuda, muru sees turritavaid kive, mis lõiketerasid vigastavad ja ka suuremaid oksi, mida robotniiduk takistuseks loeb ja nende ümbert niitma hakkab. Muru peab olema puhas, et robotmuruniiduk saaks teha parimat tööd.

Robotniiduki laadimisdokk võiks olla ilmastikutingimuste eest kaitstud. Kuna tegu on ikkagi elektrilise seadmega, tuleb teha ka regulaarset hooldust.

Murutraktor

Kui niidetavat ala on väga palju, maastik on ebaühtlane ja rohi tihe, tasuks kaaluda murutraktorit. See on tunduvalt võimsam kui käsiniiduk ning saab hakkama ka rasketes tingimustes. Murutraktorit on lihtne ja mugav kasutada. Üheks miinuseks on muidugi müra, kuid siin on taaskord abiks kõrvaklapid.

Kui leiad, et sinu aeda oleks vaja just murutraktorit, siis oleks mõistlik tutvuda erinevate mudelite ja nende lisadega. Nii saad valida, millist murutraktorit osta

Foto: K-Rauta.ee

Kuidas valida enda aeda parim muruniiduk?

Iga aednik teab, et aiatööriistad peavad olema kvaliteetsed ja praktilised, nii ka muruniiduk. Ei tasu valida esimest ettejuhtuvat, kuna see ei pruugi olla parim valik sinu aeda. Valiku langetamisel on hea teada, milliseid erinevaid muruniiduki tüüpe on olemas, aga põhiline on ikkagi olukord aias.

● Aia suurus: Näiteks väiksesse aeda võib vaadata elektrilise või akuga muruniiduki. Väga suurt ala on parem niita murutraktoriga.

● Maastik: eeskujulikku ja siledat muruplatsi võib niita põhimõtteliselt iga masinaga. Kui aga aias on mitmeid tõuse, kallakuid, lohke ja muid ebatasasusi, siis tuleb kasuks masin, millel saab tõsta niidukõrgust. Kui aias on palju peenraid või muid kohti, mis vajavad manööverdamist, on mõistlik valida muruniiduk, mida on kerge keerata.

● Muru tüüp: Mida paksem ja metsikum on rohi, seda võimsamat masinat on vaja. Näiteks võilill on väga jonnakas taim ning nõrgema jõudlusega muruniiduk peab sellest mitu korda üle sõitma, enne kui selle purustab.

Foto: K-Rauta.ee

Kokkuvõtteks

Muruniiduk on oluline, et muru oleks hoolitsetud ja aed näeks alati hea välja. Seega tuleb valida mudel, mis sobib just sinu aeda tööd tegema. K-rauta veebikaubamajas on alati lai valik muruniidukeid, millega saad tutvuda kodust lahkumata. Mine vaata järgi ja leia endale niiduhooajaks uus ja tubli aiatööriist!