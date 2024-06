Boksid.ee uus äri- ja laohoone Lool pakub hea tootlusega kinnisvarainvesteeringut

Järgmise aasta alguses valmib Tallinna külje all Loo Tehnopargis 38-st erineva suurusega boksist koosnev laohoone, mis on suurepärane võimalus hea tootlikkusega kinnisvarainvesteeringuks. Juba on võimalik bokse broneerida, müük algab juulist.

„Kui olete mõelnud investeerimisest kinnisvarasse, siis aasta lõpus valmiv laohoone pakub selleks häid šansse. Äripinna tootlus on korteritest suurem ning sellist kaupa liigub turul vähe. Enamik arendajaid ehitab laoruume ju üüriks, mitte müügiks,” räägib boksid.ee arendaja Vassili Bendak. Bokside kasutamise otstarve on väga lai nii era- kui ka äriisikute puhul: neid saab kasutada garaažina, e-poe lao- ja kontoriruumina, hoiustada hooajalist vara nagu paadid, mootorrattad ja matkaautod, rajada personaalne jõusaal või väike töökoda.

Parajasti tegeleb Loo Tehnopark uue laohoone projektiga, ehitusluba loodetakse kätte saada juuni jooksul ning seejärel algab ehitus. Samal ajal saab hakata sõlmima võlaõiguslikke lepinguid. „Maksetingimused ja maksegraafikud lepime kokku iga ostjaga personaalselt,” ütleb Bendak. Ta lisab, et hoone jaotatakse sarnaselt korteriomanditega registriosadeks ning nii tekib hiljem hoonesse äripindadest koosnev ühistu. Iga boks on teistest sõltumatu iseseisev ühik sarnaselt ridaelamutega.

Müüki tuleb 38 boksi üldpinnaga 2000 ruutmeetrit. Privaatne ja turvaline kinnistu on 2800ruutmeetrise valvekaameratega varustatud kinnise sisehooviga, kuhu on planeeritud 42 personaalset parkimiskohta ning lisaks on väljaspool hoovi parkla külaliste jaoks.

Bokside suurused jäävad vahemikku 32–120 ruutmeetrit. Igas boksis on elektriühendus ning lisaks vee- ja kanalisatsioonivalmidus ning loomulikku valgust andev aken. Igas boksis on suured ülestõstetavad tööstusuksed koos käiguukse ning automaatikaga, vesi ning elekter oma arvestitega ja LED-laevalgustid. Tänu kuue meetri kõrgusele laele on võimalik optimeerida ruumi ja tekitada näiteks kontor-ladu või ladustada oluliselt rohkem asju.

Villaga sandwich-paneelidega soojustatud hoone kütteks on planeeritud õhk-soojuspumbad ning katusele on soovi korral võimalik paigaldada oma boksi katuse piires päikesepaneelid, kusjuures valmidus paneelide paigaldamiseks on olemas.

Villaga sandwich-paneelid tagavad võrreldes traditsioonilise lahendusega kõrgema tuleohutuse, peale selle on boksidesse paigaldatud automaatne tulekahju- ja suitsueemaldus-süsteem. Kõrvuti olevaid bokse saab omavahel liita. Ligipääs laohoonele on 24 tundi ööpäevas, värava saab avada nii puldist kui ka telefoni teel. Lisaks on hoones üldkasutatavad pinnad duširuumi ja tualeti näol.

„Hoonel on A energiamärgis, boksid on hästi soojustatud ega sõltu naabrist. Igale boksile kuulub oma soojuspump, mille abil saab suviti soovi korral ka ruume jahutada. Omanik saab ruumi kütte- või jahutusrežiimi programmeerida oma nutiseadmega vastavalt vajadustele ja sellega vähendada igakuised kulusid, näiteks hoida öösiti või nädalavahetustel temperatuuri miinimumil. Igakuiseks kuluks on ka hooviala korrashoidmine, näiteks talvine lumekoristus,” räägib Bendak püsikuludest.

Mugav võimalus üürida ruume välja boksid.ee kodulehe kaudu

Bendak nendib, et pole mõtet laopinda ju teistelt üürida, kui soodsam on see endale välja osta ja soovi korral ise välja üürida kas laoks, äripinnaks või hobipaigaks. „Tõtt-öelda on sellise objekti puhul täna üüriinvestorile turule sisenemine taskukohasem kui sisenemine elukondlikule üürikinnisvara turule. Pakume kõikidele boksiomanikele võimalust korraldada oma boksi või bokside üürimist meie kodulehe boksid.ee platvormi kaudu. Selleks tekitame kodulehel igale füüsilisele boksile nii-öelda digitaalse teisiku ning omanik saab seda igal ajahetkel vajadusel aktiveerida ja pakkuda üüri- või müügiturul. Samuti oleme valmis tulevikus oma platvormile lisama ka teisi sarnaseid Eestis tegutsevaid objekte, et muuta üüriinvestori elu mugavamaks.”

Loo Tehnopark asub Tallinna piirist 4 kilomeetri kaugusel, kiirelt arenevas Loo asumis. Laohooneni toob korralik, värskelt remonditud tee ning hoone kõrval asub väike metsatukk, mis toob elusa looduse tulevasse kontorisse või laohoonesse lausa kätte. Rail Balticu projekti raames on lähiaastatel tulemas ligidale Muuga Kaubaterminal ning lisaks asuvad lähedal Viimsi, Iru, Lagedi, Soodevahe, Muuga ja Maardu. Autosõit Tallinna kesklinna on mööda Laagna teed vaid 15 minutit ning tänavu Peterburi teel planeeritav rekonstrueerimine muudab uue laohoone asukoha veelgi atraktiivsemaks.