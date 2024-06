Sisuturundus

Freedom24

21. juuni kell 11:05 Kuula







Freedom Holding Corp. teatas rekordilistest tulemustest 2024. eelarveaastal, ettevõte kahekordistas tulusid 1,6 miljardi dollarini

Pildiallkiri: Nasdaqi kellahelin, mida andis Freedom Holding Corp. 14. juunil ehk samal päeval, kui ettevõte kuulutas välja oma 2024. aasta majandusaasta rekordilised finantstulemused, märkis Freedom Holding Corp.’i saabuvat viiendat aastapäeva Nasdaqi börsil noteerimisest ning ettevõtete male maailmameistrivõistluste algust New Yorgis Foto: Nasdaq

Freedom24 emaettevõte Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) teatas oma rekordilistest finantstulemustest 31. märtsil 2024 lõppenud majandusaasta aruannet avalikustades. Ettevõtte tulud kahekordistusid 1,6 miljardi dollarini, samas kui netotulu kasvas 82% võrra 375 miljoni dollarini.

Freedom24 avab sel aastal Balti riikides oma geograafilise laienemise strateegia raames uue esinduse, mille peakontor hakkab paiknema Leedus ning mis pakub teenuseid ka Eestis ja Lätis.

Samal päeval, kui ettevõte kuulutas välja oma 2024. aasta majandusaasta rekordilised finantstulemused, tähistas Freedom Holding Corp. oma saabuvat viiendat aastapäeva Nasdaqi börsil noteerimisest – selle tähistamiseks ettevõtte asutaja ja tegevjuht Timur Turlov helistas Nasdaqi sulgemiskella.

Nasdaqi kellahelin, mida andis Freedom Holding Corp., märkis ühtlasi ka ettevõtete male maailmameistrivõistluste algust New Yorgis, kus osalevad kõrgetasemelised meeskonnad ja nimekad maletajad, sealhulgas USA suurmeister Hikaru Nakamura ja viies naiste maailmameister Nona Gaprindashvili.

Foto: Vanja Savic

Freedom Holding Corp.’ile tõi märkimisväärse tulude kasvu intressitulu, teenustasude ja komisjonitasude ning kindlustuslepingute sõlmimise tulu märkimisväärne suurenemine. Intressitulu kasvas 181% võrra 828 miljoni dollarini, mis oli tingitud väärtpaberite, võimenduslaenude ja muude kliendilaenude suuremast tootlusest. Teenustasude ja komisjonitasude tulu ulatus 440 miljoni dollarini, mis väljendab 35% suurust kasvu võrreldes 2023. majandusaastaga, need olid tingitud klientide kasvust ja suurematest kauplemismahtudest võtmeturgudel.

Jaemaaklerite kontode arv kasvas 370 000-lt 530 000-le tänu Freedom24 geograafilisele laienemisele Euroopas, kus uued kontorid avati Austrias, Belgias, Bulgaarias, Itaalias ja Hollandis. Tulevikku vaadates plaanib Freedom24 peagi avada uued kontorid Balti riikides, Tšehhis ja Taanis. Baltikumi peakorter hakkab asuma Leedus, kust pakutakse teenuseid ka Eestisse ja Lätti.

„Mul on hea meel teatada, et 2024. aasta majandusaasta oli meie ettevõtte jaoks rekordiline nii tulude kui ka kasumi seisukohast. Meie peamised maakler- ja pangandustegevused moodustasid ligikaudu 75% meie majandusaasta tuludest," ütles Freedom Holding Corp.’i tegevjuht Timur Turlov. „Püsivad investeeringud digitaliseerimisse on võimaldanud meil oma suuremahulisi operatsioone tõhusamalt juhtida ning säilitada oma positsioon Kasahstani digitaalsete finantsteenuste valdkonna juhtiva tegijana."

Freedom Holding Corp.’i tegevjuht Timur Turlov. Foto: Nasdaq

FRHC 2024. fiskaalaasta baasaktsiakasum ja lahjendatud aktsiakasum olid vastavalt 6.37 ja 6.33 dollarit, samas kui 2023. fiskaalaastal olid need numbrid vastavalt 3.50 ja 3.45. Kuupäeva 31. märts 2024 seisuga olid Freedom Holding Corp.’i varad kasvanud 8,3 miljardi dollarini, samas kui 31. märtsil 2023 oli varade seis 5,1 miljardit dollarit.

Tähistamaks neid saavutusi ja ettevõtte eelseisvat viiendat aastapäeva Nasdaqi börsil noteerimisest, külastas Freedom Holding Corp. 14. juunil Times Square'il asuvat Nasdaq MarketSite’i. Ettevõtte asutaja ja tegevjuht Timur Turlov helistas börsipäeva lõpukella, mis ühtlasi oli märguanne 15.–17. juunil New Yorgis toimunud ettevõtete male maailmameistrivõistluste alguseks.

„Sellel üritusel võistlemine pakub tohutuid võrgustike loomise võimalusi, edendades väärtuslikke sidemeid ja koostööd. Loodame, et sellest üritusest võidavad kõik, kusjuures male on oluline vahendaja," ütles Turlov.

FIDE tegevjuht Emil Sutovsky lisas: „FIDE jaoks on ülioluline säilitada globaalseid sidemeid erinevates valdkondades, sealhulgas rahanduses. Meie suhe Freedomiga on väga usaldusväärne ja areneb järjest tugemavaks. Freedom on näidanud üles siirast austust male vastu ja siinkohale me täname Timurit. See sündmus tähistab ühe pika teekonna algust, plaanides veel paljusid suurüritusi, potentsiaalselt isegi siin New Yorgis."

Ettevõtete male maailmameistrivõistlustel osalesid tuntud maletajad, nagu viies naiste maailmameister Nona Gaprindashvili ja USA suurmeister Hikaru Nakamura.

Meistrivõistluste 12 finalisti hulka kuulusid meeskonnad Goldman Sachs, BlackRock, Nanjing Spark Chess Technology Co., Ltd., ChessMood Inc., LLC „LC" „GRECO", UBS Group AG, Chessify, Freedom Holding Corp., Google, Tengizchevroil, Deutsche Bank ja SIG. Võistlus kulmineerus 10-voorulise alagrupietapiga, millele järgnesid poolfinaalid ja finaal, kus selgitati välja ettevõtete male maailmameistri, kes sel aastal on Chessify