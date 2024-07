Tagasi ST 10.07.24, 11:20 Põlvkondade vahetust tuleks hakata varakult planeerima Kui oled midagi suure hoole ja armastusega üles ehitanud, on loomulik, et soovid tagada ka selle püsimise. Olgu tegemist ettevõtte või perekonna varade edasiandmise planeerimisega, siis LHV privaatpanganduses ollakse oma klientidele toeks, et korraldada põlvkonnavahetus sujuvalt.

LHV privaatpanganduse juht Kaie-Liis Asu: “Oleme viimase aasta jooksul pühendanud palju aega sellele, et teha pärandi planeerimise teema enda jaoks selgeks ja olla oma klientidele olemas nii informeerimise, harimise kui ka suunamise osas.“

Foto: KARL KIRT

Kujuta ette, et oled oma elu jooksul saavutanud midagi suurt ja olulist, olgu selleks edukas äri, hoolikalt kureeritud investeerimisportfell või muu hinnaline pärand oma perele. Midagi, mida võiks kutsuda ka sinu elutööks. Kui mõtled, kuidas anda see sama elutöö ja vara üle tulevastele põlvkondadele, võib see esialgu tunduda keeruline. Esiteks seetõttu, et neile teemadele sageli ei mõeldagi ning teiseks seetõttu, et kui mõeldakse, siis alles siis, kui see hetk on käes, mitte varem. Oluline on aga neile teemadele piisavalt varakult mõelda, et vara üleandmine soovitult ja sujuvalt korraldada.

LHV privaatpanganduse juhi Kaie-Liis Asu sõnul nähakse nende tiimis iga päev vaeva, et pakkuda oma klientidele teenust, mis neile päriselt lisaväärtust pakuks ja elu mugavamaks teeks. Et teenus veelgi terviklikumaks muuta, hakatigi mõtlema ka oma klientide sujuva põlvkonnavahetuse peale.

„Oleme alati lähenenud igale kliendile individuaalselt, vastavalt tema soovidele, ideedele ja vajadustele. Igapäevased rahaasjad ja nende juhtimine on üks asi, aga veelgi olulisem on pikaajaline usaldussuhe, mis annab kliendile kindlustunde, et tema elu jooksul võetud riske, pühendatud aega ja vaeva hinnatakse ning selle üleandmine järgmisele põlvkonnale korraldatakse muretult. Seetõttu olemegi viimase aasta jooksul pühendanud palju aega sellele, et teha pärandi planeerimise teema enda jaoks selgeks ja olla oma klientidele olemas nii informeerimise, harimise kui ka suunamise osas,“ selgitab Asu.

Kuigi lahutus ja surm võivad olla tundlikud teemad, millele mõtlemist eelistavad inimesed sageli vältida, siis nendega paratamatult kaasnev varade jagamine ja üleandmine on aga väga oluline teema, millest LHV privaatpanganduse juhi sõnul mööda ei tohiks vaadata. „Vanematel ja pärijatel on sageli väga erinevad arusaamad vara või ettevõtte juhtimisest ja tulevikust, seepärast on nii oluline, et pered räägiksid pärandiküsimustest omavahel. Näiteks pereettevõtete puhul on järelkasvu planeerimine pikaajalise edu ja stabiilsuse jaoks ülitähtis. Kui hästi struktureeritud pärimisplaan puudub, kaasnevad sellega sageli ka konfliktid ja pinged ning need ei mõju ettevõttele kunagi hästi,“ räägib Asu.

Pärandi planeerimine on aga midagi enamat kui lihtsalt finantsstrateegia – see seisneb eelkõige aastate või aastakümnete jooksul loodud väärtuste ja pärandi säilitamises ning edasi andmises. Olenemata sellest, kas varandus soovitakse üle anda peresiseselt, ettevõttele või hoopis välistele isikutele, pole pärandi planeerimiseks ühte õiget mudelit, mis sobiks kõigile – iga plaan on sama ainulaadne nagu inimesed, kelle kohta see kehtib.

Lisaks ettevõtlusega seonduvale on Asu sõnul väga oluline kaardistada ka oma varasid ja investeeringuid. „On tavaline, et inimestel võib lisaks pankades olevale varale ja ettevõtte varale olla investeeringuid ka välismaaklerite platvormidel, ühisrahastusportaalides, eraisikulaenudes või krüptovaras – sellisel juhul võib juhtuda, et pärijad ei pruugigi neist varadest ootamatu lahkumise või haigestumise korral teadlikud olla ega neid üles leida. Selleks võiks olla ka investeerimisportfell arusaadavalt kaardistatud, et ettenägematuste korral oleksid lähedased neist varadest teadlikud või neil oleks võimalik saada nii infot kui ka ligipääs nendele varadele,“ kirjeldab Asu, lisades, et selleks võiks olla investeeringutest ja nende mahtudest nimekiri, mida saab teha digitaalselt või testamendiga notari juures, et kergendada pärimisprotsessi.

„Me tõesti tahame need teemad rohkem pilti tuua ning olla oma klientidele toeks igas eluetapis ka keerukamate protsesside juhtimisel ja mõtestamisel. Meie kliendihaldurid koos professionaalse koostööpartneriga on klientidele toeks nii pärandi planeerimisel kui ka kõikide pärimisega seonduvate küsimuste korral. Seetõttu julgustamegi kõiki oma kliendihalduriga põlvkondade vahetuse teemal rääkima ja arutlema, aga ka lähedaste ringis seda teemat tõstatama,“ lisab Asu.

LHV saab abiks olla passiivsete varade juhtimisel, varade konsolideerimisel ja kaardistamisel. Meie professionaalne partner ja koostöö notariga on abiks aktiivsete varade ülemineku professionaalsel planeerimisel ja korraldamisel ja sellega seonduva ülevaate andmisel, testamendi või pärimislepingu koostamisel ning rahvusvahelise võrgustiku omamisel.

Mida pärandi planeerimisel arvesse võtta? Varade kaardistamine

Ajastus ja meetod: otsustage, millal ja kuidas soovite oma varad üle anda. Selleks tuleks planeerimisse kaasata ka pärijad. Varajane planeerimine võimaldab läheneda terviklikumalt ja läbimõeldumalt.

Pärimise planeerimine: mõelge läbi erinevad pärimisega seonduvad aspektid, alates õiguslikest tagajärgedest kuni emotsionaalsete mõjudeni.

Varade hoidmine ja säilitamine: kuidas saavad tulevased põlved oma vara kriiside ja oluliste elusündmuste ajal kaitsta?

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun