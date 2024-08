Tagasi ST 05.08.24, 13:32 Autoliising on minevik: kuidas saada ettevõtte autokulud kontrolli alla Ettevõtte äritegevuseks vajalikud sõidukid soetatakse enamasti liisinguga, mida finantseerib üldjuhul pank. Sellega kaasnevad sõidukite korralised hooldused, rehvivahetused ja kindlustusjuhtumite puhul ka hulganisti asjaajamist. Selline sõidukipargi haldamise viis on ettevõtte jaoks märkimisväärse ajakuluga, eriti kui sõidukeid on rohkem.

Mobire Eesti juhatuse liige Marek Kurs. Foto: Lauri Toomsalu

Autode kasutamiseks on populaarsust kogumas täisteenusrent, mis võimaldab kokku hoida aega, mis kulub sõidukipargi haldamiseks. Autopargi rentimine on mugav ja ajasäästlik lahendus, kuid kas see on ettevõttele rahaliselt mõistlik? Millised on selle teenusega kaasnevad riskid? Kuidas ja millistest komponentidest koosneb teenuse hind? Kuidas mõjutab teenust rohepööre ja kuidas automaks?

Nendele küsimustele leiab vastuse sisuturundussaatest, mille külaliseks on Mobire Eesti juhatuse liige Marek Kurs ja saatejuht on Lauri Toomsalu.

