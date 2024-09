Tagasi ST 17.09.24, 12:53 Tanklaketist energiakaubamajaks. Alexela: mitmekesisuse roll energeetikas üha kasvab Tänapäeval on tanklaketi olemus oluliselt muutunud ja kestlikkusel on siin suur osa täita, sest keskkond ja muutunud turg vajavad mitmekesisemaid energialahendusi. Alexela näeb olulise võiduna julgeolekuriskide maandamist.

Alexela pakub vedelkütuste kõrval nii biogaasi kui ka võimalust elektriautot laadida, kuid enamik kliente tarbib jätkuvalt vedelkütuseid. Oodatud saba laadimisjaamas aga ei näe, sest Kadri Ambose sõnul tehakse suurem osa laadimisi kodudes. Foto: Esme Kassak

Sisuturunduslikus saates “Jätkusuutlik ja roheline” on teemaks Eesti suurima tanklaketi arenemine energiakaubamajaks ning keskkonnasõbralikud kütusevalikud. Alexela kestlikkuse teekonnast ja uuematest suundadest räägib lähemalt ettevõtte jätkusuutlikkuse juht Kadri Ambos.

Juttu tuleb sellest, miks on oluline rääkida roheüleminekust, mitte rohepöördest. “Energeetika on majanduse ja kogu meie elu vereringe ja seda niimoodi hoobilt teistpidi pöörama pannes võivad olla väga drastilised tagajärjed,” tõi Ambos välja. “Lahendused on olemas, aga Eesti tingimustes toimub neile üleminek ikkagi võrdlemisi aeglaselt.”

Keskkonnahoiu nõuete järgimises näeb Ambos piiramise asemel kasutegurit, kuna ümbritsevaga arvestamine loob uusi võimalusi. “Üleminek, kus me oleme, selle sisu on ju efektiivsuse kasvatamine. See saab tulla selle pinnalt, et on vaja aru saada ettevõtte toimimisest. Tähtis on mõtestamine. Mulle endale tundub, et riigi poolt on jäänud see mõtestamine sisustamata ja sellepärast ongi pidev põrkumine ühiskonnas ja polariseerumine, sest ei saada aru, mis see üleminek on ja mida peab tegema.”

Ka räägime saates, mil moel inimesi rohelise ülemineku juhtimisse kaasata. Saadet juhib Esme Kassak.

