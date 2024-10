Tagasi ST 18.10.24, 14:09 Rikkumiste arv kasvab. G4S: saaksime olla politseile rohkemgi abiks, usaldust on vaja Kui majandusnäitajad langevad, tõuseb vajadus turvateenuste järele, sest kuritegevus hoogustub. G4Si juhatuse esimees Priit Sarapuu ütles, et enim toimub kuritegusid just mehitamata valvega väliobjektidel, kus pimeda aja saabudes on kurjategijatel mugav tegutseda.

Priit Sarapuu räägib Äripäeva raadio sisuturundussaates turvalisusest. Foto: Andras Kralla

Turvalisuse näitajad Eestis hakkasid langema juba eelmise aasta algusest. Kuigi Priit Sarapuu sõnul olid 1990ndatel turvalisuse näitajad palju madalamad, ei saa praegusele pisirikkumiste 18% tõusule läbi sõrmede vaadata.

„Vaadates meie endi statistikat, mida üle Eesti 100 000 klienti meile läbi häirekeskuse teada annavad, siis vara vastu tehtud kuriteod on muutunud kulukamaks. Raskemad juhtumid toimuvad ehitusobjektidel, kus varastatakse seadmeid ja tööriistu,“ rääkis Sarapuu. Ta lisas, et sügise saabudes, kui on palju pimedat aega, sagenevad väliobjektidel õigusrikkumised. Eriti ohustatud on need kohad, kus pole mehitatud valvet.

Kuula sisuturundussaatest, kuhu turvalisuse tõstmiseks investeerida – kas valvekaameratesse või hoopis mehitatud valvesse? Kui palju on ärisektoris aidanud rikkumisi vähendada tehniliste vahendite kasutuselevõtt: turvaväravad, läbipääsukaardid, kaamerad, tsoonid, kuhu osa personalist mingist kellast enam sisse ei pääse?

Priit Sarapuu räägib ka, millised on turvasektori muutused globaalsel turul ja kuidas need Eesti ettevõtteid mõjutavad. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

