Generatsioonide juhtimine Tele2s: eri põlvkondade tugevused viivad parema tulemuseni

Milline on väärtuste roll värbamisel, arutatakse Äripäeva raadio saates “Minu karjäär”. Oluline on, et nii tööle kandideerija kui ka värbajad oleksid ühel lainel – vastastikune ausus on kõige olulisem, et oleks tagatud sobivus kõige õigema kandidaadi ja ettevõtte vahel.