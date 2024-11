Tagasi ST 19.11.24, 11:43 Jätkusuutlikkuse sertifikaadil on ehitusturul kaalu Kinnisvaraarendusettevõte Avalon ehitab Tartu mnt 44 LEED-sertifikaadi nõuetele vastavat hoonet. Tähelepanuväärseks teeb asjaolu, et kortermajadele kvaliteedisertifikaate pole Eesti kinnisvaraturul varem taotletud.

Kairi Nõulik ja Kristjan Lood. Foto: Juuli Nemvalts

Avalon arenduse juhatuse liige Kristjan Lood tõdeb, et ehituses on erinevad kvaliteedisertifikaadid nagu LEED ja PRIAM leidnud tunnustust finantssektoris läbi positiivsete rahastamisotsuste ja seeläbi jõudnud ka kinnisvaraarendajateni.

Kuna Tartu mnt 44 hoones jagunevad pooled pinnad äripindadeks ja korteriteks, siis oli arendajal oluline taotleda majale LEED kuldtaset. „Eeskätt just ärikinnisvara puhul teeb sertifikaat arendaja tuleviku kindlamaks ja aitab tulevastel omanikel saada võib-olla paremaid finantseerimistingimusi,“ rääkis ta.

Greenmetrix’i tegevjuhi Kairi Nõuliku sõnul on ehitajate seas aina populaarsemaks muutunud, et järgitakse rahvusvahelisi jätkusuutliku ehitamise standardeid. Ühelt poolt aitab sertifikaat kinnisvara väärtust suurendada ja teisalt saavad omanikud üles näidata vastutustundlikkust, nii tulevaste elanike-rentnike vastu, kui panustada planeedi paremasse toimimisse.

Nõulik toob välja, et vastutustundliku tegevusega jälgitakse samaaegselt hoone omaniku eesmärke, milleks on kvaliteetse elukeskkonna loomine ja raha teenimine ning ärilised eesmärgid. „Iga maja niisama rohemajaks nimetada ei saa, hoone peab omama rohesertifikaati, see annabki tarbijale teadmise, et hoone arendamisel on järgitud mõnda kõrgemat rahvusvahelist standardit,“ kinnitas ta.

Saates räägivad Avalon arenduse juhatuse liige Kristjan Lood ja Greenmetrix'i tegevjuht Kairi Nõulik, milliseid nõudeid esitab LEED-sertifikaat kõigile arenduse osapooltele ning mille poolest erineb Tartu mnt 44 piirkonna teistest hoonetest.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.