Tagasi ST 21.11.24, 06:00 Mänguasjakomplektid pisikestele käsitöölistele: viis LEGO komplekti, mis sobivad ka põnnidele Ammu on möödas ajad, mil legoklotsid olid vaid kandilised kuubikud, mida üksteise otsa laduda. Lego on läbi käinud tõelise revolutsiooni ning praegusel ajal on saadaval eraldi legokomplektid igas vanuses ehitajale: pooleteisest aastast kuni täiskasvanuteni välja. Erinevaid komplekte ja legotüüpe on niivõrd palju, et teda kõnetava komplekti leiaks ilmselt iga huviline.

Sel korral jäävad vanemad mängijad kõrvale – vaatame hoopis, millised innovatiivsed legod on mõeldud pere kõige noorematele mänguritele.

Lego Duplo klotsid toetavad lapse arengut

Lego Duplo komplektid on mõeldud pere pesamunadele, kuid koos mängides saavad Duplost rõõmu ka lapse vanemad, õed-vennad ja teised mängukaaslased. Lego Duplo komplektid sobivad lastele vanuses 1,5 kuni 5 aastat ning komplekti keerukust aitab hinnata pakendile märgitud soovitatav vanusegrupp.

Duplo kirevad ja vahvate temaatikatega legoklotsid aitavad arendada noore mängija motoorikaoskuseid, parandavad käte ja silmade koostööd ning tutvustavad lastele rollimänge. Vastavalt valitud legokomplektile saab mängija võtta endale näiteks taluniku, tuletõrjuja või kaupmehe rolli.

Lego Duplo mängukomplektide üks parimaid omadusi on nende osade üksteisega kokkusobitamise võimalus – erinevate komplektide klotsidest võib vastavalt lapse kujutlusvõime lennukusele luua täiesti uusi mängumaailmu.

Klotsikomplektide väljatöötamisel ei ole unustatud lapse ohutust: klotside valmistamiseks kasutab LEGO plastikmaterjale, mis vastavad rangetele ohutusstandarditele. Klotsid on piisavalt suured, et neid ei saaks kogemata ega nimelt alla neelata ning klotsikesed peavad vastu ka aktiivsete mängusellide intensiivsele kasutamisele.

Üks-kaks-kolm saavad selgeks numbrirongi abil

Mänguasjakomplekt, mis on korraga lõbus ja hariv – konstruktor LEGO® DUPLO® My First Numbrirong – õpi loendamaõpetab vahva mänguprotsessi käigus selgeks numbrid ühest üheksani ning lisavagun “null” aitab selgeks saada ka kümne. Lego komplekt on sobilik lastele, kelle vanus on poolteist aastat ja peale.

Numbrirongi-komplektis on 23 osa – 10 värvilist numbriklotsi, rongi kokkupanemiseks vajalikud tarvikud ja kaks legofiguuri. Vaguneid saab rongi taha ühendada kuni kolm. Selle komplektiga mängimisel saab laps loovuse täielikult valla lasta – klotse üksteise peale kuhjata või kombineerida komplekti juppe teiste Duplo komplektidega. Numbrirong on vahva sünnipäeva- või jõulukink

Mänguasjad, millega võib ka vanni minna

Numbrirongi-komplekt on küll tore mänguasi, kuid vannitamisel tuleb legokomplekt siiski käest panna. Sellegipoolest võib lõbusa mänguhooga ka vannis jätkata, kui kodus on olemas konstruktor LEGO® DUPLO® My First Vannimänguasi: ujuv loomade rong.

See mängukomplekt on mõeldud spetsiaalselt vannis või basseinis sulistamiseks: jõehobu, pardi ja jääkaru saab panna ujumisrõngaste külge, mis ei lase mänguasjadel vee alla vajuda ning rõngaid saab rongiks kokku ühendada. 14-osalises legokomplektis on kaasas ka ämbrike ja vihmapilv.

Ärata lapses aiandushuvi legotraktoriga

Konstruktor LEGO Duplo Puu- ja köögiviljatraktor on 19-osaline komplekt traktorist, puu- ja köögiviljadest, nende vedamise vankritest ja talunikust, keda saab traktori rooli taha istuma panna. Komplekt aitab arendada peenmotoorikat, õpetab värve ning tutvustab väikesele mänguhuvilisele tomati, brokoli ja ananassi kasvatamise võlusid ja valusid.

Komplektiga mängimisel saab laps traktoriga oma põllusaadusi ühest kohast teise vedada ja tegeleda uute köögi- või puuviljade leiutamisega. Brokoli-ananass või tomat-brokoli – täiesti mõeldavad variandid, kuna aiasaaduste klotsid on üksteisega vahetatavad.

Eelista kohalikku ja pane ananassi asemel porgand kasvama

Väikese taluniku majapidamist saab veelgi suuremaks kasvatada porgandikasvatusele keskendunud legokomplektiga. 11-osalise komplektiga konstruktor LEGO Duplo Kasvav porgand saab noortalunik porgandi kasvatamiseks klotse üksteise peale virnastada.

Komplektis on ka lapse käe mõõdus kastekann, millega porgandile jõudu juurde anda, klotsid päikeselise ja vihmase ilma kujutamiseks ning muidugi ka pott, millesse porgand kasvama panna. See on hea stardikomplekt vanematele, kes ei ole kindlad, kas nende laps on legodest huvitatud.

Jäta kohalik kõrvale ja mine Aafrika safarile

Koerad ja kassid on lapsele juba tuttavad loomad? Kuidas on lood elevandi ja kaelkirjakuga? Konstruktor LEGO® DUPLO® Aafrika metsloomad tutvustab lapsele mänguhoos Aafrika savannide kahte kõige ikoonilisemat elanikku.

10-osalises komplektis on peale loomade ka lilled, puu, minikosk ja mängumatt, mille abil saab Aafrika tuua oma elutuppa. Mänguline õppimine avardab lapse silmaringi ja parandab eneseväljendusoskust, samuti tutvustab komplekt meist kaugele jäävate metsloomade elu.

Aastate lisandumisel vaheta Duplo välja Lego Friends komplektide vastu

Legokomplektid Friends keskenduvad väikeses Heartlake City-nimelises linnakeses elavate legotüdrukute igapäevaelule. LEGO Friends konstruktorid viivad legotüdrukud unustamatutele seiklustele metsamajakestes, lõbustusparkides, kaubanduskeskustes või hobusetallides. Lego Friends komplekte on niivõrd palju, et nendest saab kokku panna terve linna!

Friends-legod sobivad lastele vanuses 4+ aastat, kuid kindlad komplektid on mõeldud ka 8-aastaste ja vanemate laste lõbustamiseks. Iga komplekti kasutaja soovituslik vanus on otse tootepakendil välja toodud.

Kui võrrelda Friends-komplekte Duplo-komplektidega, on Friends legod väiksemas mõõdus ja rohkemate juppidega – paarikümne klotsi asemel võib pakendis olla 200+ erinevat detaili. Ka nende komplektide kõik osad on teineteisega vahetatavad ja kombineeritavad, et mängurõõmu jätkuks pikemaks.

Lego on imehea kingitus praktilise meelega inimesele

Legokomplekt sobib suurepäraselt kingituseks: nooremad saavad mängida ja oskusi arendada, vanemad legofännid nokitseda ja kokku pandud komplekti üle uhkust tunda.

Kui legokomplektide kohta lugemine äratas sinus huvi nendega lähemalt tutvuda, leiad K-rauta veebipoest suurepärase valiku legokomplekte kogu perele. Igale lapsele – ja täiskasvanule – tema vanusele ja huvidele vastava lego kinkimisega jätkub tralli kauaks!