Tagasi ST 05.12.24, 10:16 Volta HUB toob Põhja-Tallinnasse kauaoodatud teenused: spordiklubi MyFitness, toidutänava ja palju muud Viimaste aastate arengu najal on selge, et Põhja-Tallinnast on kujunemas pealinna uus 15 minuti linna põhimõtetel toimiv hot-spot. Selle keskpunktiks jääb kaasaegse hingamise saanud endine Volta tööstuskvartal, mis üllatab linnaelanike juba sel sügisel nii mõnegi kauaoodatud uudisega.

Volta HUB. Arhitektuur Ars Projekt.

Endoveri äripindade arendusjuht Olari Vokk räägib lähemalt, milliste suurprojektide ehitus algas Voltas juba novembris ja millised uued tegijad ja teenused avavad oma uksed kvartalis juba õige pea.

Tallinna kuldne miil

Tempokas arendustegevus on toonud Põhja-Tallinnasse juurde tuhandeid inimesi, kelle kohalolu kiirustab takka ka ärisid Põhja-Tallinnas kanda kinnitama. “On teada, et järgmise 5-10 aasta jooksul kolib linnaossa juurde veel ca 40 000 inimest, kellest vähemalt pooled asuvad elama ja töötama just Voltas , selle naaberlinnakus Krullis ja Noblessneris,” räägib Olari. “Kui mõelda kogu piirkonna arengule, on oluline rajada elanikkonna kasvuga ühes tempos linnaossa juurde teenuseid, et nii elanikel, töötajatel kui ka külastajatel oleks Põhja-Tallinnas hea ja mugav olla. On selge, et 40 000 uue elaniku tulek loob äridele vägagi soodsa keskkonna.”

Põhja-Tallinna uuselanikke iseloomustab jätkusuutlik ja kaasaegne mõtlemine, mis peab peegelduma ka linnaruumi arengus: kõik eluks vajalik võiks jääda lühikese jalutuskäigu kaugusele ja auto ei peaks olema eeldus igapäevaste käikude tegemiseks. Nii saab lahendatud ka kasvav liiklusväljakutse. „Kui asustus on tihe ja piirkonnad lahendatud 15 minuti linna põhimõttel, siis ei ole tegelikult suurt vajadust pikki vahemaid läbida,“ selgitas Olari. „Meie fookuses ei peaks olema see, kuidas luua rohkem võimalusi liiklemiseks, vaid see, kuidas planeerida linnaruumi nii, et me ei pea sedavõrd palju liiklema.“

Pealinna uus kuldne miil — vasakul Noblessner, keskel Volta kvartal ja paremal Krulli.

Voltast ühele poole jääb Krulli ärilinnak, kus on valmimas Wise’i uus kontor, mis toob piirkonda juurde ca 2500 inimest. Volta teisel küljel asub Noblessneri sadam ja mereäärne promenaad, kuhu on koondunud linna põnevaimad meelelahutuskeskused nagu Proto, Lennusadam ja KAI kunstikeskus, aga ka mitmed tipptasemel restoranid.

Värskelt avalikustatud Volta HUBi on kavandatud kokku 40 700 m2 kaasaegset ja multifunktsionaalset äripinda, mis sobivad ideaalselt kontoriteks, kaubanduseks, erinevateks teenusteks, toitlustuseks, aga ka linnaosa esimeseks spaaks või kinoks. Oodatud on ka erinevad terviseteenuste pakkujad. Voltas on selleks ideaalsed võimalused: ajalooline arhitektuur, multifunktsionaalne planeering ning äge ja terviklik keskkond vahetult kesklinna külje all.

Vaade Volta HUB-ile Tööstuse tänavalt.

Voltas elab juba üle tuhande uue elaniku ning kohal on ka mitmed head restoranid, pagariärid, vintoeegid, disainipoekesed, iluteenused ja grooming lemmikutele. Kvartalisse tuleb ka uus lasteaed.

Põhja-Tallinna suurim spordiklubi MyFitness ja padelikeskus

Juba sel sügisel alustas Endover kvartalis mastaapse 1899. aastast pärineva Mootori 2 paekivihoone rekonstrueerimine, mille käigus säilitatakse hoone algupärane arhitektuur. Ajalooline hoone kutsutakse taas ellu Põhja-Tallinna suurima Volta HUB äri- ja kogukonnakeskusena, kuhu koonduvad mitmed teenused, mida on linnaosas pikisilmi oodatud. “Alustasime ehitusega novembris,” räägib Olari. “Kindlustunnet ja indu ehituse käivitamiseks on andnud asjaolu, et huvi pindade vastu on üle ootuste kõrge ja ankurrentnikega on juba ka lepingud sõlmitud.”

Piirkonna suurim spordiklubi MyFitness Volta avab uksed 2026. alguses.

Linnaosa elanike suureks rõõmuks saavad Volta HUBi unikaalsed ruumid olema koduks Põhja-Tallinna esimesele suurele MyFitness spordiklubile. Lisaks kaasaegseimale jõusaalile ja rühmatreeningutele toob Eesti kõige populaarsem jõusaalikett Voltasse eksklusiivsed butiikstuudiod ja saunaala. Spordihuviliste rõõmuks rajatakse Voltasse juba sel talvel ka padelikeskus.

Esimene padelikeskus avab Voltas uksed 2025. aasta alguses.

Lisaks sportimisvõimalustele on Mootori 2 hoonesse oodata ühte Eesti kõige vingemat toitlustajat, kelle mitmekülgne visioon võtab enda alla terve korruse. “Esimesele korrusele tuleb restoran, kohvik, pagariäri, lounge-ala ja ruumid erinevate ürituste korraldamiseks,” kirjeldab Olari. “Selline terviklahendus on täpselt see, mis Põhja-Tallinnast praegu puudu on.”

Hoonesse on tulemas ka külaliskorterid, mis on tänaseks juba suures mahus välja müüdud. Kolmandale ja neljandale korrusele on võimalik rajada 50-800 m2 kontoripindu. “Käimas on läbirääkimised meditsiiniasutustega, aga väga on oodatud ka erinevad bürood ja teenindussalongid,” sõnab Olari.

Volta HUB toob Tallinnasse suurlinliku arhitektuuri.

Kokku valmib 5 hoonet, millest 30 000m2 ehk 75 protsenti ehitusmahust moodustavad erinevad äri- ja kaubandus- ja teeninduspinnad ning 25 protsenti luksuskorterid.

Ühenduspunkt kahe kvartali vahel

Sel aastal algab ka teise märgilise tähtsusega ajaloolise paekivihoone rekonstrueerimine: Volta Galerii Loftide uus etapp. “Volta ja Krulli kvartalite vaheliseks ühenduspunktiks saab olema 3-korruseline Uus-Volta 7 äri- ja eluhoone, kus oleme tänaseks alustanud ka müügiga,” kinnitab Olari.

Voltas on lai valik unikaalseid toitlustuseks sobivaid äripindasid.

Ajaloolise hoone esimesele korrusele luuakse tõeliselt hea nähtavuse ja kuni 8 m kõrgete lagedega äripinnad suuruses 40-140 m2. Boonusena saab pinnad omavahel ühendada, et pakkuda huvilistele võimalust kujundada ideaalne äripind täpselt oma nägemuse järgi. “Pinnad on mugavalt ligipääsetavad mõlema kvartali töötajatele ning asunikele ja sobivad ideaalselt restoranideks, kohvikuteks või salongideks,” räägib Olari. Miks mitte tuua kahe kvartali keskpunkti linnaosa parim pagariäri, salatibaar või barber?

Volta HUBi arhitektuur põimib ajaloolist ja moodsat.

“Tulles vastu piirkonna vajadustele, ehitame hoone teisele korrusele uued ja stiilsed külaliskorterid,” lisab Olari. “Volta külje alla on kolimas mitu tehnoloogiaettevõtet, kelle rahvusvahelise tööjõu arvelt suureneb vajadus ajutiste üüripindade järgi.” Erinevalt juba valmisolevatest mikroloftidest Volta Galerii Loftide hoones, tuleb Uus-Volta 7 hoonesse lisaks 1-toalistele külaliskorteritele ka 2-4-toalisi perekortereid.

Kahekorruselisele hoonele ehitatakse juurde veel ka kolmas korrus, kuhu rajatakse luksusklassi-korterid vaadetega vanalinnale ja Volta rahulikule sisekvartalile.

Volta Galerii Loftide uus etapp valmib juba 2025. aasta lõpuks.

Vaieldamatult parim nähtavus Põhja-Tallinnas

Suvel tuli live’i ka Volta uus äriveeb , kus on lisaks tänavu käivituvatele projektidele välja toodud kvartali tervikvisiooni. Lähiaastatel rajab Endover kvartalisse juurde ka kaks energiasäästlikku 16-korruselist tornmaja, mis on osa tulevast Volta HUBist. “Uus elu- ja ärikondlik hoone asub Kalaranna ja Tööstuse ristmikul, mis on vaieldamatult parima nähtavusega asukoht Põhja-Tallinnas,” räägib Olari. Hoone kõrvalt hakkab kulgema ka täiesti uus Krulli tänav, mis ühendab omavahel Kopli ja Kalaranna tänavad, tagades mugava ligipääsu igast suunast.

Volta arhitektuurile annavad unikaalsuse ajaloolised detailid.

“Tornmaja esimesele korrusele tulevad 6,3 m kõrguste lagedega esinduslikud kaubanduspinnad, kuhu sobiks nagu valatult mõne brändi esindussalong või toidupoekett, mis jääks Krulli, Noblessneri ja Volta piirkonnas elavatele ja töötavatele inimestele mugavalt paarisaja meetri kaugusele,” sõnab Olari. Hoonesse on plaanitud ka väiksemaid büroopindu ja külaliskortereid.

Volta kvartali lõppakordiks saab olema 12-korruseline Krulli 8 büroohoone, mille esimesel korrusel on 1000 m2 jagu kaubanduspinda. Ülejäänud korrustele on arvestatud peamiselt büroo- ja teeninduspinnad.

Endoverile omas ed kõrged laed, suured akna pinnad ja isikupärane industriaalne arhitektuur.

Inimsõbralik ja jätkusuutlik arendus

Linnaosana on Põhja-Tallinna suurimaks rikkuseks endised tööstuslinnakud ja ajaloolised hooned, mis on andnud arendajatele unikaalse võimaluse taastada arhitektuurilise ja ajaloolise väärtusega hooneid ja mitte piirduda uusarendusega. Näiteks ulatub Volta kvartali ajalugu 125 aasta tagusesse aega, mil valmisid esimesed tehasehooned, kus valmistati kokku 10 miljonit elektrimootorit ning anti valgus Tallinna linnale. Kvartali looga saavad linnaelanikud suhestuda ka täna just tänu sellele, et endiste tehasehoonete rekonstrueerimisel säilitatakse ajalooline arhitektuur ja isikupära. Pärandit kannavad tegelikult edasi ka kvartali energiasäästlikud uusehitised, mille disain on inspireeritud kvartalile iseloomulikust tööstusarhitektuurist ning Volta legendaarsest vahvlimasinast.

D etailideni läbimõeldud planeeringu d ja stiil n e sisedisain.

Laiemas kontekstis sobitub Volta oma olemuselt ka Põhja-Tallinnale omase rohelise mõttelaadiga. “Vanade hoonete ellu äratamine on märksa keskkonnasõbralikum ja jätkusuutlikum kui nullist uute hoonete rajamine,” ütleb Olari. “Jätkusuutlikkuse põhimõtetel arendatav kvartal toimib valdavalt taastuvenergial. Oluline on luua linnaruumi väärtust, mis püsib arhitektuuriliselt, tehnoloogiliselt ja funktsionaalsuselt relevantne ka järgmised 10-20 aastat. Siinkohal on Endover kindlasti teerajaja rollis.”

Volta rohe-eesmärkidest tulenevalt põhineb kvartali elektritarbimine 100% taastuvenergial, küttelahendus 69% taastuvenergial ning prügi taaskasutus on 90%.

Kvartali elektitarbimine põhineb 100% taastuvenergial.

Roheline ja liikumist soodustav linnaruum

Volta uute ärihoonete lisaväärtuseks on ligipääsetavus ning erinevad vaba aja veetmiseks mõeldud alad. “Volta HUBi hoonete katustele ja terrassidele on planeeritud jalutusrajad, spordiväljakud või vaba aja veetmise alad, kus saavad käia kvartali elanikud ja töötajad,” räägib Olari. Nii on Volta ärihoonete töötajatel võimalus pidada koosolekuid värskes õhus või teha katusel sirutuspause. Kvartali elanikel avaneb võimalus käia hoonete tipus kaunite mere- ja linnavaadete taustal piknikku pidamas.

Volta kvartalis leidub rohkelt ka rohelust.

“Last but not least– me rajame kvartali keskele täiesti uue Volta pargi, mis hakkab kulgema Mootori tänavast Volta tänavani,” lubab Olari. Volta parki rajatakse sportimise ja vaba aja veetmise võimalused erinevatele vanuserühmadele ning pargi keskele tuleb lasteaed.

Kogu kvartali parkimine on viidud maa alla või hoonete sisse, et tänavad ja linnaruum oleksid ratta- ja jalakäijasõbralikud. Lisaks rajatakse kvartalisse elektriautode laadimispunktid ja rattaparklad.

Kõrghaljastusega Volta park muudab keskkonna veelgi dünaamilisemaks.

Tallinna tulevikukeskus

Lähiajal lisandub kvartalisse juurde nii uusi äri- kui elupindu, vaba aja veetmise võimalusi erinevatele vanusegruppidele, toidutänav ja lasteaed. Kvartali parkimine viiakse tulevikus maa alla ning kvartali südamesse kerkib kvartalit läbiv kõrghaljastatud pargiala. Kokku 29 hoonest koosnev Volta kvartal moodustab tulevikus Kalamaja südamesse innovaatilise ja keskkonnasõbraliku mikrolinna.

Kesklinn jääb mööda mereäärset promenaadi vaid 10 minuti kaugusele ning kogu piirkond on jalakäija- ja jalgrattasõbralik.

Tänaseks on kvartalis valmis 10 hoonet ja järgmised on peagi tulekul. Volta kodud on linna kinnisvaraturul täna ühed populaarseimad ning enimmüüdud.

