Philip Morris turu muutustest: sigarettide koht on muuseumis Tubakasektor on viimase kümnendiga drastiliselt muutunud. Järgmise viieteist aasta jooksul asendatakse sigaretid teaduspõhiste alternatiividega, kirjeldab turu muutusi Philip Morrise välissuhete juht Kai Tammist.

Tubakakiosk Viru tänaval aastal 2005. Foto: Indrek Susi

Sigaretid kaovad ja neid, kes otsustavad suitsetamisega jätkata, ootavad ees alternatiivid. Kuid kõige õigem oleks üldse suitsetamisest loobuda, leiab Tammist.

„Philip Morris on selle seisukoha välja öelnud juba 15 aastat tagasi, et tulevik on suitsuvabade toodete päralt ja sellest me lähtume tootearenduses, teadustöödes ja töötajate värbamises – ehk kõikides protsessides,“ kinnitas Kai Tammist.

Tammist võrdleb lähtekohtade muutust ettevõttes paradigma muutusega – varem oli eesmärk ju turuosa laiendada, selle järgi hinnati ka tulemusi. „Täna on meie edu aluseks teadusuuringud ja see on ka meie konkurentsieelis,“ selgitas ta.

Muutustele orienteeritud ettevõttes on personali värbamisel ootused uutele töötajatele teistsugused kui staatilises ettevõtluskeskkonnas. „Ennekõike soovime näha inimeses sisemist põlemist ja tahet panustada,“ toonitas müügijuht Olga Kravtšenko.

