Tagasi ST 20.12.24, 18:42 Kuld ja aktsiad kukkusid kolinal. Kas kujunemas on ostukoht? Föderaalreservi kolmapäevane pressikonverents valmistas investoritele üllatuse ning kulla hind sööstis järsult alla. Kas kujunemas on hea ostukoht?

Föderaalreserv vähendas kolmapäeval toimunud kohtumisel baasintressimäära 25 baaspunkti võrra. Tegemist oli juba kolmanda järjestikuse intressikärpega ning edasiste kärbete osas oli keskpank väga ettevaatliku tooniga.

Otsus kellelegi üllatust ei valmistanud. Aga hilisem pressikonverents pani pea kõik turud – kaasa arvatud kulla – otse allapoole liikuma. Nimelt teatas keskpank, et tuleval aastal tehakse tõenäoliselt ainult kaks intressikärbet. Veel septembris plaanis keskpanga komitee kärpida uuel aastal intresse lausa neli korda.

Baasintressimäär viidi sellenädalasel kohtumisel vahemikku 4,25-4,5 protsenti – sellega jõudis intressimäär tagasi tasemele, kus see oli 2022. aasta detsembris.

Kulla hind ja aktsiad odavnesid järsult

Keskpanga järgmise aasta plaani avalikustamine pani kulla hinna järsult kukkuma. Varem plaaniti rohkem intressikärpeid. Intresside langetamine mõjub aga kulla hinnale positiivselt. Nüüd, mil intressikärpeid tuleb arvatavasti oodatust vähem, hakkasid turud seda ka kulla hinda sisse arvestama. See tõi kaasa väga kiire languse.

Kulla hind kukkus kolmapäeval kokku 2,3 protsenti, 2584,6 dollarini untsist. Hõbe odavnes veelgi rohkem, kukkudes 3,5 protsenti, 29,4 dollarini untsist. Praeguseks kaupleb kuld oktoobri lõpus saavutatud rekorditest 7,4 protsenti madalamal.

Eurodes oli langus tagasihoidlikum ning unts odavnes päevaga 0,9 protsenti, 2498,6 euroni. Hõbe tuli alla 2,2 protsenti ning unts maksab 28,35 eurot. Peamiseks põhjuseks on dollari tugevus – ameeriklaste valuuta tugevnes euro suhts kolmapäeval 1,4 protsenti. Ühtlasi jõudis dollar euro suhtes kõrgeima tasemeni alates 2022. aastast.

USA aktsiaturud sööstsid otsuse järel samuti alla. Dow Jonesi aktsiaindeks kukkus 2,6 protsenti, Nasdaq odavnes 3,6 protsenti ning Standard & Poor’s 500 kaotas 3 protsenti. Kusjuures Dow Jones on langenud juba 10 kauplemispäeva järjest – selline langus leidis viimati aset 1974. aastal.

Kas kullaturul võib olla kujunemas hea ostukoht?

Kuld on dollarites kõigi aegade tipust 7,3 protsenti madalamal; eurodes 4,2 protsenti madalamal. Arvestades praeguseid kullaturu fundamentaalnäitajaid, võiks 5-10protsendiline langus pakkuda turul pikaajalisele investorile head sisenemiskohta.

Nagu detsembri alguses avaldatud kullaturu analüüsis kirjutasin , siis ootan 1-2 kuu perspektiivis kulla külgsuunalist liikumist. Kui järgmise poole aasta jooksul majanduslangust või mingil kujul finantskriisi ei tule, ootan, et kullaturul võiksime uusi rekordeid ja 2900-3000 dollari taset näha juba kevadel.

Küll aga on mitmed majandusindikaatorid viitamas USA majanduse nõrkusele. Kõige olulisem näitaja on intressikõvera tagasipöördumine. Intressikõver on tagasi pöördunud USA riigivõlakirjade puhul sisuliselt kõigi tähtaegade lõikes. Intressikõvera tagasipöördumisele on reeglina järgnenud 6-12 kuu jooksul majanduslangus. Intressikõvera tagasipöördumisest ja majanduslanguse tulekule viitavate näitajate kohta saab pikemalt lugeda siit

Majanduslangusega kipub kaasnema finantsturgude langus, ka kulla odavnemine. Juhul, kui majanduslangus tuleb, võime näha 2500 dollari läbimist ja potentsiaalselt ka taaskülastust 2300 dollari tasemele. Viimase tõenäosus on minu hinnangul üldist pilti vaadates madal, aga majanduslanguse puhul vägagi arvestatav.

Atraktiivsemad tasemed

Võttes arvesse majanduslanguse riski ning seda, et kullaturul oli oktoobri lõpus arvatavasti lokaalne tipp (2790 dollarit), märkisin graafikule ära kullaturul potentsiaalselt atraktiivsed sisenemiskohad. Olgu öeldud, et üldiselt pole turu ajastamine hea mõte ning pikaajalise investori jaoks on reeglina parem teha regulaarseid investeeringuid (nt korra kuus või kvartalis). Seega tuleks võtta neid tasemeid pigem kasuliku lisainfona.

Samuti võib kulla hind nendelt tasemetelt eest ära tõusta – nii nagu nägime 2300 dollari taseme puhul selle aasta juulis. Seega pikaajalise investorina ei pruugi antud tasemete ootama jäämine olla kõige parem mõte. Üldiselt arvan, et kolmapäevane langus pakub juba praegu investorile head võimalust.

Arvestades praegust volatiilsust pean aga üpris tõenäoliseks, et näeme 2550 dollari taaskülastust, mis pakkus kullale tuge näiteks septembri keskpaigas – vahetult enne seda, kui Föderaalreserv intressimäärasid langetas ning kuld seejärel vähem kui kuuga enam kui 200 dollari võrra ülespoole sööstis. Teist korda pakkus tase tuge novembris, mil kulda tabas selle aasta järseim langus.

Samuti on arvestatav võimalus, et kuld langeb 2480 dollari tasemele, mis oli esialgu takistuseks (juulis ja augustis) ning seejärel platvormiks edasise tõusu jätkumisel (augusti lõpp ja september). Nagu eelpool mainisin, siis 2300 dollari tasemeni langust pean praegu ebatõenäoliseks. Küll aga võib see vabalt juhtuda mingit sorti finantskriisi puhul.

Kulla hind eurodes

Allpool on märgitud tähtsamad tasemed ka eurodes. Ootan järgmise poole aasta perspektiivis dollari tugevnemise jätkumist – sellisel juhul on eurodes kulla langused ka tagasihoidlikumad, nii nagu nägime ka novembri languse ajal ning sellel nädalal. Trumpi oodatav majanduspoliitika vektor ning Föderaalreservi ootus järgmine aasta vaid kaks korda intresse langetada aitavad tõenäoliselt veel mõnda aega dollari tugevusele kaasa.

