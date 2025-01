Tagasi ST 06.01.25, 11:14 Enefit: Vene elektrivõrgust lahkumine loob energiaturul täiesti uued võimalused Energia tootmise terviklahendustest, mis aitavad ettevõtetel energiakulusid kokku hoida, räägitakse aina rohkem. Kui seni soetati päikesepaneelid, et energiat toota ja ülejääk võrku tagasi müüa, siis nüüd kasutatakse targaks elektri tootmiseks ja tarbimise juhtimiseks lisaks akupankasid.

Enefiti ärikliendi päikese- ja salvestuslahenduste teenuse juht Mikk Tootsi räägib sisuturundussaates energiaturul toimuvast. Foto: Erik Riikoja

Veebruaris toimub ühendatakse meie elektrisüsteem Venemaa elektrivõrgust lahti, mis on kiirendanud akupõhistele energia salvestuslahendustele üleminekut. “Meie kliendid on targad ja saavad aru, et kohapeal toodetud energia on kõige soodsam,“ põhjendab trendi Enefiti ärikliendi päikese- ja salvestuslahenduste teenuse juht Mikk Tootsi.

„Elektri tarbimisel peame arvestama, et lisaks tuleb maksta võrgutasusid, mille hinnad kasvavad üsna kiiresti. Samas, kui toodame ise elektrit, siis sellelt tarbitud energialt me võrgutasusid tasuma ei pea,“ ütles ta.

Kuula saatest, miks tasuks akusse investeerida ja kas see on mõistlik ainult päikeseparkide omanikele. Mikk Tootsi selgitab ka, millised on toimivad salvestuslahendused, tulu teenimise võimalused ja miks on tema sõnul buum tulemas.

Tootsi räägib ka, mis toimub energiaturul pärast desünkroniseerimist. Saadet juhib Juuli Nemvalts.