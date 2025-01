Tagasi ST 09.01.25, 11:03 Digitaalne enesekaitse: lihtsad lahendused küberohtude vältimiseks Küberturvalisus peaks olema igaühe igapäevaelu lahutamatu osa. Olenemata sellest, kas oled eraisik, väikeettevõtja või suurfirma juht, mõjutab digitaalne maailm paratamatult kõiki, kes internetis toimetavad. Tele2 ärikliendi erilahenduste ja IT-teenuste juht Janek Jaago selgitab, miks on vähemalt esmane digikaitse hädavajalik igale kasutajale.

Tele2 ärikliendi erilahenduste ja IT-teenuste juht Janek Jaago

2024. aasta oli Eestis senine rekordaasta küberrünnakute osas, mis põhjustasid tõsiseid rahalisi kahjusid, ohustasid mainet või viisid tundliku teabe lekkimiseni. Olgu rünnak suunatud konkreetse ettevõtte vastu, juhuslik katse pahatahtliku tarkvara levitamiseks või eraisikult andmete õngitsemiseks – kõigil on midagi kaotada ning seetõttu on kaitse äärmiselt oluline. Eriti võiks see aga kõnetada investoreid ja ettevõtjaid, kelle igapäevane tegevus põhineb delikaatsel teabel ning suurte rahavoogude haldamisel.

Küberrünnakutest ei pääse ka kõige süütumad sihtmärgid

Heaks näiteks, kuidas küberohud võivad tabada ootamatult ja uskumatul viisil, on juhtum Eesti haridusidufirmaga ALPA Kids, kes loob koos õpetajate ning teadlastega emakeelseid digiõppemänge. Nende veebileht sattus venemeelsete trollide sihiks, kes häkkisid selle ära nii, et leht suunas kõik uued külastajad edasi pornograafilise sisuga lehtedele.

ALPA Kidsi uus koduleht oli arendatud WordPressi peale, mis on nii Eestis kui ka maailmas laiemalt üks kõige populaarsematest, kuid samas ka enim rünnatavamatest kodulehe tarkvaradest. Ettevõtte õnneks oli neil läbimõeldud küberkaitse plaan, mille üks osa oli regulaarne pilvevarundus oma andmetest (sh kodulehest). Seega sai pärast häkkimise tuvastamist (mis oli omaette peavalu) veebilehe kiirelt varukoopiast taastada ja see lahendas probleemi. Vahel võivad aga ka varukoopiad häkitud olla häkitud ja seetõttu on mitmetasandiline ning läbimõeldud küberkaitse väga tähtis.

Kolm soovitust küberkaitse vundamendi loomiseks

Kuidas siis kaitsta end ja oma ettevõtet taoliste rünnakute eest? Siin on kolm konkreetset sammu, mis aitavad luua tugeva aluse küberturvalisuse tagamiseks:

1. Tugevad ja unikaalsed paroolid Seda on nüüdseks juba isegi piinlik välja tuua, aga kuna igapäevaselt tuleb ikkagi ette kasutajaid, kelle paroolid on lihtsamad kui 2+2, siis… Paroolid on tihti esimene kaitseliin, kuid paljud inimesed kasutavad endiselt lihtsaid ja korduvaid paroole, mis muudavad nad haavatavaks. Kasuta paroolihaldurit, mis võimaldab luua unikaalseid ja keerukaid paroole iga konto jaoks. Lisaks aktiveeri kaheastmeline autentimine, mis annab täiendava turvakihi.

2. Tarkvarauuendused ja regulaarne süsteemide hooldus ALPA Kidsi juhtum näitab, et ka väikesed ja hoolikad ettevõtted võivad sattuda rünnaku ohvriks. Üks olulisemaid samme selle vältimiseks on tagada, et kõik süsteemid ja tarkvara on alati ajakohased. Paljud rünnakud leiavad aset turvavigade tõttu, mis on tarkvaratootjate poolt juba parandatud, kuid kui kasutajad ei ole uuendusi paigaldanud, on nad rünnakutest enam ohustatud.

See käib eriti kõigi nende kohta, kellel on WordPressil tehtud kodulehed ja seal palju lisavõimalusi ( pluginaid ), mis vajavad pidevat uuendamist. Samuti kehtib see neile, kes ei uuenda oma nutiseadmeid või veebibrausereid, sest liiga palju infot on korraga lahti. Andmete süsteemne varundamine on samuti kindlasti abiks.

Koolitused ja teadlikkuse tõstmine Tehnoloogia kõrval on oluline roll ka kasutajate teadlikkusel. Näiteks andmepüük ehk kalastamisrünnakud (phishing) toimivad sageli just seetõttu, et kasutajad ei tunne ära kahtlaseid e-kirju või linke. Tasub korraldada regulaarselt koolitusi nii enda kui ka töötajate jaoks, et olla teadlikud kõige levinumatest pettustest ja osata neid vältida. Selleks et mitte sõltuda ainult kasutajate teadlikkusest, võiks kindlasti kasutada tarkvarasid, mis aitavad vähendada hajameelsusest või teadmatusest tulenevaid vigu – näiteks 3.Tehnoloogia kõrval on oluline roll ka kasutajate teadlikkusel. Näiteks andmepüük ehk kalastamisrünnakud (phishing) toimivad sageli just seetõttu, et kasutajad ei tunne ära kahtlaseid e-kirju või linke. Tasub korraldada regulaarselt koolitusi nii enda kui ka töötajate jaoks, et olla teadlikud kõige levinumatest pettustest ja osata neid vältida. Selleks et mitte sõltuda ainult kasutajate teadlikkusest, võiks kindlasti kasutada tarkvarasid, mis aitavad vähendada hajameelsusest või teadmatusest tulenevaid vigu – näiteks Digikaitse või Bitdefender viiruse- ja pahavaratõrje

Lahendused küberturvalisuse tagamiseks

Pakume ka Tele2s erinevaid küberturvalisuse teenuseid , mis aitavad ettevõtetel ja eraisikutel oma digitaalset vara kaitsta (nt Digikaitse, Bitdefender viirusetõrje, VPN, pilvevarundus jne). Need lahendused sobivad nii väikestele kui ka suurematele ettevõtetele, kes soovivad oma turvalisust tõsta ilma rahakotti liigselt koormamata.

Küberturvalisus pole praegusel ajal enam luksus, vaid hädavajalik osa nii igapäevaelust kui ka äristrateegiast. Olgu sihtmärgiks ALPA Kidsi haridusrakendused, investor Janek või suurettevõtete finantsandmed – küberrünnakute vältimiseks on oluline rakendada meetmeid juba täna. Tugevad paroolid, tarkvarauuendused ja teadlikkus küberohtudest on vaid mõned sammud, mis aitavad luua turvalisema digitaalse keskkonna.

