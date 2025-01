Tagasi ST 13.01.25, 17:00 Investorid teevad pikaajalisi panuseid kullale ja bitcoinile Investorid teevad kulda ja bitcoini ostes aina rohkem panuseid sellele, et valuutade väärtus langeb. See trend on tulnud, et jääda, teatas USA suurim investeerimispank JPMorgan Chase.

„Kulla ja bitcoini struktuurne olulisus investorite portfellides on kasvanud, sest nad otsivad kaitset geopoliitiliste riskide ja inflatsiooni vastu,“ teatas pank. Toodi välja ka see, et krüptoturule toimus 2024. aastal rekordiline kapitali sissevool.

Niinimetatud valuutade väärtuse langemise panuseid ( debasement trade ) tehakse just kulda ja bitcoini ostes. Motiive, miks seda tehakse, on mitmeid. „Alates 2022. aastast on geopoliitiline ebakindlus märgatavalt kasvanud, pikaajalise inflatsiooni osas on kõrge ebakindlus ning muret valmistab ka võlgade väärtuse kahandamine, sest valitsuste eelarvete puudujäägid on suuremates majandustes püsivalt kõrged. Need on vaid mõned põhjused,“ teatas JPMorgan.

Mitmed tuntud investorid nagu Paul Tudor Jones ja Stanley Druckenmiller jagavad JPMorgani arvamust ning panustavad suurelt toorainetele ning kullale. Druckenmiller teatas eelmise aasta veebruaris, et müüs kõik tehnoloogiaaktsiad ning ostis kahe maailma suurima kullakaevandaja aktsiaid. Jones on panustanud nii kullale kui bitcoinile. „The Big Short“ investorid, kes panustasid enne 2008. aasta finantskriisi suurelt kinnisvaraturu langusele, on teinud samuti suuri panuseid kullale.

USA valitsus või osariigid loovad bitcoini reservi

Varahaldusfirma Vaneck prognoosis detsembris, et USA föderaalvalitsus või vähemalt üks USA osariik – Pennsylvania, Florida või Texas – loob omale bitcoini reservi.

JPMorgani sõnul on huvi bitcoini investeerimise vastu hüppeliselt kasvanud. Kui jaanuaris oli bitcoini futuurides avatud positsioone 18 miljardi dollari väärtuses, siis detsembriks oli see kasvanud 55 miljardi dollarini. Bitcoini börsil kaubeldavate fondide varade maht ületas eelmise aasta novembris esmakordselt 100 miljardi dollari taseme, selgub Bloombergi andmetest.

Investorite raha voolamist kulda peegeldab hästi allpool olev graafik, kus on näidatud, kui suure osakaalu moodustab kuld investorite portfellides aktsiate, võlakirjade ja rahaga võrreldes. Arvestatud on investoritega, kes ei ole pangad. Arvestatud on keskpankasid ja erainvestoreid, kes hoiavad kuldmünte ja -kange või füüsilise kullaga tagatud börsil kaubeldavaid fonde (ETFid).

