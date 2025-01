Tagasi ST 13.01.25, 18:23 Meeste kiilanemine ja juuksekasvu taastamine. Staažikas juuksespetsialist tuleb appi Juuste hõrenemine ja kiilanemine tekitab pidevalt stressi? 14aastase kogemusega juuksespetsialist annab nõu juuste efektiivseks taastamiseks ning ka juuste siirdamise eel- ja järelhoolduseks.

Meeste juuste hõrenemine ja kiilanemine pole lihtsalt visuaalne muutus – paljude jaoks kaasneb sellega hoopis sügavam enesehinnangu ja -kindluse katsumus ning tüdimus igahommikusest juuste “mingissegi normaalsesse asendisse” kammimisest. Kuigi juuste kaotus on bioloogiliselt loomulik protsess, võib sotsiaalne surve ning soov hoida nooruslikku ja atraktiivset välimust tekitada ebakindlust ja stressi.

Kuigi meeste tüüpi kiilaspäisus on vananemisega tihedalt seotud, võivad mõned mehed kogeda juuste hõrenemist juba oma teismeeas või 20. eluaastate alguses. Uuringud näitavad, et umbes 25% meestest hakkab märgatavalt juukseid kaotama enne 30. eluaastat, ja üle 50%-l meestest on 50. eluaastaks mingisugune juuste hõrenemine. Selle põhjuseks on 95%-l meestel androgeneetiline alopeetsia – trihholoogidele tuttav meeste kiilaspäisus.

Kiilaspäisus pole lihtsalt välise ilme küsimus. See on multifaktoraalne tulem sinu geneetikast, hormoonidest, elustiilist ja haigusloost. Peamine süüdlane on hormoon DHT (dihüdrotestosteroon), mis pärineb testosteroonist ja mõjutab otseselt juuksefolliikuleid, muutes neid nõrgemaks kuni juuksekasvu täieliku kaotamiseni.

Meeste tüüpi kiilanemise peamised põhjused – millised on esimesed märgid ja kuidas neid ennetada? Kuidas geneetika, liigne stress ja kehvad elustiili valikud võivad Su juukseid hävitada juba 5 aastaga.

Juuste hõrenemine võib olla põhjustatud mitmest tegurist:

Geneetika: Kui oled tähele pannud oma suguseltsis esinevat kalduvust kiilanemisele, tuleks juba varakult juuksekasvule erilist tähelepanu pöörata, et kiilanemist ära hoida ning edasist hõrenemist pidurdada. Hormonaalsed muutused: Androgeense alopeetsia mehhanism on juuksefolliikulite tundlikkus androgeenide suhtes. Kui mehe, kes on sündinud tundlike juuksefolliikulitega, hormonaalsüsteem puberteedieas tööle hakkab, algab tasapisi juuksefolliikulite hävinemine hormooni dihüdrotestosterooni (DHT) mõjul. Esimesed selged märgid avalduvad otsmikul meelekohtades, kus on märgata taanduvat juuksepiiri, ning pealae piirkonnas, kus peanahk hakkab läbi kumama. Just nendes piirkondades toimub juuksefolliikulite kokkutõmbumine, juuste elutsükkel lüheneb ning juuksekarvad muutuvad märgatavalt peenemaks ja hõredamaks. Külgede ja kuklapiirkonna juukseid peetakse aga kehakarvadeks ning nende piirkondade juuksefolliikulid meessuguhormoonide toime suhtes tundlikud ei ole. Elustiil: Liigne stress, suitsetamine, ebatervislik toitumine ja vähene liikumine võivad androgeneetilist alopeetsiat nii esile kutsuda kui ka süvendada. Vajalike vitamiinide, mineraalainete ja aminohapete puudus kehas ning peanaha ebapiisav vereringlus on kõik juuste hõrenemist kiirendavad faktorid. Meditsiinilised seisundid: Teatud kroonilised või ka viiruslikud haigused, nagu näiteks kilpnäärme talitushäired või koroonaviirus ja ravimid (sealhulgas antidepressandid), võivad mõjutada juuste kasvu ning põhjustada juuste väljalangemist.

Mis on efektiivseim viis juuksekasvu taastamiseks, kuidas kodus lokaalsete meetoditega juuste hõrenemisprotsessi kontrolli all hoida ja juuksed taas tihedamaks saada?

14aastase kogemusega trihholoog-juuksespetsialist Natalja Buslova rõhutab, et oluline on juuste tiheduse taastamisel mõista, et ellu saab taas äratada ainult need juuksefolliikulid, mis on veel elujõulised ning ei ole veel täielikult hävinud. Kui juuksefolliikul ei ole enam aastaid juukseid kasvatanud ning ka nn uinunud faas on lõppenud või juuksefolliikulite kohad on armistunud, siis aitab vaid juuste siirdamine.

Trihholoogi sõnul aitab kõige efektiivsemalt juukseid taastada lokaalselt pealekantavate stimuleerivate vahendite kasutamine, mis aitavad juuste tüvirakke aktiveerida, juuksefolliikulid taas tööle panna ja juuksekasvu seeläbi turgutada. Samuti, kui paljudel meestel on hõrenevates kohtades nn vellus-juuksed ehk õrnad ja peenikesed juuksed, on ka neid võimalik efektiivselt taas tugevaks ja tihedaks muuta.

Tähtis faktor siinkohal on ka juuste edasise väljalangemise peatamine. Üks juuksefolliikul elab oma kindla tsükli järgi ja suudab oma elu jooksul toota parimates tingimustes maksimaalselt 20–25 juuksekarva. Kui aga on elus palju üleliigset või pidevat stressi, organism põeb läbi haiguseid või on käidud operatsioonidel, siis läbivad folliikulid oma elutsükli kiiremini ja ka juuste hõrenemist on näha nooremana. Lahenduseks on siinkohal spetsiaalsed patenteeritud kompleksid, mis aitavad folliikulite elutsüklit hoida pikemana. Seda just läbi juuste väljalangemise vähendamise ning peatamise ning folliikulite kaitsmise nii keha stressiolukordade kui ka DHT hävitava toime eest. Seda kõike mõjutamata üldist hormonaalset tausta (ei mõjuta spermatogeneesi, seksuaalkäitumist, lihasmassi jaotumist).

Šveitsi 8 rahvusvaheliste patentendiga süstivabade Crescina Transdermic HFSC toodetega. Natalja Buslova sõnul on nende toodetega tehtud 73 kliinilist testi ning on need tooted on õigustanud end ka raskematel juhtude puhul ning ka siis, kui juuksefolliikul on juba uinunud olekus ning tavatingimustes enam juukseid ei kasvataks. Staažikas trihholoog-juuksespetsialist Natalja Buslova on juba aastaid aidanud oma meesklientidel juuksekasvu taastadatoodetega. Natalja Buslova sõnul on nende toodetega tehtud 73 kliinilist testi ning on need tooted on õigustanud end ka raskematel juhtude puhul ning ka siis, kui juuksefolliikul on juba uinunud olekus ning tavatingimustes enam juukseid ei kasvataks.

Miks on kümned tuhanded mehed üle maailma saanud oma juuksekasvu taastada just Crescina preparaatidega ja miks tunnustatud trihholoogid neid tooteid soovitavad?

Toodetes sisalduv spetsiaalne tüvirakkude aktivaator tagab juuksefolliikulite kasvu ja elujõu ning loob ideaalsed tingimused uute juuste kasvu jaoks.

tagab ning loob ideaalsed tingimused uute juuste kasvu jaoks. Kasvatab juurde 7 kuni 41 uut juuksekarva 1,8 cm² alal.*

Crescina juukseampullide mõju on võrreldav süstidega (kliiniliste uuringute poolt tõestatud), kuid on meeldiv, mugav ja valutu.

Crescina tooted ei tekita sõltuvust ning toodete kasutamise lõpetamisel ei teki kohest suurenenud juuste väljalangemist ja/või hõrenemist.

ning toodete kasutamise lõpetamisel ei teki kohest suurenenud juuste väljalangemist ja/või hõrenemist. Tegemist on dermakosmeetika tootega, mis ei imendu vereringesse ning on ohutu kasutada.

Prolongeeritud mõju (kuni üks kuu) ka pärast toodete kasutamise lõpetamist tänu toimeainete kapseldatud olekule.

* Kõikide testis osalenute puhul registreeriti positiivseid tulemusi – 4kuulise kasutamise järel minimaalselt 7 kuni maksimaalselt 41 uut karva, mis kasvasid 1,8 cm² alal ja mida loendati elektrooniliselt. Testi tulemused on statistiliselt olulised.

Juuste taastamise plaan juuste hõrenemise puhul, kui esineb juuste väljalangemist. Foto: Labo

Juuste taastamise plaan juuste hõrenemise puhul, kui ei esine juuste väljalangemist. Foto: Labo

Kas ka šampoon suudaks juuste hõrenemise puhul juuksekasvu taastada?

Buslova sõnul loodavad paljud meeskliendid justnimelt šampoonide peale, mis lubavad juuste kasvu taastada. Kuna aga tegemist on väga kompleksse probleemiga, siis ei ole mitte ükski šampoon piisavalt võimas, et taastada juuksekasvu androgeense alopeetsia puhul. Tihtipeale on šampoonidesse lisatud küll vereringet soodustavaid komponente, kuid need on eelkõige mõeldud siiski peanaha puhastamiseks. Juuste ravi toimub lokaalselt pealekantavate kontsentraatidega või analoogsete protseduuridega.

Ülioluline on aga oma peanahka võimalikult efektiivselt puhastada ning ka koorida, kuna juuste tervis saab alguse ka peanaha tervisest. Peanaha ummistunud poorid võivad tekitada olukorra, kus juuksefolliikul ei saa piisavalt hapnikku ega ka toitaineid, seetõttu on juuksed haprad ning esineb kiirenenud väljalangemist ja hõrenemist.

Crescina Transdermic šampoonist. Trihholoogi sõnul aitab see šampoon eriti hästi peanahka juukseampullide kasutamiseks ette valmistada, sest sisaldab ka ampullides olevaid aktiivaineid ning puhastab naha efektiivselt mustusest, üleliigsest rasust ja kõõmast. Trihholoog Natalja Buslova soovitab kindlasti valida juuste hõrenemise puhul endale ka spetsiaalne šampoon. Abi võiks siinkohal olla õrnalt koorivast, kasvufaktorite ja peanaha vereringet aktiveerivate toimeainetega rikastatud Trihholoogi sõnul aitab see šampoon eriti hästi peanahka juukseampullide kasutamiseks ette valmistada, sest sisaldab ka ampullides olevaid aktiivaineid ning puhastab naha efektiivselt mustusest, üleliigsest rasust ja kõõmast.

Kui kiirelt on Crescina Transdermic ampullidega oodata tulemusi?

Juuste kasv on aeglane protsess ja siinjuures tuleb varuda kannatlikkust. Samuti tuleb kuuri tehes olla järjepidev.

Tulemuste saamise kiirus on individuaalne, kuid enamasti on protsess järgnev:

Tulemused 1- kuni 2-nädalase kasutamise järel:

– kõõm ja seborröa peanahal on vähenenud;

– peanaha seisukord on paranenud;

– rasunäärmete tegevuse normaliseerumine;

– tootes sisalduvad aktiivained tungivad folliikulisse ja käivitavad juukse kasvu protsessi. Samas juuste kasv ei ole veel silmaga nähtav.

Mida on oodata 2-kuulise kasutamise järel:

– juuksekarv on muutunud tugevamaks.

Mida oodata 3-kuulise kasutamise järel:

– juuksekarv on muutunud tugevamaks;

– trihhoskoobi all on märgata uusi juukseid.

Mida oodata 4-kuulise kasutamise järel:

– juuksed on märkimisväärselt tihedamad ja parema kvaliteediga;

– juuksekarvad on tugevamad.

Nagu öeldud, on juuksekasv aeglane ning protsess võtab aega. Natalja Buslova sõnul on maksimaalseid efekte näha kõige paremini aasta möödudes ampullikuuridega alustamisest.

Juuste siirdamine, ettevalmistus ja järelhooldus

Kui trihhoskoobi mitmesajakordse suurenduse abil on näha, et juuksefolliikulite kohad on juba armistunud ning seetõttu juuksekasvu taastamine neist kohtadest Crescina kontsentraatide abiga on võimatu, saab kaaluda juuste siirdamise operatsiooni. See on meditsiiniline protseduur, mille käigus siiratakse DHT mõjule mittetundlikud kukla või külgede juuksefolliikulid pealae ja ka oimukohtade hõrenevatele või kiilatele piirkondadele.

Kuna juuksed siiratakse hormoonsõltumatust tsoonist hormoonsõltuvasse tsooni, siis siiratud juuksesibulad jäävad uues asukohas tootma tihedaid juuksed ning nende puhul ei toimu kiirenenud hõrenemist või väljalangemist nagu DHT mõjudele tundlike folliikulite puhul.

Juuste siirdamine võib olla efektiivne lahendus, kuid kauni lõpptulemuse saamiseks nõuab see põhjalikku ettevalmistust ja professionaalset abinõu.

Juuste siirdamise protsessiks tuleb aegsasti valmistuda, vastasel juhul võib siirdamine võimatuks osutuda.

Korraliku ja atraktiivse tulemuse saavutamiseks on Buslova sõnul just eel- ja järelhooldusel ülioluline osa:

- Edukas juuste siirdamine eeldab tugevaid juukseid doonortsoonis olevas kuklaosas. Vastasel juhul pole operatsiooni võimalik läbi viia.

- Kui enda juuksed hõrenevas piirkonnas ehk pealael on jätkuvalt õrnad, haprad ning jätkavad hõrenemist, võib lõplik üldpilt jääda ebakorrektne, ei pruugi ootustele vastata ja on ajas hääbuv.

Tiheda ja ilusa lõpptulemuse loob Natalja Buslova sõnul Crescina komplekssüsteem: kodune professionaalne, süstidega võrreldava mõjuga hooldus aitab taastada oma juuste tugevuse ja tiheduse pikaajaliselt. Kiilaneval piirkonnal võivad taas kasvama hakata ka päris enda uued juuksed ning lõplik üldpilt paraneb ajas veelgi. See eeldab loomulikult ka järjepidevust – juuste siirdamise protsessiks tuleb korralikult valmistuda minimaalselt 3 kuud enne operatsiooni.

20 ampulliga. Staažikas trihholoog-juuksespetsialist Natalja Buslova soovitab juuste eelhooldusega alustada 3 – 5 kuud enne juuste siirdamise operatsiooni. Soovituslik juuste tugevduskuuri kestus on 2–4 kuud Crescina 1300 meeste Re-Growth taaskasvu

Seejärel tuleks juuksesüsteemil ja vereringel lasta enne siirdamist üks kuu puhata. Samaaegselt toimib juuksesibulate tugevdamine peanahas edasi tänu prolongeeritud mõjuga ja kapseldatud kujul Crescina aktiivainetele.

Hoia ära oma loomulike juuste edasist hääbumist ning saa juuste siirdamise operatsioonist maksimaalselt head tulemused!

Organism vananeb pärast siirdamist edasi ning piirkonnas, kus juuksed on enne hõrenenud, jätkub juuksesüsteemi vananemine ja hõrenemisprotsessid ka pärast operatsiooni. Selleks, et hoida siirdatud juukseid võimalikult tugevate ja elujõulistena ning vältida pealael ja oimukohtadel olevate loomuliku juuste edasist hõrenemist, soovitab kogenud trihholoog pärast peanaha paranemist jätkata Crescina hoolduskuuridega. Kuid seda mitte enne ühe kuu möödumist operatsioonist.

. Need aitavad lisaks juuste tihendamisele ja tugevdamisele ära hoida ka edasist juuste väljalangemist ning hõrenemist tänu looduslikule blokaatorile Erilist tähelepanu tuleks pöörata just hormoonidest sõltuvale tsoonile ehk siis pealaele, otsmiku- ja oimupiirkonnale. Pärast siirdamist soovitab Natalja Buslova kasutada Crescina Transdermic 1300 10+10 Re-Growth & Anti Hair-Loss komplekskuuri ampulle Need aitavad lisaks juuste tihendamisele ja tugevdamisele ära hoida ka edasist juuste väljalangemist ning hõrenemist tänu looduslikule blokaatorile – antiandrogeense toimega serenoapalmi ekstraktile.

Juuste taastamise protokoll pärast siirdamisprotsessi, kui peanahk on paranenud: Crescina Transdermic Anti Hair-Loss juuste väljalangemist ennetav/peatav ja juuste taaskasvu soodustavad komplekskuuri ampullid.

