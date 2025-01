Tagasi ST 29.01.25, 14:13 Tele2 juht: keegi ei pääse suurest kulude kokkuhoiust Riigi majanduses on struktuurseid probleeme ning ettevõtjad peavad ellujäämiseks muudkui otsima uusi lahendusi ja kuluefektiivsust, ütles Tele2 Eesti tegevjuht Margus Nõlvak.

Mainor Ülemiste juht Ursel Velve ja Tele2 Eesti tegevjuht Margus Nõlvak Äripäeva raadio saate salvestusel. Foto: Juuli Nemvalts

Kogu riik vajab Nõlvaku sõnul struktuurset restarti: “Elanikkond vananeb, tööjõudu jääb vähemaks, töötlev tööstus vireleb juba pikalt ning ega selliste energiahindade juures pikka pidu ei ole – selle kõige juures teebki muret just riigi tervis. Probleem ongi pika vaate puudumine. Meie ettevõtjatena otsime pidevalt uusi lahendusi, oleme rohkem kuluefektiivsed ja struktureerime ennast ümber, et ellu jääda.”

Riigi kulude suurenemise ja majanduse kasvu proportsioonid on paigast, see paneb muretsema. “Sellele pööras tähelepanu ka tööandjate keskliit, et viimase kuue aasta jooksul on riigi vajadused kasvanud 70% ja majandus vaid 45%,” osutas Nõlvak.

“Uus normaalsus on see, et kõik muutub. Arvan, et pole kaugel aeg, kus me peame ennast muutma üsna struktuurselt. Praegu ettevõtted kohanevad väga jõudsalt, me räägime väga suurest kulude kokkuhoiust,” toonitas ta.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.