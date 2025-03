Rahvusvaheline gümnaasiumiharidus kui konkurentsieelis

Personaalsus kui eduka hariduse nurgakivi

Üks Audentese rahvusvahelise kooli tugevusi on personaalsus – kool paneb suurt rõhku iga õpilase individuaalsele arengule ja potentsiaali avamisele. Õpilaste tundma õppimine, väiksemad klassid ja tihe koostöö õpetajate ning õpilaste vahel võimaldavad luua toetava õpikeskkonna, kus iga noor saab kujundada oma unikaalse õpitee.

„Me ei usu keskmistesse õpilastesse – me usume, et iga noor on andekas, tuleb tema tugevused üles leida ja neid toetada, et andekus saaks avalduda ja kujuneda võimekuseks“ selgitab Kõiv. „Meie ülesanne on pakkuda keskkonda ja juhendamist viisil, et iga õppuri potentsiaal saaks maksimaalselt toetatud.“

Selleks pakub IB programm laialdast ainevalikut, millest õpilased saavad ise kombineerida just nende huvidele ja tulevikuplaanidele sobiva õppepaketi. Olgu selleks inseneriteadused, humanitaarained või kunst – õpilase õpitee kujundatakse vastavalt tema isiklikele eelistustele.

Kriitiline mõtlemine ja vastutuse võtmine

Tänapäeva maailmas, kus infotulv ja tehisintellekti areng muudavad teadmiste omandamise viise, on kriitiline mõtlemine muutunud üheks kõige olulisemaks oskuseks. Audentese rahvusvahelise kooli IB programm seabki fookusesse allikakriitilisuse, argumenteerimise ja analüüsioskuse.

„Interdistsiplinaarses haridusmudelis õpetades keskendume teadmise kujundamisele, õpitu mõistmisele ja lihvime oskust omandatud teadmist kasutama. Oluline on, et nad on valmis uurima, avastama, esitama küsimusi ja otsima vastuseid,“ ütleb Kõiv. „Kui sa suudad eristada olulist ebaolulisest ning esitada oma seisukohti argumenteeritult, oled sa konkurentsivõimeline igas maailma nurgas.“

Üks programmi läbivaid õppeaineid on ka teadmiste teooria (Theory of Knowledge), mis aitab õpilastel mõista, kuidas teadmised kujunevad ja kuidas neid kriitiliselt hinnata. See annab noortele tööriistad, et orienteeruda tänapäeva keerulises infoühiskonnas.

Haridus, mis avab maailma uksed

Audentese rahvusvahelise kooli IB diplomiprogrammi lõpetajad on hästi ette valmistatud globaalseks tööturuks ja rahvusvahelisteks õpinguteks. Vilistlased suunduvad edasi maailma erinevatesse ülikoolidesse (sh Ivy League jt tippülikoolid) ning toovad esile, et just IB hariduse omandamine on andnud neile tugeva akadeemilise vundamendi ja oskuse oma õpiprotsessi juhtida.

„Meie lõpetajad on öelnud, et nad tundsid end ülikooli kandideerides ja õpinguid alustades palju kindlamalt kui paljud teised tudengid – just tänu sellele, et IB programmi läbides õpid mõistma enesejuhtimise, aja planeerimise oskuse ja kriitilise mõtlemise vajalikkust,“ jagab Kõiv kooli kogemust.