Tagasi ST 20.03.25, 11:00 Suure turunduskonverentsi telgitagused: õppetunnid ja pöörased hetked Meeldejäävamad esinejad, ootamatud olukorrad ja naljakad seigad korraldusest – 25. sünnipäeva korraldaval turunduskonverentsil Password on nii mõndagi ette tulnud, meenutab konverentsi üks loojatest ja B2B turundusekspert Hando Sinisalu.

Password 2024 korraldusmeeskond. Foto: Raul Mee

Saates räägime sellest, kuidas Passwordi konverents alguse sai, milliseid väljakutseid ja edulugusid on aastate jooksul kogetud ning kuidas see konverents on mõjutanud kogu Eesti turundusmaastikku.

Milliseid turundustrende jälgiti 20 aastat tagasi ja kuidas need on ajas muutunud? Mis teeb ühe konverentsi edukaks ning miks on oluline luua mitte ainult tugevat sisu, vaid ka elamusi? Kuuleme ka kõige meeldejäävamaid esinejaid, ootamatuid olukordi ja naljakaid seiku korralduse telgitagustest.

Lisaks arutame, kuidas on tehisintellekt ja digitaalsed lahendused muutmas turunduse tulevikku ning milliseid oskusi turundajad järgmistel aastatel vajavad. Saates saavad kuulajad praktilisi nõuandeid, kuidas teha turunduskampaaniaid emotsionaalselt mõjuvaks ning millised on järgmise kümnendi suurimad turundustrendid.

Saadet juhib Bestmarketing.ee juht Maarit Eerme.