Tagasi 09.12.24, 12:20 Bigbanki turundusjuht: meediaagentuuride aeg on möödas Kuna ettevõtted suhtlevad aina rohkem otse tarbijate ja konkurentidega, siis jääb turundus- ja reklaamiagentuuridega kampaaniate loomine liiga aeglaseks, rääkis Bigbanki turundusjuht ja aasta turundusteo žürii liige Arthur Taavet.

Bigbanki kunagine reklaam. Foto: Andras Kralla

Turundustiimide töö on muutunud operatiivseks tegevuseks, kus ettevõte peab kiiresti vastama trendidele, tarbijatele ja ettevõtetele, ütles Taavet Äripäeva raadiole.

Ta tõi näiteks, kuidas hiljuti alustasid Eesti pangad teenustasude ärakaotamise turunduskampaaniat: pangad suhtlesid otse klientidega, aga reageerisid ka konkurentidele. Ka jaekettide hiljutine kampaania, mille alustas Prisma reklaamlausega “Miks me lihtsalt Prismas ei käi?”, mis tekitas reaktsioone konkurentidelt, tarbijatelt ja isegi ajakirjanduselt.

“See, et ma kohtun korra nädalas või üle paari nädala meediaagentuuriga, lepime milleski kokku ja lähme laiali ... need ajad on nüüdseks tõesti möödas,” rääkis turundusjuht.

Taavet tegi juttu ka sellest, kui palju ettevõtted laiendavad oma turundustiime ning milliseid teenuseid on mõttekas agentuuridelt osta.

Vestles Hando Sinisalu.