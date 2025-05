Tagasi 26.05.25, 17:16 Raadiohommik: laenude tagatistest tööstuse käekäiguni Teisipäevases raadiohommikus tuleb juttu eluasemeturust, kaubandusest, tööstuse käekäigust ning ka Saksamaa tegudest ja lubadustest.

Mullu vähenes Coop Eesti kasum ja käive. Küsime Coop Eesti juhilt Rainer Rohtlalt selle ja palju muu kohta homme hommikul.

Foto: Andras Kralla

Hommikuprogramm arutleb koalitsioonilepingus eluaset puudutavate punktide üle. Näiteks on lepingus kirjas, et noored pered saavad kasutada II pensionisammast kinnisvaralaenu tagatisena. Kas see võimaldaks noortel paremini laenu saada ning kuidas üldse koalitsioonileppesse kirja pandud punktid mõjutavad eluasemeturgu, sellest räägime Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgmaga.

Mullu vähenes Coop Eesti kasum ja käive. Mis seda põhjustas ning kuidas käesolev aasta paistab, seda arutame Coop Eesti juhi Rainer Rohtlaga. Lisaks kirjutas Delfi Ärileht, et lihast võib saada luksuskaup, uurime Rohtlalt, kas asjalood on tõesti nii kehvad ning kui palju eestlased liha ostavad.

Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv räägib ahjusoojadest konkurentsiraportitest. Tööstuses on olukord kurb ja ei paista oluliselt paranevat, samas väikestes teenussektorites on isegi kasvu – mida see kõik tähendab, selgitab Kõiv hommikuprogrammis täpsemalt.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz on Soomes ja kohtus seal Põhjamaade valitsusjuhtidega. Mida kohtumisel arutati ning kas Saksamaa ikka peab sõna – lubadus kulutada 5 protsenti SKPst kaitsele – sellest räägime Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepikuga. Hommikuprogrammi toovad teieni Laura Saks ja Kristjan Kurg. Päev jätkub järgnevate saadetega: 10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägime haridusest kui juhtimiskunstist ja arengustrateegiast. Audentese juhatuse esimees ja Eesti Eraüldhariduskoolide Ühenduse esimees Ahto Orav avab, kuidas Audentes ühendab akadeemilise ja spordihariduse üheks tervikuks. Saates arutatakse, miks kool ei tohiks keskenduda ainult testi tulemustele, vaid peab kasvatama inimesi, kes suudavad elus vastutada ja tegutseda. Orav selgitab saates, miks personaliseeritud õpe ja individuaalne lähenemine on tulevikuhariduse keskmes. Juttu tuleb ka e-õppe ja tehnoloogia mõtestatud kasutamisest koolikeskkonnas. Saadet juhib Lauri Toomsalu. 11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates on külas LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees, kellega tuleb juttu aktsiaturgude tänavusest käekäigust ning praeguse hetke investeerimisvõimalustest. Otsesaates uurime, kas ja kuidas peaks investor end tollisõja mõjude eest kaitsma, mis saab edasi inflatsioonist ja keskpankade intressidest, kas kulla rekordiline tase jääb püsima ja palju muud. Saadet juhib Kaspar Viira.

13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Saates on külas Swedbanki ehitusmaterjalide tööstuse sektorijuht Gerli Puusild, kes tutvustab värskest tööstusuuringust ehitusmaterjalide tootjaid puudutavat osa. Samuti on saates metalluste tootja Tammer tegevjuht ja juhatuse liige Liis Kokk, kes räägivad enda ettevõtte olukorrast ja arenguplaanidest.

Swedbanki uuringust ilmnes, et ehitusmaterjalide tootjad on mõõdukalt optimistlikud ja kuigi sektor on olnud tugevas languses, siis ootab enamik ettevõtteid sel aastal müügitulu kasvu ning kasumlikkuse paranemist.

Suurimad väljakutsed on toodete konkurentsivõimelise omahinna ja kasumlikkuse tagamine, uute eksporditurgude leidmine, töötajate hoidmine ja vähene koondamine.

Saadet juhib Teeli Remmelg.

15.00–16.00 “Turismitund“. Veel enne suve räägime kahe toitlustusettevõtjaga. Esmalt helistame Lõuna-Eestisse ja vestleme restorani Kolm Sõsarat juhi Triin Rätsepaga. Kolm Sõsarat sai täpselt aasta aega tagasi jätkusuutliku gastronoomia vallas Michelini rohelise tärni. Uurime, kuidas kulges elu Lüllemäel enne suurt tunnustust ja kuidas praegu.

Saate teise poolde oleme aga külla kutsunud restorani 180° suuromaniku Sten Sarapi. Restoran 180° säilitas eelmisel aastal kaks Michelini tärni, olles Eestis ainus kahe tärniga söögikoht. Räägime, kuidas restoran on ajas muutunud ja millised muutused seisavad ees lähitulevikus.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

