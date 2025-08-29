Äripäev
"Mõtlesin, et mu aju plahvatab." Realo arvates süvendab valitsuse maksupoliitika ebakindlust

Ettevõtjate kindlustundele ei mõju laastavalt niivõrd turvatunne, kuivõrd ebastabiilne majanduspoliitiline keskkond, kus maksud ja regulatsioonid muutuvad üleöö, ütles Ragn-Sellsi juht Kai Realo Äripäeva raadio saates “Äripäeva arvamusliider”.
“Välisinvestorid ei lahku ainult seepärast, et me oleme Venemaa naabrid, vaid sellises hektilise olukorra tõttu, kus täna kehtestame maksud, homme ütleme, et neid ei ole vaja, ülehomme – ups! – arvutasime valesti, ikka on vaja, ja veel rohkem. Või et võtame vastu Euroopa Liidu seadusi, siis ütleme, et, okei, päris nii ei võta. Siis ütleb ametnik, et, ei-ei, veel rangemalt tuleks võtta,” loetles Realo näiteid.
Realo sõnul tekib miljonite eest vastutaval investoril kaootilises keskkonnas paratamatult kahtlus “kas selles hullumajas on mõtet oma raha hoida, vaid ehk on mõistlikum minna mujale”. “Kui ma kuulsin seda, et oleme jälle nii palju raha juurde saanud, et võiksime nüüd jälle maksud ära kaotada, siis mõtlesin, et mul lihtsalt aju plahvatab, see ei ole normaalne juhtimine ettevõtte ega riigi seisukohalt.”
Realo sõnul vajaks Eesti kindlameelsust maksufestivali lõpetamisel ja tuleks mõelda sellele, mis on riigile tulude mõttes kõige olulisem. “Loomulikult tuleb investeerida kaitsevõimesse, aga riik peab kuskilt saama raha, et seda endale lubada. Aeg on lõpetada igapäevane olmepoliitika ja mõelda strateegilisemalt, kuidas me riiki ja majandust arendame ning kuidas lahendame pikaajalised probleemid,” ütles tippjuht, kes on ka Tööandjate Keskliidu volikogu eestseisuse liige.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Intervjuus kommenteerib Realo lähemalt rahandusministeeriumi ja kommertspankade majandusprognoose ning räägib kuidas juhid toimetavad ebatäpseks osutunud statistika tingimustes. Kriitikat jagub nii koalitsiooni- kui opositsioonipoliitikute mõtetele.
“Mõtlesin, et mu aju plahvatab.” Kai Realo: kaootiline keskkond süvendab ebakindlust
