Tagasi 29.08.25, 12:40 Kaupmeeste liidu juht: igasugune maksutõus annab poolsurevale lehmale hoope juurde Tarbijate ebakindlus ja psühholoogiline tunne, et raha pole ja kõik on kallis, mõjutavad tarbimist isegi rohkem kui hinnatõus ise, rääkis Kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Iga maksutõus annab sellele juba kiratsevale, poolsurevale lehmale veel ühe hoobi juurde.”

Kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil

Foto: Raul Mee

Nele Peil tõi välja, et Eesti sisetarbimine on olnud languses juba ligi kolm aastat ja käibemaksutõus süvendas seda veelgi. Tema sõnul põhjustab sisetarbimise “kiratsemist” pigem üldine hoiak, samuti on meediaruum valdavalt pessimistlik.

Kaupmeeste seas valitseb praegu hakkamasaamise meeleolu, märkis Peil. Suuri sulgemisi ega koondamisi pole olnud, pigem on ärid otsinud efektiivsust ja tööprotsesse automatiseerinud.

Lisaks ütles Peil intervjuus, et see, et inimesed käivad vähem restoranides, on jaekaubandusele pigem kasuks. Ka kullerteenused pole tema hinnangul nii suur konkurent, kui võiks arvata, sest nende kaudu tellitakse sageli just toidupoodide kaupa.

Küsis Janno Riispapp.