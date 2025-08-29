Kaspar Oja: majanduskasvu vedas tugevam tarbimine

Statistikaameti andmetel kasvas majandus teises kvartalis aastaga 0,9% ja võrreldes esimese kvartaliga 0,6%. Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja rääkis, et kasvu vedas suurem tarbimine, samas kui investeeringud ja eksport kahanesid.
Valitsus teatas teisipäeval, et kuna riigieelarve laekumine on olnud oodatust parem ja värske prognoos optimistlik, võivad nad loobuda tuleva aasta tulumaksutõusust. Selline maksupoliitika paneb aga majandusanalüütikud kukalt kratsima.
Eesti on vaikselt tõusnud üheks Euroopa silmapaistvamaks edulooks taastuvenergia vallas. 2022. aastal moodustas taastuvenergia 38,5% kogu riigi energiatarbimisest, mis oli viies kõrgeim näitaja Euroopa Liidus. Võrdluseks oli EL-i keskmine 2023. aastal vaid 24,5%, mis näitab, et Eesti saavutused on Euroopa keskmisest märgatavalt kõrgemad.