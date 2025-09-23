Tagasi ST 24.09.25, 10:30 Kaitse oma brändi veebis: miks ühest domeenist ei pruugi piisata Kui astud esimese sammu veebimaailma ja registreerid oma domeeninime, tundub kõik justkui tehtud. Näiteks sinunimi.ee on olemas ja leht jookseb – hästi tehtud, eks? Tegelikult võib aga ainult ühe domeeniga piirdumine jätta su brändi kaitseta.

Foto: Freepic

Kui sinu ettevõtte nimi on internetis nähtav vaid ühe tippdomeeni all, jääb uks petturitele, konkurentidele või lihtsalt kiiretele võimaluste otsijatele pärani lahti. Ja kui sa pole veel oma kaubamärki ametlikult registreerinud, on risk veelgi suurem.

Mis võib valesti minna?

Toome mõned näited, mis aitavad riske paremini mõista:

Andmepüük: keegi registreerib sinu brändinime teise tippdomeeni all, näiteks sinunimi.net või sinunimi.xyz. Seejärel luuakse sinu lehega äravahetamiseni sarnane login-leht, mille kaudu püütakse välja klientide paroole või muid andmeid.

keegi registreerib sinu brändinime teise tippdomeeni all, näiteks sinunimi.net või sinunimi.xyz. Seejärel luuakse sinu lehega äravahetamiseni sarnane login-leht, mille kaudu püütakse välja klientide paroole või muid andmeid. E-posti kuritarvitamine: pettur saadab kirju aadressilt [email protected], teeseldes, et ta on sinu ettevõttest. Klient võib sellise meili peale jagada tundlikku infot või isegi teha makse valele kontole.

pettur saadab kirju aadressilt [email protected], teeseldes, et ta on sinu ettevõttest. Klient võib sellise meili peale jagada tundlikku infot või isegi teha makse valele kontole. Mainekahju: keegi paneb su nimega domeenile üles ebakvaliteetse või lausa kahjuliku sisu. Kui potentsiaalne klient otsib sinu brändi, võib ta sattuda segadusse ajavate või ebausaldusväärsete lehtede peale.

keegi paneb su nimega domeenile üles ebakvaliteetse või lausa kahjuliku sisu. Kui potentsiaalne klient otsib sinu brändi, võib ta sattuda segadusse ajavate või ebausaldusväärsete lehtede peale. Kaotatud võimalused: isegi kui keegi paha pärast midagi ei tee, võib konkurent registreerida sama nime mõnes muus tippdomeenilõpus. See võib sul tulevikus takistada laienemist välisturgudele.

Need ei ole lihtsalt hüpoteetilised olukorrad – need on päris probleemid, millega Zone igapäevaselt klientide abistamisel kokku puutub.

Miks tasub omada mitut domeeni?

Brändi kaitsmine veebis ei tähenda ainult seda, et ostad endale ühe domeeninime. See tähendab, et mõtled mitu sammu ette – mitme domeeni registreerimisega väldid võimalikke ohte, kaitsed oma mainet ja tagad, et keegi teine ei saaks sinu nime enda huvides kasutada.

Kui oled olemas näiteks sinunimi.ee kujul, siis tasub kaaluda ka oma nime registreerimist lähiriikide tippdomeenides, nagu .lv, .lt, .fi ja üldtuntud globaalsetes TLD-des, nagu .com, .net või .online.

Nii saad:

kaitsta oma kliente pettuste eest,

hoida kontrolli oma brändi identiteedi üle,

ennetada mainekahjusid,

valmistuda kasvu ja laienemise jaoks uutele turgudele.

Zone pakub mitme domeeni kampaaniaid

Hea uudis: mitme domeeni omamine ei ole alati kallis. Zones saad oma brändi kaitset laiendada taskukohaselt, sest pakume regulaarselt kombineeritud kampaaniaid.

Näiteks praegu on sul võimalus registreerida.ee soodushinnaga ning saada lisaks.online domeen täiesti tasuta. Nii kindlustad korraga nii kohaliku kui ka rahvusvahelise nähtavuse.

Kui sul on hetkel registreeritud ainult üks domeen, siis on nüüd hea hetk astuda järgmine samm. Ära oota, kuni keegi teine su brändinime kuskil mujal ära napsab. Hiljem oma positsiooni tagasi võita võib olla kallis, aeganõudev ja veelgi hullem – see võib kahjustada sinu usaldusväärsust ning viia potentsiaalse tulu kaotuseni.