  • OMX Baltic0,00%293,66
  • OMX Riga−0,46%909,67
  • OMX Tallinn−0,4%1 952,78
  • OMX Vilnius0,19%1 234,54
  • S&P 5000,44%6 693,75
  • DOW 300,14%46 381,54
  • Nasdaq 0,7%22 788,98
  • FTSE 1000,11%9 226,68
  • Nikkei 2250,99%45 493,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%98,71
  • 23.09.25, 08:59

Siit tuleb võimas salarelv tootluse maksimeerimiseks

Viimase kümnendiga olen enda investeerimisportfelli kolmekordistanud ja see läheneb 700 000 eurole. Juba nelja kuu pärast toimub järjekorras kümnes minunimeline investeerimiskonverents, kust saadud ideed on teinud selle saavutamise oluliselt lihtsamaks.
Investor Toomase konverentsi programm on kokku pandud investeerimisvaldkonna vaieldamatute tippude kaasabil ning loodud ühe ja ainsa eesmärgiga: et kõik me saaksime enda jaoks paika selge plaani, kuidas investeerida võimalikult edukalt 2026. aastal ja ka edaspidi. Ole sa siis täiesti alustaja või investeerimismaailma tipp.
  Foto: Raul Mee
  • Foto: Raul Mee
Juba minu konverentsi algusaegadel oli minu igaaastane lubadus luua nii tugev programm, et isegi kui pool sellest välja jätta, oleks endiselt raske midagi samaväärset vastu panna. Ma ei hakka lugema kokku neid lavalaudadelt kõlanud ideid, mis on sõna otseses mõttes minu portfelli kümneid tuhandeid eurosid juurde toonud.
Ega räägi ka neist, kes on minuga aastate jooksul enda edulugusid jaganud. Salarelv peitub tegelikult hoopis mujal.
  • Täpsem info ja päevakava on leitav SIIT.
Järjepidevus, inimesed ja elulised näited

Artikkel jätkub pärast reklaami

Just nende kolme märksõnaga võib kokku võtta võitva kombinatsiooni, mis on andnud põhjust juba kümnendat korda investor Toomase konverents välja hõigata. Kõige suurem investeerimisviga kipub ikka olema mitte investeerimine. Tean omast käest hästi, et igal aastal kokku tulemine ning investeerimiskogukonna parimate peade nägemine ja kuulmine on parim vastumürk motivatsiooni puudumise vastu.
Kui ikka kõik teised suudavad edukalt raha kasvatada ja neil mistahes turuolukorras püssi põõsasse viskamine pähegi ei tule, siis miks peaksin minagi kehvem olema? Meie investeerimiskogukond on õppinud püsima turul, mis tõstab edu tõenäosust hüppeliselt. Olgu turgudel krahh või buum, igal aastal kokku tulemine süstib vaid kindlust juurde.
Üle ega ümber ei saa ka investoritest, kes igal aastal konverentsile kohale tulevad. Ma ei räägi isegi esinejatest, kes tutvustamist ei vaja. Tagantjärele targana olen just meie publikult saanud enda elu parimad investeerimisideed. Iseasi, kas olen need õigel ajal teoks teinud. Need kulaarides räägitud jutud ning loodud kontaktid on väärtus, mida ma ei vahetaks millegi vastu.
Mäletate veel hiljutist lugu sellest, kuidas minu hea kolleeg 1500-eurose investeeringuga enam kui 80 000-eurose kasumi teenis? Ka see investeerimisidee ei pärinenud kellegi muu kui ühe minu jälgija käest. Kõiki konverentsi kohvilauast saadud põnevaid ideid ei jõua ma kokku lugedagi.
Tänu meie erakordselt tugevale investorkogukonnale on esinemiste standard tõeline maailmatase või rohkemgi veel.
  Foto: Raul Mee
  • Foto: Raul Mee
Kolmas märksõna on elulised näited ehk täielik läbipaistvus. Olles käinud investeerimiskonverentsidel üle maailma, ei ole ma leidnud veel sellist, kus esinejad avaksid sendi täpsusega enda portfelliseisud ja teeksid lavalt enda järgmised investeeringud. Abstraktne teoreetiline jutt ei tuleks kellelegi pähegi.
Täpselt samamoodi nagu võidud, lahatakse detailselt läbi suuremad vead. Just neist lugudest olen õppinud raha kaitsma nii, et ükski viga ei läheks liiga kalliks maksma.
Kogukonnalt kogukonnale
Ammu ei korralda konverentsi mina, vaid sellest on saanud meie investeerimiskogukonna aasta tähtsündmus. Ja kuidas ma saaksind kord aastas mitte korraldada Baltikumi suurimat investeerimiskonverentsi, kui soovitusindeks püsib tänu teile endile 100% lähistel?

Artikkel jätkub pärast reklaami

Just nii kirjutasite eelmise konverentsi tagasisidelehtedel:
"Kogu ülesehitus ja ajakava. Ideaalne! ... Kui huvitab investeerimise teema, siis varem või hiljem peab osalema. Kui ei ole käinud, siis ei ole õige investor😊 "
"Esinejad, uus informatsioon, laiapõhine. Algajale investorile oli väga palju uut. Sain kinnitust, et minu valitud strateegia ja tee on jätkusuutlik."
"Esinejate valik – kõikidel on ämbrisse astumisi ning sellisel juhul tekib selline mõnus eestlaslik äratundmisrõõm. Oli samastusi, oli motivatsiooni ja ideedepuhanguid."
"Meeldis, et teemad olid kergesti arusaadavad isegi inimestele, kes võib-olla pole nii suure taustaga mõningatest teemadest."
"Huvitavad esinejad ja muidugi mõnus meeleolu! ... Väga tore oli ja loomulikult kasulik ka. Sain mitmeid uusi mõtteid, mida teha."
Minu lubadus on lihtne: juubelikonverentsiga trumpame üle kõik eelnevad. Registreerimine kümnendale minunimelisele konverentsile on tänasega alanud. Kohtume juba 24. jaanuaril Kultuurikatlas. Nii nagu igal aastal, tasub nüüdki endale pääse kindlustada võimalikult varakult – on oluliselt soodsam ja ei ole ohtu ukse taha jääda!
Investor Toomase konverents 2026
  • Toimub 24. jaanuaril Kultuurikatlas.
  • Toob kokku ligi 1000 osalejat.
  • Konverentsi saab jälgida paralleelselt kahes saalis.
  • Esineb ligi 30 oma ala tippu: Rain Lõhmus, Reet Roos, Viljar Arakas, Katre Saard, Liina Pulges, Kristi Saare, Kristjan Liivamägi, Marko Oolo jt.
  • Juttu tuleb aktsiatesse investeerimisest, investeerimisvigadest, ettevõtlusest, kinnisvarast, kullast, võlakirjadest, maailma majanduse hetkeseisust ja paljust muust.
  • Senisest veelgi suurema põhjalikkusega keskendume tehisintellekti ja kvantarvutite valdkonnale ning erinevatele varaklassidele kullast, krüptoni.
  • Konverentsil kuulutatakse traditsiooniliselt välja aasta investor ja investeerimistegu.
  • Päeva jääb lõpetama korralik investeerimismelu: toimub malesimultaan ning pokkeriturniir.
  • Konverentsi aitavad korraldada LHV, Nasdaq Tallinn, EfTEN Capital, Artea Bank, Liven, Merit Tarkvara, TextMagic, Storent, Iute, Wandoo Finance, Coolbet, Venture Villas Bali, A. Le Coq jt.
  • Täpsem info ja päevakava on leitav SIIT.
Allikas: investor Toomas
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

