23.09.25, 20:49 Powell intressikärbetega ei kiirusta Föderaalreservi esimees Jerome Powell rõhutas teisipäeval ettevaatlikku lähenemist intressimäärade edasisele kärpimisele, eristudes selgelt mõnest teisest keskpanga ametnikust.

Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli sõnul oleks “liiga agressiivne” kärpimine ohtlik.

Foto: Zumapress/Scanpix

Rhode Islandil teisipäeval esinedes rõhutas Powell, et riske leidub mõlema Föderaalreservi põhieesmärgi – maksimaalse tööhõive ja stabiilse hinnataseme – saavutamisel. Kuigi töötuse määr on tõusuteel, otsustas keskpank möödunud nädalal siiski baasintressi alandada, märkis ta. Powell ei andnud aga märku, et uusi kärpeid võiks lähiajal oodata, kirjutas Associated Press.