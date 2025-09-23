Powell intressikärbetega ei kiirusta

Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli sõnul oleks “liiga agressiivne” kärpimine ohtlik.
Rhode Islandil teisipäeval esinedes rõhutas Powell, et riske leidub mõlema Föderaalreservi põhieesmärgi – maksimaalse tööhõive ja stabiilse hinnataseme – saavutamisel. Kuigi töötuse määr on tõusuteel, otsustas keskpank möödunud nädalal siiski baasintressi alandada, märkis ta. Powell ei andnud aga märku, et uusi kärpeid võiks lähiajal oodata, kirjutas Associated Press.
