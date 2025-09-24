Tagasi 24.09.25, 08:29 Kaitsekonverentsi direktor: suurim puudus on õhukaitses Balti kaitsekonverentsi direktor Nele Loorents rääkis, et kaitsesse investeerimise eesmärk on hoida ära esimene rünnak. “On oluline, et Euroopa riigid mõistaksid, et tegemist on heidutuse, mitte vältimatu sõjani jõudmise ettevalmistusega,” rõhutas ta intervjuus.

Euroopa on kõvasti tööd teinud, ent arvestades idanaabri agressiivsust, on meil veel pikk tee minna, leiab Balti kaitsekonverentsi direktor Nele Loorents.

Foto: Andras Kralla

Loorentsi sõnul võib meediast mõnikord jääda mulje, et rünnak tuleb niikuinii, kuid tegelikult on eesmärk vastupidine – vältida katastroofi.

Kaitseinvesteeringutes on tema hinnangul suurimad puudujäägid õhuvahendites ja õhukaitses. “Need on valdkonnad, kus Ameerika Ühendriigid pakuvad praegu suurt tuge,” märkis ta.

“Paljud riigid, sealhulgas Eesti, on astunud pikki samme õhukaitse tugevdamisel. See on hea märk, aga arvestades idanaabri agressiivsust, on veel pikk tee minna,” nentis Loorents.

Intervjuus tuli pikemalt juttu ka Euroopa kaitseinvesteeringute hetkeseisust, Venemaa rünnakutest ning sellest, millist platvormi Balti kaitsekonverents pakub.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.