Riigieelarve kasvab 20 miljardi euroni

Kristen Michal esitles riigikokku saadetavat riigieelarvet
Foto: Liis Treimann
Kavandatav valitsussektori (keskvalitsuse, omavalitsuste ja sotsiaalfondide ühine) defitsiit on 4,5% SKP-st, jäädes EL poolt kaitsekulude kiireks kasvatamiseks lubatud erandi piiresse. Peaminister Kristen Michal annab uue riigieelarve Riigikogule üle homme.
