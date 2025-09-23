Krüptoäri ja luksushotelli rajanud firma koondab 280 töötajat

Tallinnas tegutsev krüptokasiino Bombay Studios süüdistab endisi diilereid firmale kümnete tuhandete eurode suuruse kahju tekitamises. Nood omakorda süüdistavad endist tööandjat nende suhtes äärmiselt ebakorrektsete, justkui 1990ndate arsenalist laenatud meetmete rakendamises.
Turvalise ja jätkusuutliku keskkonna loomisele keskendunud Forus nendib, et isegi suurettevõttel on keeruline konkurentsitihedal tööjõuturul sobivaid spetsialiste leida ja hoida. Seetõttu muutub äriliselt järjest kasulikumaks IT-teenused sisse osta. See omakorda aitab paremini keskenduda oma põhiärile.