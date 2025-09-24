Tagasi 24.09.25, 09:53 Diplomaat: nüüd on parim aeg Kanadaga majandussuhteid tihendada Kanada mitmekesistab oma majandust. See avab Eestile võimaluste akna, kirjutab puhkeaastal olev diplomaat ja konsultant Kadi Metsandi.

19. septembril avati Narvas Kanada suurettevõtte Neo Performance Materials püsimagnetite tehas. Rohkem kui 100 miljoni eurone investeering on seni suurim Kanada investeering Eestisse.

Maailma majandus- ja julgeolekukeskkond on muutunud. Poliitilised arengud USAs on sundinud Kanadat vähendama oma sõltuvust naabrist ning otsima uusi partnereid – nii poliitikas, majanduses kui ka kaitsevaldkonnas.