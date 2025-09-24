Diplomaat: nüüd on parim aeg Kanadaga majandussuhteid tihendada

19. septembril avati Narvas Kanada suurettevõtte Neo Performance Materials püsimagnetite tehas. Rohkem kui 100 miljoni eurone investeering on seni suurim Kanada investeering Eestisse.
Maailma majandus- ja julgeolekukeskkond on muutunud. Poliitilised arengud USAs on sundinud Kanadat vähendama oma sõltuvust naabrist ning otsima uusi partnereid – nii poliitikas, majanduses kui ka kaitsevaldkonnas.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
„Oleme korduvalt näinud, kuidas Hiina otsused on põhjustanud tarnetõrkeid ja pidurdanud tootmist Euroopa autotööstuses,“ rääkis Euroopa Komisjoni siseturu ja tööstuse peadirektoraadi asejuht Maive Rute.