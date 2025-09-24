Pange tähele, majandus läheb taas raginal käima

Eesti Panga värske prognoosi järgi tugineb Eesti majanduskasv järgmisel aastal suuresti laenurahal. See annab küll lühiajalise tõuke, kuid seab samal ajal ohtu riigi eelarve jätkusuutlikkuse. Majanduse sisemine tugevnemine jätkub aga tuleval ja ületuleval aastal.
Kas negatiivsuse kuulutamine võib majandust tagasi hoida, selle üle arutlevad värskes “Kuuma tooli” saates Eesti Panga ökonomist ja presidendi majandusnõunik Kaspar Oja ning konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp.
Turvalise ja jätkusuutliku keskkonna loomisele keskendunud Forus nendib, et isegi suurettevõttel on keeruline konkurentsitihedal tööjõuturul sobivaid spetsialiste leida ja hoida. Seetõttu muutub äriliselt järjest kasulikumaks IT-teenused sisse osta. See omakorda aitab paremini keskenduda oma põhiärile.