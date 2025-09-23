Enese teadmata püsimaksjaks. Tarbijakaitse uurib toidumüüja müügivõtteid

Sel ettevõtjal on seljataga juba mitu vangla-aastat, kuid sellest hoolimata hoiab ta kangekaelselt oma ärimudelist kinni. Üha rohkem tuleb välja ohvrite nimesid, kuid politsei ei leia, et oleks alust kriminaalasja algatada: „Kui inimene ei oska äri ajada, pole see veel kuritegu.“