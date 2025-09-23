Enese teadmata püsimaksjaks. Tarbijakaitse uurib toidumüüja müügivõtteid

Varem Clean Kitcheni nime all tegutsenud söögikomplektide firma Yummy toob ukse taha toiduained ühes retseptidega. Kliendid aga avastavad, et on enese teadmata teinud püsitellimuse. Foto on illustratiivne.
Sel ettevõtjal on seljataga juba mitu vangla-aastat, kuid sellest hoolimata hoiab ta kangekaelselt oma ärimudelist kinni. Üha rohkem tuleb välja ohvrite nimesid, kuid politsei ei leia, et oleks alust kriminaalasja algatada: „Kui inimene ei oska äri ajada, pole see veel kuritegu.“
Turvalise ja jätkusuutliku keskkonna loomisele keskendunud Forus nendib, et isegi suurettevõttel on keeruline konkurentsitihedal tööjõuturul sobivaid spetsialiste leida ja hoida. Seetõttu muutub äriliselt järjest kasulikumaks IT-teenused sisse osta. See omakorda aitab paremini keskenduda oma põhiärile.