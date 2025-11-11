Tagasi ST SK ID SOLUTIONS AS

12.11.25, 09:00 Kas teate, kes teie veebilehte tegelikult kasutab? Tugevam autentimine on saamas konkurentsieeliseks Digitaalsete kanalite kaudu äritegevust arendavatel ettevõtetel on üha olulisem teada, kes tegelikult nende teenust kasutab. Pettused, identiteedivargused, regulatiivsed trahvid ja mainekahju – kõik need riskid kasvavad, kui tuginetakse nõrkadele autentimismeetoditele.

SK ID Solutions Eesti juhatuse liige Liisa Lukini sõnul on Eesti olnud alati digitaalse identiteedi valdkonnas eestvedaja: “Authentigate muudab autentimise lihtsaks kõikidele osapooltele.”

Äriomanikud ja tootejuhid peavad küsima: kas minu kliendid on tegelikult need, kellena nad end esitlevad? Ja kas minu kasutajakogemus on piisavalt sujuv, et autentimine ei muutuks takistuseks?

Millistes valdkondades on tugev autentimine hädavajalik?

Kvalifitseeritud autentimine on eriti oluline reguleeritud tööstusharudes nagu kindlustus, finants ja arveldus – kliendi kaasamisel on kriitilise tähtsusega teada, et teostate tehingut õige inimesega.

Samuti on tugev autentimine vajalik piletimüügis ja meditsiiniteenuste puhul, kus on oluline tagada, et teenust kasutab õige inimene.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Üha olulisemaks muutub ka usaldusväärne vanusekinnitamine meelelahutustööstuses ja vanusepiiranguga toodet müügil, nagu alkohol, kus regulatsioonid on muutumas üha rangemaks. Paroolidest enam ei piisa Paljud teenused tuginevad endiselt paroolidele, mis on muutunud digitaalse maailma nõrgimaks lüliks. Inimesed kasutavad sama parooli mitmes kohas, unustavad neid pidevalt ja langevad kergesti õngitsusrünnakute ohvriks. Lisaks tekitavad paroolid kasutajakogemuses hõõrdumist – unustatud paroolid tähendavad katkestatud oste ja kadunud kliente. Tänapäeva tarbijad ootavad, et nad saavad valida erinevate turvaliste autentimismeetodite vahel, mitte et neid sunnitakse paroole meelde jätma. Valikuvabaduse pakkumine parandab usaldust ja konversiooni määra. Mitme autentimisvõimaluse pakkumine tagab ka teenuse järjepidevuse – kasutajad saavad valida neile kõige meelepärasema meetodi sisse logimiseks. Tugev e-identiteet kui lahendus Balti riikides kasutusel olevad Smart-ID, Mobiil-ID, ID-kaart ja eParaksts juba sisaldavad isiku kinnitatud identiteedi informatsiooni. Need meetodid pakuvad oluliselt tugevamat turvataset kui traditsioonilised paroolid ja on kasutajatele tuttavad. Väljakutseks on aga see, et tavaliselt tuleks iga autentimismeetod eraldi integreerida – see tähendab mitut arendusprojekti, erinevaid lepinguid ja oluliselt rohkem ressursse. Siin muudab olukorda Authentigate. See lahendus koondab kõik Balti riikide enim kasutatavad e-identiteedid – Smart-ID, Mobiil-ID, eParaksts mobile ja ID-kaardi – ühe integratsiooni taha. Üks integratsioon, kõik lahendused Ettevõte saabühe lihtsa Open ID Connect protokollil põhineva integratsiooniga pakkuda kasutajatele valikut kõigi nende meetodite vahel. See tähendab, et üks liidestus annab teie kasutajatele juurdepääsu kõige populaarsematele autentimismeetoditele kogu Baltikumis. Hetkel kuum 14.05.26, 15:00 Kai Realo põles läbi ereda leegiga. “Vererõhku oli keeruline alla saada isegi ravimitega“ 14.05.26, 11:27 Pärnust on keset energiakriisi saamas diislikütuse pealinn 13.05.26, 15:01 Kolleegi 1300eurone investeering kasvas 102 000 euroks. “Mõtlesin, et katsetan“ ST 06.05.26, 11:00 Kaupmehe edu ei sünni enam kassas, vaid süsteemide koostöös

Artikkel jätkub pärast reklaami

Mida Authentigate ettevõtetele pakub

Tugev identiteet = päris usaldus. Tugev autentimine võimaldab täpselt teada, kes teie platvormi kasutab – olgu selleks ostja, patsient või portaali kasutaja. See aitab vältida pettusi ja identiteedivargusi.

Kliendirahulolu läbi valikuvabaduse. Kasutajad saavad sisse logida nende eelistatud e-identiteediga – Smart-ID, Mobiil-ID, eParaksts mobile või ID-kaardiga – ilma et neid sunnitaks ühe konkreetse meetodi kasutamisele.

Kaob paroolikaos. Paroolivaba autentimine vähendab katkestatud oste. Kasutajad saavad sisse logida nende jaoks juba tuttava ja usaldusväärse meetodiga.

Regulatiivne kindlustunne. Tugevad autentimislahendused aitavad täita kasvavaid nõudeid seoses KYC (Tunne oma klienti), rahapesu tõkestamise ja vanusekontrolliga, ilma et peaks kogu sisselogimissüsteemi ümber ehitama.

Praktikas juba kasutusel

Mitmed Balti ettevõtted on Authentigate'i juba kasutusele võtnud, et kaitsta end võimalike äririskide eest.

Eestis võimaldab üks hambakliinik patsientidel Authentigate'i kaudu sisse logida nende eelistatud meetodil – Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga. Patsiendid ei pea meelde jätma ühtegi parooli, vaid saavad kasutada juba tuttavat riiklikku e-identiteeti. Kliiniku jaoks tähendab see kindlust, et patsiendid on päriselt need, kellena nad end esitlevad.

Lätis kasutab postiteenistus Authentigate'i uute kasutajate registreerimisel. Kinnitatud kasutajad seotakse nende e-posti aadressiga ja saavad seejärel iga kord lihtsalt ja turvaliselt sisse logida – ilma paroolideta.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Leedus võimaldab üks veebipõhine raamatupidamisplatvorm kasutajatel oma identiteedi kinnitada Smart-ID-ga ja saada profiilile "Kinnitatud" märgis – lihtne viis kasutajausalduse suurendamiseks.

Need näited kinnitavad, et tugev autentimine aitab vältida pettusi ja ei pea tähendama keerulist kasutajakogemust.

Aeg tegutseda on praegu

Turvaline ja lihtne autentimine muutub kiiresti standardiks, mitte erandiks. Ettevõtted, kes võtavad kasutusele tugevad autentimislahendused, on konkurentsieelises – nad suudavad pakkuda turvalist, kasutajasõbralikku kogemust ja kaitsta nii ennast kui ka kliente.

Authentigate'i on välja töötanud SK ID Solutions, Smart-ID looja. Lahendus toetab kõige populaarsemaid Balti e-identiteete: Smart-ID'd, eParaksts mobile'it, Mobiil-ID'd ja ID-kaarti. See on kiire, turvaline ja annab kasutajatele vabaduse valida, kuidas nad sisse logivad.

Lisateave ja demo taotlus: www.authentigate.eu