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Tagasi kontorisse: kas sinu töökoht on piisavalt ergonoomiline?

Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.
Ergonoomiline töökoht ei pea olema keeruline. Õigesti valitud ja seadistatud kontoritool, sobiv laud ja ekraan ning võimalus päeva jooksul liikuda loovad juba tugeva aluse mugavamaks tööpäevaks.
  • Ergonoomiline töökoht ei pea olema keeruline. Õigesti valitud ja seadistatud kontoritool, sobiv laud ja ekraan ning võimalus päeva jooksul liikuda loovad juba tugeva aluse mugavamaks tööpäevaks.
  • Foto: AJ Tooted
Kontoritooli valides saavad sageli esimesena tähelepanu välimus ja hind. Tegelikult võiks alustada hoopis küsimusest: kui palju aega sellel toolil iga päev veedetakse? Mida pikem on istudes veedetud aeg, seda olulisemad on tooli reguleerimisvõimalused ja võime keha liikumisega kaasa tulla.

Üks tool ei sobi kõigile

Inimesed on erineva pikkuse, kehaehituse ja tööharjumustega. Seetõttu ei tähenda ergonoomiline kontoritool lihtsalt pehmet istet või kõrget seljatuge. Hea tool on eelkõige kohandatav selle inimese järgi, kes seda kasutab.
Olulised on istme kõrguse ja sügavuse reguleerimine, selja- ja nimmetugi ning võimalus sättida käetoed nii, et õlad jääksid loomulikku ja pingevabasse asendisse. Istudes peaksid jalatallad toetuma kindlalt põrandale või jalatoele ning seljatugi toetama alaselja loomulikku kumerust.
Eriti oluline on reguleeritavus töökohtadel, mida kasutab mitu inimest. Kui sama laua taga töötatakse vahetustega või kasutatakse jagatud töökohti, peab iga kasutaja saama töövahendid kiiresti enda järgi paika sättida.

Hea kontoritool lubab liikuda

Hea istumisasend ei tähenda võimalikult sirgelt ja liikumatult istumist. Vastupidi – meie keha vajab liikumist ning ka väga hea kontoritool ei muuda tundidepikkust järjest istumist heaks.
Seetõttu tasub tooli valides pöörata tähelepanu mehhanismile, mis võimaldab istmel ja seljatoel keha liikumisega kaasa minna. Näiteks sünkroonmehhanismiga toolil liiguvad iste ja seljatugi omavahel seotult ning aitavad tööpäeva jooksul loomulikumalt asendit vahetada.
Rohkem liikumist aitavad tööpäeva tuua ka aktiivse istumise toolid. Nende hulka kuuluvad näiteks tasakaalu- ja sadultoolid, mille liikuv või tavapärasest erineva kujuga iste võimaldab kehal istudes teha väikeseid liigutusi ja sagedamini asendit muuta. Neid võib kasutada tavapärase kontoritooli kõrval osa tööpäevast, et tuua istumisse rohkem vaheldust.
Hea ergonoomika eesmärk ei ole leida üht „täiuslikku“ istumisasendit ja selles kaheksa tundi püsida. Oluline on päeva jooksul asendeid vahetada.
  • Isteratas TREADLE
  • Foto: AJ Tooted

Kõige kallim tool ei ole alati kõige õigem

Kontoritoolide hinnavahemik on suur ja paratamatult tekib küsimus, kui palju tasub heasse tooli investeerida. Ühest vastust siin ei ole.
Paar tundi päevas kasutatav tool ei pea vastama samadele vajadustele kui tool, millel istutakse terve tööpäev. Kui tool on kasutuses pikkades vahetustes või ööpäev läbi, muutuvad vastupidavus ja ergonoomika veelgi olulisemaks.
Seetõttu tasub hinna asemel vaadata eelkõige seda, milliseks kasutuseks tool on mõeldud ja milliseid seadistusvõimalusi see pakub. Rohkem funktsioone ei tähenda automaatselt paremat tooli – oluline on, et need vastaksid kasutaja vajadustele ja et neid ka päriselt kasutataks.
AJ Toodete e-poes saab kontoritoole sorteerida soovitusliku kasutusaja järgi:
  • Kuni 4 tundi: Kui suurem osa tööpäevast möödub liikudes ja laua taga istutakse vaid lühemaid perioode, piisab lihtsamast kontoritoolist. Näiteks kontoritool NEWBURY või ESSEX.
  • Kuni 8 tundi: Kui suurem osa tööpäevast möödub laua taga, tasub valida ergonoomiline tool, millel on rohkem reguleerimisvõimalusi. Näiteks kontoritool HURRAY või FIBRA.
  • Kuni 12 tundi: Pikkade tööpäevade puhul muutuvad veelgi olulisemaks hea tugi, reguleeritavus ja vastupidavad materjalid. Siia sobib näiteks kontoritool ALFORD.
  • Kuni 24 tundi: Kui sama tool on kasutuses ööpäev läbi, on vaja eriti rangetele reguleerimise ja mugavuse nõuetele vastavat tooli. Näiteks spetsiaalsed sertifitseeritud mudelid RAMSEY ja SHEFFIELD.
Seega ei tasu kontoritooli valides lähtuda põhimõttest „mida kallim, seda parem“. Olulisem on leida tool, mille omadused ja vastupidavus vastavad sellele, kuidas ja kui palju seda tegelikult kasutatakse.
  • Kontoritool HURRAY
  • Foto: AJ Tooted

Ainult heast toolist ei piisa

Töökoha ergonoomikat tasub vaadata tervikuna. Ka kõige parem kontoritool üksi ei aita, kui ekraan on liiga madalal, laud valel kõrgusel või hiir nii kaugel, et selle kasutamiseks tuleb pidevalt ettepoole küünitada.
Laud peaks olema kõrgusel, kus küünarnukid saavad töötades jääda keha lähedale ja õlad lõdvestunuks. Ekraan võiks paikneda otse kasutaja ees, umbes ettesirutatud käepikkuse kaugusel ning sellisel kõrgusel, et selle vaatamiseks ei peaks pead pidevalt alla või üles kallutama.
Reguleeritava kõrgusega laud annab võimaluse päeva jooksul istumist ja seismist vaheldada, kuid ka püsti seismine ei peaks muutuma uueks staatiliseks tööasendiks. Telefonikõne ajal püsti tõusmine, aeg-ajalt ringi kõndimine või väike liikumispaus on lihtsad viisid, kuidas tööpäeva rohkem liikumist tuua.
Ergonoomiline töökoht ei ole seega ainult mööbli küsimus – sama oluline on see, kuidas me oma tööpäeva korraldame.
  • Reguleeritav laud QBUS
  • Foto: AJ Tooted

Sügis on hea aeg töökoht üle vaadata

Võid investeerida väga heasse kontoritooli ja reguleeritavasse lauda, kuid kui need jäävad aastateks ühte asendisse, kasutatakse ära vaid väike osa nende võimalustest. Seetõttu tasub uue töökoha või mööbli kasutuselevõtul võtta mõni minut selle õigeks seadistamiseks. See on väike samm, mis võib muuta terve tööpäeva märgatavalt mugavamaks.
Uue hooaja alguses küsi endalt: kas jalad toetuvad istudes põrandale? Kas selg saab tuge? Kas õlad on töötades lõdvestunud? Kas ekraan on õigel kõrgusel? Ja kõige olulisem – kas vahetad päeva jooksul piisavalt sageli asendit ja liigud?
Ergonoomiline töökoht ei pea olema keeruline. Õigesti valitud ja seadistatud kontoritool, sobiv laud ja ekraan ning võimalus päeva jooksul liikuda loovad juba tugeva aluse mugavamaks tööpäevaks.
AJ Tooted on töökohtade sisustamisega tegelenud üle 50 aasta ning meie valikust leiab lahendusi ergonoomilistest kontoritoolidest ja reguleeritava kõrgusega laudadest kuni terviklike töökeskkondadeni. Meie eesmärk on lihtne: luua töökohti, kus inimestel on parem töötada. Meie kutsume seda “Happiness at work”.
Külasta AJ Tooted salongi aadressil Pärnu mnt 158, Tallinn, või tutvu valikuga e-poes ajtooted.ee.
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