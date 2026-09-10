Kuidas aitab tehisaru ärikingitusi valida ja tellida?

Passwordi saates räägib Logotrade
'i juht Anti Saluneem sellest, kuidas tehisintellekt muudab ärikingituste tellimist.
- Logotrade’i juht Anti Saluneem.
- Foto: Äripäev
Saluneeme hinnangul on AI muutnud klientide käitumist: inimesed tulevad tänapäeval juba konkreetsema eelvalikuga, kuid reklaamkingituste ettevõtete roll on muutunud oluliseks just nõustajana, et aidata valida õige toode sihtrühmale ja eelarvele ning vähendada kvaliteedi- ja tarneriske.
Praktilised tähelepanekud AI kasutamisel kujunduses:
- Logo tuleb anda vektorfailina (SVG, EPS, AI, CDR), mitte JPG/PNG – muidu kaob kvaliteet.
- AI-le tasub anda ka tootelink, et ta arvestaks trükiala ja materjaliga; ise AI kujundusi pimesi ei saa toota – lõplik fail peab olema vektor ja PDF, koos õigete fontide ja Pantone värvikoodidega.
- Levinud viga: AI teeb visuaalselt ilusa kujunduse, mis pole reaalselt trükitav.
Saates uurisime ka, millised on trendikad ärikingitused 2026: tehnikavidinad (akupangad, magnetiga laadijad), terviklikud tekstiilikontseptsioonid (mitte üksikud tooted, vaid ühtne visuaalne komplekt), kohalike väiketootjate toidu-joogikomplektid, keskkonnasäästlikud materjalid ning NFC/QR-tehnoloogia (digitaalsed visiitkaardid, sisu uuendamine ilma toodet muutmata).
Artikkel jätkub pärast reklaami
Kokkuvõttes: AI on hea esmase info ja ideede allikas, kuid spetsialisti on vaja kvaliteetse ja teostatava lõpptulemuse tagamiseks.
Tutvu Logotrade’i kvaliteetsete firmakingitustega
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Saadet juhib Hando Sinisalu.
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