Tagasi ST Kuidas aitab tehisaru ärikingitusi valida ja tellida? Passwordi saates räägib Logotrade 'i juht Anti Saluneem sellest, kuidas tehisintellekt muudab ärikingituste tellimist.

Saluneeme hinnangul on AI muutnud klientide käitumist: inimesed tulevad tänapäeval juba konkreetsema eelvalikuga, kuid reklaamkingituste ettevõtete roll on muutunud oluliseks just nõustajana, et aidata valida õige toode sihtrühmale ja eelarvele ning vähendada kvaliteedi- ja tarneriske.

Praktilised tähelepanekud AI kasutamisel kujunduses:

Logo tuleb anda vektorfailina (SVG, EPS, AI, CDR), mitte JPG/PNG – muidu kaob kvaliteet.

AI-le tasub anda ka tootelink, et ta arvestaks trükiala ja materjaliga; ise AI kujundusi pimesi ei saa toota – lõplik fail peab olema vektor ja PDF, koos õigete fontide ja Pantone värvikoodidega.

Levinud viga: AI teeb visuaalselt ilusa kujunduse, mis pole reaalselt trükitav.

Saates uurisime ka, millised on trendikad ärikingitused 2026: tehnikavidinad (akupangad, magnetiga laadijad), terviklikud tekstiilikontseptsioonid (mitte üksikud tooted, vaid ühtne visuaalne komplekt), kohalike väiketootjate toidu-joogikomplektid, keskkonnasäästlikud materjalid ning NFC/QR-tehnoloogia (digitaalsed visiitkaardid, sisu uuendamine ilma toodet muutmata).