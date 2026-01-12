Uusarendusturu jahtumine suunas ehitusettevõtte renoveerimisärisse

Ehitustööd, mida NOCC Eestis teeb, on valdavalt üldehitus ja renoveerimine. „Eramuid me üldiselt ei ehita. Meid huvitavad pigem tehniliselt keerukad ja omanäolised objektid. Renoveerimise põnevus tuleneb iga projekti unikaalsusest ja ootamatustest, mis võivad projektis ilmneda,“ ütleb Karo.

„Praegused projektid on põnevad, väga tehnilised ning kui tellija on uutele tehnoloogiatele avatud ja innovaatiline, võib tulemus olla väga nutikas ning omanäoline. Näiteks ühes projektis olid ette nähtud kütte- ja jahutussüsteemid eraldi seadmetena, aga omaniku soov oli, et seadmed võtaksid vähem ruumi ja lahendus oleks säästlikum. Suhtlesime erinevate tootjatega võimalikest alternatiividest, kuid sobivat lahendust ei leidnud. Nii pakkusime tootjale välja omapoolse lahenduse, et küte ja jahutus võiks koostöös ventilatsioonisüsteemiga toimida üheselt: küttesüsteem toidab puhurkonvektorit, mis saab omakorda õhku ventilatsioonisüsteemist ja vajadusel jahutab hoonet, kui küte on väljas. See süsteem töötab ka kütteperioodil efektiivsemana. Tulemus on ühtaegu ruumisäästev, energiatõhus ja uudne.”

Soomes tegeleb ettevõte pikaajaliste projektidega, näiteks serverijaamade ehitusega, mille kestus võib ulatuda 10-12 aastani. Need on stabiilsed ja väga suurt täpsust nõudvad tööd, kus peab olema hoolikalt läbimõeldud meeskonna töökorraldus. NOCC Solutions is töötab Eestis seitse inimest ja Soomes umbes 20. Vajadusel kaasatakse alltöövõtjaid, kuid ettevõte eelistab hoida töö kvaliteedi üle täielikku kontrolli. „Häid ja pühendunud töötajaid on raske leida,“ tõdeb Karo. „Me väärtustame töötajaid, kes on kohusetundlikud, punktuaalsed ja tagavad töö kõrge kvaliteedi.“

Karo sõnul tugineb ettevõtte töökorraldus põhimõttele, et kõik tegevused peavad toetama ettevõtte strateegilisi eesmärke. Planeeritud protsessiga püsib tööde kvaliteet kõrge ning kõrge kvaliteet ja sujuv protsess tagab rahuloleva kliendi. Kliendirahulolu on NOCC Solutionsi ühe peamisi eesmärke ning see juhib kõiki otsuseid ja tegevusi. Oma projektides soovib ettevõte luua lahendusi, mis on kvaliteetsed, funktsionaalsed ja inspireerivad.