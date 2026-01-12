Uusarendusturu jahtumine suunas ehitusettevõtte renoveerimisärisse
Eesti ehitusettevõte NOCC Solutions OÜ on viimastel aastatel kohandanud oma äristrateegiat, pöörates senisest suuremat tähelepanu renoveerimistöödele ning innovatiivsetele rahvusvahelistele projektidele.
Kuna NOCC Solutionsi peamine äritegevus on Soomes, siis pidi ettevõte sealse uusarendusturu soiku jäämise tõttu enda äris strateegilised muudatused sisse viima. Uueks suunaks valiti hoonete renoveerimine.
Foto: NOCC Solutions
Ettevõtte juhi ja omaniku Fredi Karo sõnul on see otsus seotud ehitusturu arengutega, kus uusarenduste maht on Eestis ja Soomes märgatavalt vähenenud nii avalike hoonete, tootmishoonete kui ka elamuarenduste sektoris.
„Ehitussektor seiskus mõned aastad tagasi nii Eestis kui ka Soomes ja hinnad ehitusturul said tugevalt kannatada,“ ütleb Karo. „Soomes jäi uusarenduste tegemine paariks aastaks sisuliselt täiesti paigale ning kuna meie äritegevus sõltus suures mahus põhjanaabritest, et stabiilset ja positiivset äristruktuuri säilitada, pidime oma tegevuse ümber korraldama. Suunasime ressursid renoveerimisele ja hakkasime otsima uusi koostööpartnereid.“
Ettevõte alustas tegevust veidi alla kaheksa aasta tagasi, Eestis on tegutsetud sellest ligi kolm aastat. „Turupositsiooni saavutamine nõuab tugevat pühendumist ja tarku valikuid. Eestis oleme veel lapsekingades. Esimesed suuremad objektid on alles käsil, aga need on piisavalt tehnilised ja põnevad, pakkudes väljakutset ja luues suurepäraseid tulevasi referentse. Väikese ettevõttena tahame kasvatada Eestis äritegevust, lähtudes võimekusest ja jätkusuutlikust kasvustrateegiast. Hetkel võtame sisse 2-4 projekti korraga, olenevalt nende suurustest ja keerukusest. Täna renoveerime ühte suurt avalikku hoonet Tallinnas, teostame mõningaid muinsuskaitse all olevate hoonete taastamisi. Muinsuskaitsega on meil koostöö olnud hea – oluline on täpsus, austus vana vastu ja ametnikega aktiivne suhtlus.”
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Ehitustööd, mida NOCC Eestis teeb, on valdavalt üldehitus ja renoveerimine. „Eramuid me üldiselt ei ehita. Meid huvitavad pigem tehniliselt keerukad ja omanäolised objektid. Renoveerimise põnevus tuleneb iga projekti unikaalsusest ja ootamatustest, mis võivad projektis ilmneda,“ ütleb Karo.
Kellukese lasteaed Tallinnas
Foto: NOCC Solutions
Bob W Hotell Helsingis
Foto: NOCC Solutions
Hoone Vanhastentie tänaval Helsingis
Foto: NOCC Solutions
Elamu Kuninkaantammi tänaval Helsingis
Foto: NOCC Solutions
„Praegused projektid on põnevad, väga tehnilised ning kui tellija on uutele tehnoloogiatele avatud ja innovaatiline, võib tulemus olla väga nutikas ning omanäoline. Näiteks ühes projektis olid ette nähtud kütte- ja jahutussüsteemid eraldi seadmetena, aga omaniku soov oli, et seadmed võtaksid vähem ruumi ja lahendus oleks säästlikum. Suhtlesime erinevate tootjatega võimalikest alternatiividest, kuid sobivat lahendust ei leidnud. Nii pakkusime tootjale välja omapoolse lahenduse, et küte ja jahutus võiks koostöös ventilatsioonisüsteemiga toimida üheselt: küttesüsteem toidab puhurkonvektorit, mis saab omakorda õhku ventilatsioonisüsteemist ja vajadusel jahutab hoonet, kui küte on väljas. See süsteem töötab ka kütteperioodil efektiivsemana. Tulemus on ühtaegu ruumisäästev, energiatõhus ja uudne.”
Soomes tegeleb ettevõte pikaajaliste projektidega, näiteks serverijaamade ehitusega, mille kestus võib ulatuda 10-12 aastani. Need on stabiilsed ja väga suurt täpsust nõudvad tööd, kus peab olema hoolikalt läbimõeldud meeskonna töökorraldus. NOCC Solutionsis töötab Eestis seitse inimest ja Soomes umbes 20. Vajadusel kaasatakse alltöövõtjaid, kuid ettevõte eelistab hoida töö kvaliteedi üle täielikku kontrolli. „Häid ja pühendunud töötajaid on raske leida,“ tõdeb Karo. „Me väärtustame töötajaid, kes on kohusetundlikud, punktuaalsed ja tagavad töö kõrge kvaliteedi.“
Karo sõnul tugineb ettevõtte töökorraldus põhimõttele, et kõik tegevused peavad toetama ettevõtte strateegilisi eesmärke. Planeeritud protsessiga püsib tööde kvaliteet kõrge ning kõrge kvaliteet ja sujuv protsess tagab rahuloleva kliendi. Kliendirahulolu on NOCC Solutionsi ühe peamisi eesmärke ning see juhib kõiki otsuseid ja tegevusi. Oma projektides soovib ettevõte luua lahendusi, mis on kvaliteetsed, funktsionaalsed ja inspireerivad.