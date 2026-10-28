Maksuamet nõuab Trumpi poega võõrustanud firma pankrotti

Maksu- ja tolliamet nõuab netikasiinodele stuudioteenust ja reaalajas diilereid pakkuva Studioworks OÜ pankrotti, pea 140 inimesele tööd pakkunud ettevõtte võlg ulatub ainuüksi riigi ees 1,5 miljoni euroni.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas sattus Donald Trump juuniori võõrustanud Craig Hiltoni ettevõte olukorda, kus maksuamet nõuab pankrotti ja töötajad ootavad siiani palka;
- mida näitavad Studioworksi majandusnäitajad ja töövaidlused selle kohta, kas omaniku jutt stuudio peatsest taasavamisest on usutav.