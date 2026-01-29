29.01.26, 10:38 Eesti ettevõtete suurim pidur ei ole tööjõupuudus ega kapital, vaid juhid ise Eesti majanduse suurim kasutamata ressurss ei ole kapital ega tööjõud. See on otsustamine.

Juhtimiskonverentsi Nex Day kaasasutajad (vasakult) Eero Sikka, Marianne Sepp, Gerda Noormägi, Piret Vahter.

Foto: Nex Day

Paljudes organisatsioonides sünnivad otsused endiselt aeglaselt, liiguvad läbi mitme juhtimistasandi ning takerduvad kontrolli- ja käsukultuuri. Tulemuseks on kaotatud aeg, pidurdunud innovatsioon ja väsinud inimesed. Rahvusvahelised uuringud kinnitavad sama: vähem hierarhilised organisatsioonid on agiilsemad ning autonoomia parandab tulemusi siis, kui tiimil on selged eesmärgid ja koordineeritud tööviis.

Just sellest arusaamisest sündis Nex Day – juhtimiskonverents, mis keskendub autonoomiale, usaldusele ja vastutusel põhinevale juhtimisele. Kuid Nex Day ei ole pelgalt järjekordne inspiratsiooniüritus. Selle taga seisavad neli kaasasutajat, kelle isiklikud kogemused Eesti ja rahvusvahelistes organisatsioonides on viinud nad ühise järelduseni: senine juhtimismudel ei tööta enam.

Nex Day on tippjuhtidele suunatud juhtimiskonverents, mis leiab aset 12. märtsil 2026 Tallinnas. Konverents toob Eestisse eksperdid ja praktikud sellistest organisatsioonidest nagu BMW, Lego, Bayer, Bosch ja Roche.

Neli teekonda, üks ühine järeldus

Nex Day kaasasutaja Piret Vahter jõudis juhtimiseni varakult – juba 24-aastaselt juhtis ta turundusosakonda. „Väljastpoolt tundus see edulugu, aga tegelikult ei osanud ma veel iseennastki juhtida, rääkimata teistest,“ meenutab ta. Traditsiooniline juhtimine tähendas tema jaoks eesmärkide seadmise, käskude jagamise ja surve kombinatsiooni.

Ebaselge vastutus, killustatud juhtimine ja pidev ülekoormus maksavad organisatsioonidele kallilt. Gerda Noormägi

Rahvusvahelisi näiteid, kus autonoomiale üleminek on toonud mõõdetava tulemuse, leidub juba täna. Hollandi suurpank ABN AMRO vähendas 2018. aastal juhtide arvu 278-lt 25-ni ning korraldas kogu organisatsiooni ümber enam kui 300 iseseisvaks tiimiks. Panga püsikulud vähenesid 39% ning investeering juhtimismudeli muutmisse tasus end ära 18 kuuga.

Kui otsustusõigus liigub lähemale päris tööle, muutuvad organisatsioonid paindlikumaks. Töötajad on rohkem kaasatud, vastutus on selgem ja muutustele reageeritakse kiiremini. See on otsene konkurentsieelis – mitte ainult ettevõtetele, vaid kogu majandusele.

Miks Nex Day just nüüd?

Nex Day sündis praktilisest vajadusest. Kaasasutajad tundsid, et Eestis puudub juhtimiskonverents, mis läheks inspiratsioonikõnedest kaugemale ja pakuks tippjuhtidele päriselt rakendatavaid tööriistu autonoomsete, usalduspõhiste organisatsioonide loomiseks. Rõõm on tõdeda, et mitmed suured Eesti ettevõtted on juba teinud otsuse osaleda kogu juhtkonnaga – näiteks Telia, LHV, Nortal, Verston, Primend, IF P&C Insurance, Mitt & Perlebach jt. Muutuse õnnestumise tõenäosus kasvab märkimisväärselt, kui kaasatud on kogu meeskond.

„Me ei taha lihtsalt rääkida, et maailm on muutunud,“ ütleb Vahter. „Me tahame anda juhtidele konkreetsed raamistikud ja keele, mida nad saavad juba järgmisel päeval oma tiimides kasutada.“

Sellepärast ei lahku osaleja Nex Daylt ainult uue mõttega, vaid 90-päevase tegevusplaaniga: selge samm-sammulise fookusega, praktiliste tegevuste, tööriistade ja harjutustega, millega alustada kohe – olgu selleks otsustusõiguse kaardistamine, tiimide autonoomia raamistik, rollide selgitamine või koosolekukultuuri ümberdisain.

Korraldajate sõnul ei ole Nex Day mõeldud neile, kes otsivad kiireid motivatsioonisüste. See on juhtidele, kes on valmis oma harjumusi ümber vaatama ja võtma vastutuse kultuuri eest, mida nad loovad.

Juhtimine kui majandusküsimus

Nex Day meeskond usub, et juhtimine ei ole pehme teema – see on otseselt majandusküsimus. Aeglane otsustamine, läbipõlemine ja madal kaasatus maksavad ettevõtetele tootlikkuses ja riigile maksutulus.

„Tulevik ei vaja valjemaid juhte,“ ütleb Noormägi. „See vajab julgemaid juhte – neid, kes on valmis süsteeme ümber disainima.“

Just sellest julgusest Nex Day algab.