Eesti ettevõtete suurim pidur ei ole tööjõupuudus ega kapital, vaid juhid ise

Eesti majanduse suurim kasutamata ressurss ei ole kapital ega tööjõud. See on otsustamine.
- Juhtimiskonverentsi Nex Day kaasasutajad (vasakult) Eero Sikka, Marianne Sepp, Gerda Noormägi, Piret Vahter.
Paljudes organisatsioonides sünnivad otsused endiselt aeglaselt, liiguvad läbi mitme juhtimistasandi ning takerduvad kontrolli- ja käsukultuuri. Tulemuseks on kaotatud aeg, pidurdunud innovatsioon ja väsinud inimesed. Rahvusvahelised uuringud kinnitavad sama: vähem hierarhilised organisatsioonid on agiilsemad ning autonoomia parandab tulemusi siis, kui tiimil on selged eesmärgid ja koordineeritud tööviis.
Just sellest arusaamisest sündis Nex Day
– juhtimiskonverents, mis keskendub autonoomiale, usaldusele ja vastutusel põhinevale juhtimisele. Kuid Nex Day ei ole pelgalt järjekordne inspiratsiooniüritus. Selle taga seisavad neli kaasasutajat, kelle isiklikud kogemused Eesti ja rahvusvahelistes organisatsioonides on viinud nad ühise järelduseni: senine juhtimismudel ei tööta enam.
Nex Day
on tippjuhtidele suunatud juhtimiskonverents, mis leiab aset 12. märtsil 2026 Tallinnas. Konverents toob Eestisse eksperdid ja praktikud sellistest organisatsioonidest nagu BMW, Lego, Bayer, Bosch ja Roche.
Neli teekonda, üks ühine järeldus
Nex Day kaasasutaja Piret Vahter
jõudis juhtimiseni varakult – juba 24-aastaselt juhtis ta turundusosakonda. „Väljastpoolt tundus see edulugu, aga tegelikult ei osanud ma veel iseennastki juhtida, rääkimata teistest,“ meenutab ta. Traditsiooniline juhtimine tähendas tema jaoks eesmärkide seadmise, käskude jagamise ja surve kombinatsiooni.
Pärast seda tegi ta teadliku pausi formaalsest juhtimisest ning keskendus enesejuhtimisele. Tagasi tulles oli lähenemine täiesti teistsugune: vähem mikromanageerimist, rohkem usaldust ja ruumi inimestele ise vastutust võtta. „Olen kogenud, et usaldus liigutab asju kiiremini kui kontroll,“ ütleb Vahter.
Marianne Sepp
, Zero Waste Estonia juht ja Nex Day kaasasutaja, toob kaasa kogemuse nii meedia-, sündmus- kui kolmandast sektorist. Tema varajane juhtimiskogemus lõppes valusa läbipõlemise ja organisatsiooni kokkuvarisemisega. Hiljem on just head juhid näidanud talle, milline mõju on väärtuspõhisel ja toetaval juhtimisel. „Juhtimiskultuur mõjutab mitte ainult ettevõtteid, vaid ka seda, kui terved ja hoitud me ühiskonnana oleme,“ ütleb Sepp.
Eero Sikka
, endine Telia B2B juht, on veetnud üle kümne aasta korporatiivses maailmas. Tema teekond on viinud kontrollipõhisest juhtimisest eneseteadlikuma ja inimesekesksema lähenemiseni. „Kui juht loobub vajadusest kõike ise kontrollida, tekib süsteemi rohkem energiat, vastutust ja selgust,“ kirjeldab ta.
Gerda Noormägi
on töötanud nii avalikus, erasektoris kui mittetulunduses, juhtides kvaliteedi- ja juhtimistransformatsioone. Ka tema jaoks oli murdepunktiks sügav läbipõlemine. „See õpetas mulle, et läbipõlemine ei ole isiklik nõrkus – see on struktuurne probleem,“ ütleb ta. „Ebaselge vastutus, killustatud juhtimine ja pidev ülekoormus maksavad organisatsioonidele kallilt.“
Nende nelja kogemusest joonistub välja ühine muster: probleem ei ole inimestes, vaid süsteemides.
Kontrollilt autonoomiale
Paljudes Eesti organisatsioonides on juhtimiskultuur endiselt üles ehitatud kontrollile ja käskudele. Selline mudel võib töötada stabiilses ja etteaimatavas keskkonnas, kuid tänases maailmas – kus muutused on kiired ja töö üha komplekssem – muutub see piduriks.
Nex Day korraldajate sõnul vajavad organisatsioonid liikumist hierarhiapõhiselt juhtimiselt autonoomse ja vastutusel põhineva mudeli poole. See ei tähenda juhita organisatsiooni, vaid teistsugust juhi rolli: eesmärkide selgitajat, takistuste eemaldajat ja süsteemi hoidjat.
„Isejuhtivad tiimid ei tähenda kaost,“ rõhutab Noormägi. „Vastupidi – need vajavad väga selgeid eesmärke, rollijaotust ja koordineerimist. Juhi ülesanne on luua raamistik, kus otsused sünnivad seal, kus on parim teadmine.“
Ebaselge vastutus, killustatud juhtimine ja pidev ülekoormus maksavad organisatsioonidele kallilt.
Rahvusvahelisi näiteid, kus autonoomiale üleminek on toonud mõõdetava tulemuse, leidub juba täna. Hollandi suurpank ABN AMRO vähendas 2018. aastal juhtide arvu 278-lt 25-ni ning korraldas kogu organisatsiooni ümber enam kui 300 iseseisvaks tiimiks. Panga püsikulud vähenesid 39% ning investeering juhtimismudeli muutmisse tasus end ära 18 kuuga.
Kui otsustusõigus liigub lähemale päris tööle, muutuvad organisatsioonid paindlikumaks. Töötajad on rohkem kaasatud, vastutus on selgem ja muutustele reageeritakse kiiremini. See on otsene konkurentsieelis – mitte ainult ettevõtetele, vaid kogu majandusele.
Miks Nex Day just nüüd?
Nex Day sündis praktilisest vajadusest. Kaasasutajad tundsid, et Eestis puudub juhtimiskonverents, mis läheks inspiratsioonikõnedest kaugemale ja pakuks tippjuhtidele päriselt rakendatavaid tööriistu autonoomsete, usalduspõhiste organisatsioonide loomiseks. Rõõm on tõdeda, et mitmed suured Eesti ettevõtted on juba teinud otsuse osaleda kogu juhtkonnaga – näiteks Telia, LHV, Nortal, Verston, Primend, IF P&C Insurance, Mitt & Perlebach jt. Muutuse õnnestumise tõenäosus kasvab märkimisväärselt, kui kaasatud on kogu meeskond.
Konverents toob Eestisse eksperdid ja praktikud sellistest organisatsioonidest nagu BMW, Lego, Bayer, Bosch ja Roche – ettevõtted, kus hierarhiat on teadlikult vähendatud ning vastutust tiimidele antud.
„Me ei taha lihtsalt rääkida, et maailm on muutunud,“ ütleb Vahter. „Me tahame anda juhtidele konkreetsed raamistikud ja keele, mida nad saavad juba järgmisel päeval oma tiimides kasutada.“
Sellepärast ei lahku osaleja Nex Daylt ainult uue mõttega, vaid 90-päevase tegevusplaaniga: selge samm-sammulise fookusega, praktiliste tegevuste, tööriistade ja harjutustega, millega alustada kohe – olgu selleks otsustusõiguse kaardistamine, tiimide autonoomia raamistik, rollide selgitamine või koosolekukultuuri ümberdisain.
Korraldajate sõnul ei ole Nex Day mõeldud neile, kes otsivad kiireid motivatsioonisüste. See on juhtidele, kes on valmis oma harjumusi ümber vaatama ja võtma vastutuse kultuuri eest, mida nad loovad.
Juhtimine kui majandusküsimus
Nex Day meeskond usub, et juhtimine ei ole pehme teema – see on otseselt majandusküsimus. Aeglane otsustamine, läbipõlemine ja madal kaasatus maksavad ettevõtetele tootlikkuses ja riigile maksutulus.
„Tulevik ei vaja valjemaid juhte,“ ütleb Noormägi. „See vajab julgemaid juhte – neid, kes on valmis süsteeme ümber disainima.“
Just sellest julgusest Nex Day algab.
