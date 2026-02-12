Tagasi ST 12.02.26, 11:42 Kuidas hajaasustuse programm aitab Aquaphori toel sinu vee korda teha? Paljude Eesti maapiirkondade perede jaoks ei ole joogivee kvaliteet iseenesestmõistetav. Kollakas toon kraanivees, raualõhn, katlakivi kodumasinates või lihtsalt ebameeldiv maitse on sagedasemad probleemid, kui arvata võiks. Just selliste murede lahendamiseks on loodud riiklik hajaasustuse programm, mille kaudu on võimalik saada toetust veesüsteemide rajamiseks või olemasolevate parendamiseks. Ent kuidas toetust saada?

Kui ühisveevärgi puhul peab vesi vastama Terviseameti miinimumnõuetele, siis erakaevu puhul lasub vastutus vee kvaliteedi eest omanikul.

Foto: Pixabay

Aquaphor müügijuhi Olga Komarini sõnul on paljud inimesed hajaasustuse programmist küll teadlikud, kuid ei oska alati hinnata, millal ja kuidas seda kõige mõistlikum kasutada oleks. “Meie eesmärk on aidata inimestel lahendada veega seotud probleemid terviklikult – alates analüüsist kuni vajalike seadmete paigalduseni. Hajaasustuse programm on selleks väga hea võimalus,” ütleb ta.

Esimene samm: vaja on teha värske veeanalüüs

Kõik algab veeanalüüsist. Kui kliendil on see juba olemas, peab see olema värske – ideaalis tehtud viimase kuu jooksul. “Aastatevanune analüüs ei pruugi enam tegelikkust peegeldada. Kui kümne meetri kaugusel asuval naabril on uuem analüüs ette näidata, siis seda teie kasutada ei saa - tema kaevu tulemused ei ütle midagi teie vee kohta,” rõhutab Komarin.

Sageli arvatakse, et kui vesi tundub selge ja lõhnatu, siis on see ka kvaliteetne. Tegelikkuses ei ole näiteks liigne karedus silmaga nähtav, kuid see rikub aja jooksul nii boilerid, pesumasinad kui ka torustiku. Hajaasustuse programmi puhul on aga tüüpilised probleemid just rauarikas vesi, kollakas toon ja kõrge oksüdeeritavus. Need on mured, mis on nii näha kui ka tunda.

Milliseid lahendusi saab toetuse abil rajada?

Kui veeanalüüs on tehtud, aitavad Aquaphori spetsialistid valida sobiva süsteemi. See võib olla:

veepehmendaja liigse kareduse vähendamiseks,

rauaeemaldusseade rauarikka vee puhastamiseks,

eelfilter torustiku ja seadmete kaitseks,

joogiveeautomaat kööki puhta joogivee tagamiseks.

Oluline on mõelda terviklahendusele eriti siis, kui majja rajatakse alles veetorustik või tuuakse kaevust vesi sisse. “Kui niikuinii tehakse suuremaid töid, on mõistlik puhastussüsteem kohe vahele planeerida. Hiljem ümbertegemine on alati palju kallim,” rõhutab Komarin.

Lihtsam lahendus jääb 1500 euro kanti, suurim toetussumma 6500

Hajaasustuse programmi kaudu on inimese omaosalus tavaliselt umbes 33%. Keskmine veepuhastuslahendus ühepereelamule koos paigaldusega jääb 2000 euro kanti, lihtsamate lahenduste puhul ka umbes 1500 euro juurde. Toetuse abil muutub investeering märksa kättesaadavamaks. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja. Maksimaalne toetussumma on 6500 eurot.

Pikas plaanis tasub veesüsteemi rajamine end ära ka hoolduskulude ja seadmete eluea pikenemise kaudu. Näiteks kasutavad Aquaphori kombineeritud seadmed ühe regeneratsiooni kohta umbes 60 liitrit vett, samas kui paljud klassikalised veepehmendajad võivad kulutada 200–300 liitrit. See tähendab väiksemat veekulu ja madalamaid kulusid aastate lõikes.

Kompaktne lahendus on igas mõttes säästlikum

Vanemate talumajade renoveerimisel on tehnoruumi sageli vähe või pole seda üldse ette nähtud. See on koht, kus tuleb mängu seadmete kompaktsus. Erinevalt paljudest kahest eraldi kolonnist koosnevatest süsteemidest pakub Aquaphor kombineeritud lahendusi, mis võtavad vähem ruumi ja on hõlpsamalt paigaldatavad.

Lisaks soetusmaksumusele tasub arvestada ka hoolduskulusid ja vee tarbimist. Väiksem regeneratsioonivesi tähendab võitu nii rahakotile kui keskkonnale.

Vee kvaliteedi eest kaevus vastutab kaevuomanik

Kui ühisveevärgi puhul peab vesi vastama Terviseameti miinimumnõuetele, siis erakaevu puhul lasub vastutus vee kvaliteedi eest omanikul. Ametlikud normid ei pruugi alati käsitleda igapäevaelu mõjutavaid tegureid, näiteks kareduse taset. Ometi just need “nähtamatud” probleemid põhjustavad tihti suurimaid kulusid.

See on ka üks põhjuseid, miks tasub hajaasustuse programmi kasutada mitte ainult siis, kui vesi on silmnähtavalt halb, vaid ka ennetavalt ehk enne, kui katlakivi rikub küttesüsteemi või rauasisaldus määrib sanitaartehnika.

Kohalik tootja, kel suur rahvusvaheline kogemus

Aquaphori lahendused valmivad Eestis Narvas ja Sillamäel asuvates tehastes, mis laiuvad kokku 51 000 ruutmeetril ja annavad tööd ligi 700 inimesele. “Tootmisliinid töötavad ööpäevaringselt kolmes vahetuses ning toodangut eksporditakse 60 riiki üle maailma. Lisaks kodulahendustele on Aquaphor Professional osakond teostanud suuri munitsipaalprojekte, nagu näiteks veevarustussüsteemide moderniseerimine Moldovas või konteiner-puhastusjaamade rajamine kriisipiirkondadesse Aafrikas,” räägib müügijuht Komarin. Ida-Virumaal valminud süsteemid on kasutusel ka Iisraeli haiglates ja kasutuses tuntud õlletehastes, mis kinnitab tehnoloogia kõrget taset ja usaldusväärsust.

Lisaks kodulahendustele on Aquaphor Professional osakond teostanud suuri munitsipaalprojekte, nagu näiteks veevarustussüsteemide moderniseerimine Moldovas:

“Hajaasustuse programm pakub suurepärast võimalust oma kodu ja elukeskkonna tervislikumaks ja väärtuslikumaks muutmisel. Kui kaevuvesi tekitab küsimusi või plaanis on torustiku rajamine, tasub alustada veeanalüüsist ja pidada nõu spetsialistiga. Nii saab riiklikust toetusest maksimaalse kasu ning puhas vesi jõuab päriselt igasse kodusse,” kutsub Olga Komarin enda kodust veeolukorda kriitilise pilguga üle vaatama.