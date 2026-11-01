Metsatööstuse TOPi võitja: “Just sellist Eestit ma tahtsingi”

Äripäeva avaldatud lisandväärtuse edetabeli võitis Eesti üks suuremaid erametsaomanikke Tornator Eesti, kelle edu taga oli kahel aastal meeletult tõusnud puidu hind, märkis ettevõtte juht Martin Tishler.
Töötaja lahkub ettevõttest. Personaliosakond vormistab dokumendid, IT sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks, kui peaks.