Tagasi PRO Metsatööstuse TOPi võitja: “Just sellist Eestit ma tahtsingi” Pärnumaa metsatööstusfirma Metsagrupp tähistas tänavu 30. tegutsemisaastat ning noppis edetabeli võidu. Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks peab Gert Rahnel Metsagrupi tulemuste hindamisel kasumist olulisemaks müügitulu ning mida näitas ettevõtte jaoks 2025. aasta tegelik pilt;

kuidas kommenteerivad Toomas Aab ja Gert Rahnel Eesti ettevõtluskeskkonda, metsanduse piiranguid ning Metsagrupi järgmisi samme energeetikas.

Toomas Aab kommenteeris teemaveebi Põllumajandus küsimuse peale, kuidas on ta rahul Eestiga ja 30aastase ettevõtjaeluga, et on väga hea.

“Just sellises Eestis ma tahtsingi elada.” Naljatamisi lisas Aab, et ise ta selle käki kokku keeras ka: “Osalesin 1988. aastal vanalinnapäevadelgi”.

Küsimusele, kas ta pole tahtnud välismaale elama kolida, vastas Aab: “Välismaale ma küll ei taha elama minna. Eestis läheb iga sügis järjest ilusamaks, ja Eesti on alles üles ehitamata ka.”